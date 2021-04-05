Картофельные кексы

Приветствую! Друзья, делюсь с вами очень простым и вкусным рецептом картофельных кексов.

Ингредиенты:

картофель,

сливочное масло,

2 желтка,

по желанию - ветчина или шинка.

Немного подсолнечного масла для смазывания формы.

Соль и перец по вкусу. Можно добавить мускатный орех.

Небольшое количество любого тертого сыра.

Количество ингредиентов можно менять по вашему вкусу.

Приготовление:

отвариваем картофель до готовности.

Разминаем картофель в пюре, добавляем растопленное сливочное масло, желтки, соль и перец, ветчину при желании, все перемешиваем.

Берем кольца, смазываем внутри подсолнечным маслом и формируем кексы, выкладывая их на пергаментную бумагу. Сверху присыпаем тертым сыром.

Выпекаем в хорошо разогретой духовке до 220 градусов примерно 15-20 минут.