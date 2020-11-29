Сытный картофельный суп с фасолью и мясом готовим из свиной лопатки. Суп густой, очень вкусный и простой в приготовлении. Фасоль в этом рецепте консервированная, это удобно — не нужно замачивать и долго варить. Горячий сытный суп — обязательное первое блюдо для холодных осенних и зимних дней. Промозглой осенью так приятно, придя домой, съесть полную тарелку ароматного супчика с мясом, укрыться пледом и подремать, свернувшись клубочком. Пусть за окном скверно, дома будет хорошо!

Картофельный суп с фасолью и мясом — густой и вкусный

Время приготовления: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Количество порций: 4-5

Ингредиенты для картофельного супа

500 г свиной лопатки без кости и кожи;

400 г картофеля;

400 г фасоли красной консервированной;

200 г лука репчатого;

40 г зелени петрушки;

50 г сыра;

25 г сливочного масла;

черный перец;

соль по вкусу;

лавровый лист, луковица, петрушка, чёрный перец и чеснок для бульона.

Способ приготовления картофельного супа с фасолью и мясом

Срезаем с мяса плёнки и жир, кладём целый кусок в большую кастрюлю. Добавляем несколько листиков лавра, половину чайной ложки горошин чёрного перца, пару зубчиков чеснока, разрезанную на четыре части луковицу (можно с кожурой), пучок зелени.

Вливаем 1 ½ литра кипящей воды. Когда бульон с мясом закипит, снимаем накипь, солим по вкусу, прикрываем кастрюлю крышкой, и готовим примерно 1 час на тихом огне.

Готовим бульон

Свинину достаём из бульона, нарезаем кубиками, прикрываем пищевой плёнкой. Всё мясо можно не добавлять в суп, часть оставить для салата или сделать бутерброд. Бульон процеживаем через дуршлаг.

Достаём мясо и процеживаем бульон

Мелко режем репчатый лук. В кастрюлю с толстым дном наливаем капельку растительного масла, кладём сливочное масло и нарезанный лук. Готовим на умеренном огне примерно 10 минут, нужно чтобы лучок стал полупрозрачным.

Картофель чистим от кожуры, нарезаем небольшими кубиками. Добавляем нарезанную картошку к обжаренному луку.

Консервированную красную фасоль откидываем на сито, промываем холодной водой. Отправляем фасоль в кастрюлю следом за картофелем.

Обжариваем лук

Добавляем нарезанную картошку

Добавляем фасоль

Наливаем процеженный бульон.

Добавляем нарезанную свинину. Нагреваем до кипения, готовим на тихом огне 15 минут, пока ни сварится картошка.

Мелко рубим пучок кудрявой петрушки. Твёрдый сыр натираем на мелкой тёрке. Горошины чёрного перца растираем в ступе. Когда картофель станет мягким, добавляем в кастрюлю нарезанную петрушку, тёртый сыр и молотый чёрный перец. Перемешиваем, пробуем, солим по вкусу.

Наливаем процеженный бульон

Добавляем нарезанную свинину

Добавляем петрушку, тёртый сыр, чёрный перец и соль

Подаём на стол картофельный суп с фасолью и мясом горячим. Кусочек ржаного хлеба или багет с хрустящей корочкой удачно дополнит этот сытный суп, второе блюдо к такому обеду можно не готовить. Приятного аппетита!

Картофельный суп с фасолью и мясом готов

На мясном бульоне суп всегда получается вкусным, но поскольку супчик картофельный, то советую уделить внимание сорту картошки и подобрать подходящий. К примеру, картофель, который сильно разваривается, может превратиться в бульоне в пюре, поэтому лучше выбрать не сильно разваривающуюся картошку, чтобы она была заметна и ощущалась.