Гуляш по старому немецкому рецепту

Друзья, приветствую!! Как-то, в поиске новых идей для ужина, попался вот такой рецепт из кулинарной книги.Решила его приготовить на пробу, хотя и смущало сочетание яблок, хлеба, пива... А он оказался он нууу очень вкусным!! Вместо пива я добавила воду, т.к. ребенок тоже ел :) И вот, я делюсь с вами :)

Ингредиенты:

свинина - 500 гр.

3-4 яблока,

лук и чеснок, количество по вашему вкусу,

2 кусочка черного хлеба, у меня это цельнозерновой.

Масло сливочное для обжаривания,

250 мл. темного пива, у меня вода.

Приготовление:

Лук нарезаем кольцами.

Яблоки нарезаем на небольшие кубики, одно яблоко оставляем и нарезаем его дольками, и добавляем минут за 5 до окончания приготовления.

Измельчаем чеснок.

Хлеб нарезаем кубиками или так, как вам удобно.

Перемещаемся к плите. Нам понадобится 2 сковородки. В одной мы обжариваем лук, добавляем свинину и обжариваем все вместе. Во второй сковородке, так же, на сливочном масле, обжариваем хлеб, добавляем соль, перец, чеснок, специи, которые вы любите.Добавляем яблоки, нарезанные кубиками и пиво (или воду). Тушим и добавляем в обжаренную свинину.

Туши все вместе 40 минут, добавляем яблоки , нарезанные дольками и тушим еще 10 минут.

Вкусный , ароматный гуляш готов :)

Соус получается очень вкусным и его можно готовить отдельно и подавать с любым мясом.