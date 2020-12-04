Десерт без выпечки: ленивый «Наполеон»

Этот торт Наполеон готовится из печенья «ушки» за считанные минуты. Также вам понадобятся молоко, сахар, мука, яйца и сливочное масло для приготовления крема.

Время подготовки Время приготовления Порции 20 минут 2 часа 6-7 порций Ингредиенты Печенье слоеное «Ушки» -- 1 кг

Молоко – 1 л

Яйца – 3 шт.

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 150 г

Мука – 6 ст.л.

Ванилин – по вкусу Способ приготовления В кастрюлю наливаем 0,5 л молока и вводим яйца. Взбиваем все миксером. Добавляем сахар, ванилин и снова взбиваем. Понемногу добавляем муку. В другую кастрюлю наливаем оставшееся молоко, доводим его до кипения и тонкой струйкой вливаем яично-молочную смесь. Варим крем после закипания на маленьком огне 5-7 минут. Снимаем крем с огня. Охлаждаем. Затем по чуть-чуть вводим размягченное сливочное масло и одновременно взбиваем миксером. Готовый крем должен побелеть. Берем печенье и выкладываем его на блюдо или в форму. Сверху покрываем кремом, затем снова выкладываем слой печенья. Делаем так до тех пор, пока не закончится печенье. Сверху и бока торта обмазываем кремом и обсыпаем крошкой. Как подавать Ставим торт в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался и подаем к столу. Приятного аппетита!