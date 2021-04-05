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Гуляш по старому немецкому рецепту

304Друзья, приветствую!! Как-то, в поиске новых идей для ужина, попался вот такой рецепт из кулинарной книги.Решила его приготовить на пробу, хотя и смущало сочетание яблок, хлеба, пива... А он  оказался он нууу очень вкусным!!  Вместо пива я добавила воду, т.к. ребенок тоже ел :) И вот, я делюсь с вами :)

Ингредиенты:

  • свинина - 500 гр.
  • 3-4 яблока,
  • лук и чеснок, количество по вашему вкусу,
  • 2 кусочка черного хлеба, у меня это цельнозерновой.
  • Масло сливочное  для обжаривания,
  • 250 мл. темного пива, у меня вода.

Приготовление:

Лук нарезаем кольцами.

Яблоки нарезаем на небольшие кубики, одно яблоко оставляем и нарезаем его дольками, и добавляем минут за 5 до окончания приготовления.

Измельчаем чеснок.

Хлеб нарезаем кубиками или так, как вам удобно.

Перемещаемся к плите. Нам понадобится 2 сковородки. В одной мы обжариваем лук, добавляем свинину и обжариваем все вместе. Во второй сковородке, так же, на сливочном масле, обжариваем хлеб, добавляем соль, перец, чеснок, специи, которые вы любите.Добавляем яблоки, нарезанные кубиками и пиво (или воду). Тушим и добавляем в обжаренную свинину.

Туши все вместе 40 минут, добавляем яблоки , нарезанные дольками и тушим еще 10 минут.

Вкусный , ароматный гуляш готов :)

Соус получается очень вкусным и его можно готовить отдельно и подавать с любым мясом.

 

 

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