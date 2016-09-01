БУДЕТ ВКУСНО!

129 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр13 февраля, 16:12
    25 секунд жарить? И что с этого получится?Какой то рецепт стремный.Печень по-кавказс...
  • сергей water13 февраля, 12:38
    Я их ещё и на молоке варил, получался молочно-пельменный суп. Мне нравился. Пока холостяковал как только не изгалялся...5 быстрых блюд из...
  • Валентина13 февраля, 10:22
    Лет 30 такие готовлю и только сейчас узнаю, что я пеку хлеб "Базлама"Хлеб "Базлама" на...

Всего за 5 шагов: аппетитный сырный хлеб без замеса

Старая пословица гласит: «Хлеб – всему голова». И с этим трудно поспорить. Ни один стол не обходимся без него. Разновидностей хлеба в наше время огромное количество, как говорится, на любой вкус и цвет. Для Вас очень простой рецепт сырного хлеба, который можно приготовить без замеса. Хрустящая корочка и аромат этого аппетитного хлебушка не оставят Вас равнодушными.

hleb_700

Вам понадобятся:

  • вода — 400 мл;
  • пшеничная мука — 400 г ;
  • твердый сыр — 300 г;
  • сухие дрожжи — 11 г;
  • соль — 1 ч.л.;
  • сахар — 1/2 ч.л.
  1. Разводим дрожжи в 100 мл воды. Воду предварительно подогреваем. Если появились пузырьки на поверхности, значит, дрожжи готовы.
  2. В глубокой миске смешиваем дрожжи, 300 мл воды, соль, сахар, 200 г просеянной муки. Все перемешиваем ложкой и оставляем на 40 минут в теплом месте.
  3. Затем добавляем в тесто оставшуюся муку, перемешиваем ложкой и оставляем на 45 минут.
  4. В это время натираем сыр на крупной терке. При желании можно взять несколько сортов. Перемешиваем сыр с тестом, затем выкладываем тесто в форму, смазанную маслом. Накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут. Тесто сильно поднимется.
  5. Ставим форму с тестом в разогретую духовку и выпекаем при 200 градусах в течение 40–45 минут. Сырный хлеб должен хорошо подрумяниться.

Источник

рецептыхлебВыпечкатестокулинария
58
Обсудить

Картина дня

наверх