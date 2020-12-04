Десерт без выпечки: ленивый «Наполеон»

Этот торт Наполеон готовится из печенья «ушки» за считанные минуты. Также вам понадобятся молоко, сахар, мука, яйца и сливочное масло для приготовления крема.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|20 минут
|2 часа
|6-7 порций
Ингредиенты
- Печенье слоеное «Ушки» -- 1 кг
- Молоко – 1 л
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Мука – 6 ст.л.
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления
- В кастрюлю наливаем 0,5 л молока и вводим яйца. Взбиваем все миксером. Добавляем сахар, ванилин и снова взбиваем. Понемногу добавляем муку.
- В другую кастрюлю наливаем оставшееся молоко, доводим его до кипения и тонкой струйкой вливаем яично-молочную смесь.
- Варим крем после закипания на маленьком огне 5-7 минут.
- Снимаем крем с огня. Охлаждаем.
- Затем по чуть-чуть вводим размягченное сливочное масло и одновременно взбиваем миксером.
- Готовый крем должен побелеть.
- Берем печенье и выкладываем его на блюдо или в форму. Сверху покрываем кремом, затем снова выкладываем слой печенья. Делаем так до тех пор, пока не закончится печенье. Сверху и бока торта обмазываем кремом и обсыпаем крошкой.
Как подавать
Ставим торт в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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