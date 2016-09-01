Всего за 5 шагов: аппетитный сырный хлеб без замеса

Старая пословица гласит: «Хлеб – всему голова». И с этим трудно поспорить. Ни один стол не обходимся без него. Разновидностей хлеба в наше время огромное количество, как говорится, на любой вкус и цвет. Для Вас очень простой рецепт сырного хлеба, который можно приготовить без замеса. Хрустящая корочка и аромат этого аппетитного хлебушка не оставят Вас равнодушными.

Вам понадобятся:

вода — 400 мл;

пшеничная мука — 400 г ;

твердый сыр — 300 г;

сухие дрожжи — 11 г;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1/2 ч.л.

Разводим дрожжи в 100 мл воды. Воду предварительно подогреваем. Если появились пузырьки на поверхности, значит, дрожжи готовы. В глубокой миске смешиваем дрожжи, 300 мл воды, соль, сахар, 200 г просеянной муки. Все перемешиваем ложкой и оставляем на 40 минут в теплом месте. Затем добавляем в тесто оставшуюся муку, перемешиваем ложкой и оставляем на 45 минут. В это время натираем сыр на крупной терке. При желании можно взять несколько сортов. Перемешиваем сыр с тестом, затем выкладываем тесто в форму, смазанную маслом. Накрываем полотенцем, оставляем на 30 минут. Тесто сильно поднимется. Ставим форму с тестом в разогретую духовку и выпекаем при 200 градусах в течение 40–45 минут. Сырный хлеб должен хорошо подрумяниться.

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