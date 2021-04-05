Картофельные кексы

Приветствую! Друзья, делюсь с вами очень простым и вкусным рецептом картофельных кексов.
Ингредиенты:
- картофель,
- сливочное масло,
- 2 желтка,
- по желанию - ветчина или шинка.
- Немного подсолнечного масла для смазывания формы.
- Соль и перец по вкусу. Можно добавить мускатный орех.
- Небольшое количество любого тертого сыра.
Количество ингредиентов можно менять по вашему вкусу.
Приготовление:
отвариваем картофель до готовности.
Разминаем картофель в пюре, добавляем растопленное сливочное масло, желтки, соль и перец, ветчину при желании, все перемешиваем.
Берем кольца, смазываем внутри подсолнечным маслом и формируем кексы, выкладывая их на пергаментную бумагу. Сверху присыпаем тертым сыром.
Выпекаем в хорошо разогретой духовке до 220 градусов примерно 15-20 минут.
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