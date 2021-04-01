5 удачных рецептов картошки в духовке

В списке продуктов на все случаи жизни картофель занимает, пожалуй, лидирующие позиции. Достаточно проверенного рецепта, чтобы приготовить из этого корнеплода полноценный обед. Самое время продумать разнообразное меню на неделю без вреда семейному бюджету. А мы подскажем несколько интересных идей, как сделать запеченный картофель по-настоящему вкусным и удивить близких.

Гармошка из картошки

Приверженцы разных диет навсегда вычеркивают картофель из рациона, искренне полагая, что такой калорийной бомбе там не место. Однако, если запечь его в духовке с минимальным количеством масла, питательная ценность блюда не превысит 90 ккал на 100 г. Другое дело — жареная картошка, калорийность которой составляет около 200 ккал. Посмотрите, как правильно запечь картошку в духовке, чтобы у вас получилось диетическое и вкусное блюдо.

Ингредиенты:

средний картофель — 1 кг

соль и черный перец — по вкусу

розмарин — 2–3 веточки

чеснок (по желанию) — 3–4 зубчика

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель тщательно промываем щеткой под струей воды и насухо протираем. На каждом клубне делаем глубокие поперечные надрезы по 0,5–1 см, но не до самого конца. Для удобства можно положить картофелину в столовую ложку или между двумя карандашами — они будут играть роль ограничителя. Ломаем веточки розмарина, помещаем в разрезы, солим и перчим. Застилаем противень фольгой, выкладываем клубни, сбрызгиваем растительным маслом и запекаем час при 180 °C. Подавать картошку-гармошку можно с зеленым луком и нежирной сметаной.

Картофель по-деревенски

Другая причина, по которой картофель не пользуется признанием у сторонников здорового питания, — обилие крахмала. Но и это спорное утверждение. Скажем, в молодой картошке содержится в несколько раз меньше крахмала, чем в той, что пережила зиму. Впрочем, есть простой способ даже ее сделать не такой крахмалистой. Очистите корнеплоды от кожуры и замочите в холодной чистой воде на пару часов. Теперь можно готовить еще одно диетическое блюдо — запеченный картофель по-деревенски.

Ингредиенты:

средний картофель — 1 кг

растительное масло — 4 ст. л.

сладкая паприка — 1 ч. л.

куркума — 1 ч. л.

крупная соль — 1 ч. л.

молотый майоран — 1 ч. л.

гранулированный чеснок — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Клубни очищаем от кожуры, промываем, замачиваем в воде. После этого нарезаем их длинными дольками, заливаем крутым кипятком в кастрюле и провариваем 3–4 минуты. Сливаем воду и даем картошке остыть. Отдельно смешиваем растительное масло с солью и специями, заливаем картошку в кастрюле, закрываем крышку и перетряхиваем. Застилаем противень пергаментной бумагой, выкладываем ломтики картофеля и ставим в духовку при 200 °C на 30–40 минут. Время запекания зависит от толщины ломтиков. Подавать картофель по-деревенски можно просто так или в качестве гарнира.

Картофельные лодочки с начинкой

Еще один расхожий миф гласит, что картофель — «пустой» продукт, в котором нет никаких ценных веществ. Напротив, он содержит довольно много витаминов и минералов. Прежде всего, это витамины группы B, помогающие справляться со стрессами и обеспечивающие крепкий сон. В 100 г корнеплода содержится пятая часть суточной нормы калия, незаменимого для здорового сердца и сосудов. Чтобы зарядиться пользой, предлагаем приготовить одно весьма популярное блюдо из картофеля в духовке — лодочки с начинкой.

Ингредиенты:

крупный картофель — 8 шт.

ветчина — 200 г

твердый сыр — 150 г

репчатый лук — 1 шт.

сметана — 150 г

укроп — 3–4 веточки

растительное масло — 0,5 ст. л.

соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Клубни промываем в теплой воде щеткой, насухо вытираем и отвариваем в чуть подсоленной воде до готовности. Остывшие корнеплоды разрезаем пополам, ложкой выскабливаем мякоть и измельчаем. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Нарезаем мелким кубиком ветчину, сыр натираем на терке, укроп мелко шинкуем. Смешиваем измельченный картофель, ветчину, сыр, укроп и жареный лук, солим и перчим, заправляем сметаной. Наполняем начинкой картофельные лодочки, ставим в духовку при 200 °C на полчаса. Подавать такую закуску лучше всего горячей.

Картофель в полоску

Как быть с тем, что картофель повышает уровень сахара? Здесь все во многом зависит от способа приготовления. У картофельного пюре гликемический индекс (то есть скорость, с которой продукт повышает уровень сахара в крови) составляет 90 единиц, тогда как у картофеля в мундире этот показатель равен 60. В запеченном виде он будет еще ниже. Разумеется, увлекаться этим корнеплодом не стоит. Включать его в меню можно и нужно два раза в неделю. В остальное время врачи рекомендуют налегать на продукты с низким содержанием крахмала и бобы. Вот таким рецептом картофеля в духовке вы можете порадовать всю семью без опасений.

Ингредиенты:

средний картофель — 1 кг

сырокопченый бекон — 100 г

твердый сыр — 100 г

соль и черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промытые клубни картофеля отвариваем в мундире до готовности. Если кожица тонкая, ее можно оставить. Нарезаем бекон на тонкие полоски. Разрезаем каждый клубень пополам, совсем немного солим и перчим срез. Вкладываем между половинками ломтик сыра, соединяем вместе, обматываем полосками бекона. В таком виде перекладываем клубни на противень с пергаментной бумагой и отправляем в духовку при 200 °C на 30–40 минут. Особенно вкусным получится это блюдо, если картошку запечь на мангале.

Мятая картошка

Вы наверняка знаете, что отварной или запеченный картофель полезнее есть вместе с кожурой. Причин для этого несколько. В кожуре содержится дополнительная порция витаминов и минералов. Также в ней есть клетчатка, стимулирующая пищеварение и обмен веществ. Некоторые исследователи уверяют, что картошка с кожурой лучше насыщает организм и притупляет чувство голода. Все эти полезные качества учтены вот в таком рецепте запекания картофеля.

Ингредиенты:

средний картофель — 1 кг

твердый сыр — 100 г

сливочное масло — 50 г

чеснок — 3–5 зубчиков

соль и черный перец — по вкусу

свежий укроп (по желанию) — для подачи

Способ приготовления:

Картошку хорошо промываем, обсушиваем и отвариваем в мундире. В растопленное сливочное масло выдавливаем чеснок через пресс, слегка солим и перчим. Выкладываем клубни картофеля на противень с пергаментной бумагой и давим толкушкой, чтобы сделать плоскими. Кулинарной кистью смазываем их чесночно-сливочным маслом и ставим в духовку при 200 °C на 20 минут. Затем посыпаем их тертым сыром и возвращаем обратно еще на 5–10 минут. Подавайте мятую картошку горячей, если хотите, со свежим рубленым укропом.

Вот лишь несколько способов быстро и просто приготовить наш любимый корнеплод так, чтобы угодить абсолютно всем. Еще больше рецептов печеной картошки в духовке с фото ищите на нашем сайте. А как часто запекаете картофель вы? Какие специи используете? Есть ли в вашей копилке коронные блюда? Поделитесь в комментариях проверенными рецептами и кулинарными хитростями.