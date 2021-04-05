БУДЕТ ВКУСНО!

129 870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Картофельные кексы

304Приветствую! Друзья, делюсь с вами очень простым и вкусным рецептом картофельных кексов.

Ингредиенты:

  • картофель,
  • сливочное масло,
  • 2 желтка,
  • по желанию - ветчина или шинка.
  • Немного подсолнечного масла для смазывания формы.
  • Соль и перец по вкусу. Можно добавить мускатный орех.
  • Небольшое количество любого тертого сыра.

Количество ингредиентов можно менять по вашему вкусу.

Приготовление:

отвариваем картофель до готовности.

Разминаем картофель в пюре, добавляем растопленное сливочное масло, желтки, соль и перец, ветчину при желании, все перемешиваем.

Берем кольца, смазываем внутри подсолнечным маслом и формируем кексы, выкладывая их на пергаментную бумагу. Сверху присыпаем тертым сыром.

Выпекаем в хорошо разогретой духовке до 220 градусов примерно 15-20 минут.

 

 

Ссылка на первоисточник
овощные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх