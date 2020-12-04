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Десерт без выпечки: ленивый «Наполеон»

Этот торт Наполеон готовится из печенья «ушки» за считанные минуты. Также вам понадобятся молоко, сахар, мука, яйца и сливочное масло для приготовления крема.

Десерт без выпечки: ленивый «Наполеон»

Время подготовки Время приготовления Порции
20 минут 2 часа 6-7 порций

Ингредиенты

  • Печенье слоеное «Ушки» -- 1 кг
  • Молоко – 1 л
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Мука – 6 ст.л.
  • Ванилин – по вкусу

Способ приготовления

  1. В кастрюлю наливаем 0,5 л молока и вводим яйца. Взбиваем все миксером. Добавляем сахар, ванилин и снова взбиваем. Понемногу добавляем муку.
  2. В другую кастрюлю наливаем оставшееся молоко, доводим его до кипения и тонкой струйкой вливаем яично-молочную смесь.
  3. Варим крем после закипания на маленьком огне 5-7 минут.
  4. Снимаем крем с огня. Охлаждаем.
  5. Затем по чуть-чуть вводим размягченное сливочное масло и одновременно взбиваем миксером.
  6. Готовый крем должен побелеть.
  7. Берем печенье и выкладываем его на блюдо или в форму. Сверху покрываем кремом, затем снова выкладываем слой печенья. Делаем так до тех пор, пока не закончится печенье. Сверху и бока торта обмазываем кремом и обсыпаем крошкой.

Как подавать

Ставим торт в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался и подаем к столу.

Приятного аппетита!

 

 

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