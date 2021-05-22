Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компании

Каждый раз, когда хочется каких-то «вредностей», мы спешим в кафе или Макдональдс, чтобы полакомиться любимым фастфудом. Но зачем платить больше за то, что в принципе можно приготовить самостоятельно дома? Чипсы, наггетсы, пицца, бургеры, хот-доги, картошка фри – выбирайте, что вам больше по душе, готовьте и наслаждайтесь, радуя себя и своих домочадцев.

1. Куриные бургеры

Куриные бургеры.

Нежное куриное мясо, приправленное пряными специями, воздушная булочка, свежие овощи и пикантный соус – то, что сделает этот бургер поистине восхитительным настолько, что захочется добавки.

Ингредиенты:

• Булочки для гамбургеров - 8 шт;

• Помидоры крупные - 2 шт;

• Листья салата - 1 пучок;

• Масло сливочное - 4 ч.л;

• Обезжиренные сливки - 480 мл;

• Соль - по вкусу

• Перец молотый чёрный - 1 ч.л;

• Перец кайенский - 0,5 ч.л;

• Куриное филе с бёдрышек без костей - 8 шт.

Для соуса:

• Пармезан - 30 г;

• Укроп свежий - 3-4 стебля;

• Йогурт греческий - 400 мл;

• Чеснок сушёный молотый - 1 ч.л;

• Сок лимонный - 4 ч.л.

Для панировки:

• Мука - 1 стакан;

• Соль - 2 ч.л;

• Перец чёрный молотый - 1 ст.л;

• Перец кайенский - на кончике ч.л;

• Чеснок сушёный молотый - 2 ч.л;

• Масло подсолнечное - для жарки.

Бургер с курицей.

Способ приготовления:

• Мясо вымыть под холодной проточной водой;

• При необходимости зачистить;

• Сливки смешать с солью, чёрным и кайенским перцем;

• Тщательно перемешать;

• В получившемся соусе замариновать куриные бёдра;

• Накрыть пищевой плёнкой;

• Отправить в холодильник на час;

• В миске смешать йогурт с солью, перцем, чесноком, натёртым на самую мелкую тёрку сыром, лимонным соком, мелко рубленным укропом;

• Накрыть пищевой плёнкой;

• Отправить в холодильник на час;

• В другой миске смешать муку с солью, чесноком, чёрным и кайенским перцем;

• Тщательно перемешать;

• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть масло;

• Куриное мясо достать из холодильника;

• Обвалять в панировке из муки;

• Обжарить с каждой стороны по семь-восемь минут или до образования румяной корочки;

• Обжаренное мясо выложить на бумажные полотенца;

• Помидоры и листья салата тщательно вымыть под холодной проточной водой;

• Просушить;

• Помидоры нарезать тонкими кольцами;

• Салат разобрать на листья;

• Булочки разрезать вдоль на две равные части;

• Смазать обе части сливочным маслом;

• Обжарить одну-две минуты на сухой сковороде;

• После все нижние части булочек смазать соусом;

• Выложить сверху по кусочку мяса, пару колец помидоров, полить соусом, после положить по листочку салата и накрыть второй половинкой булочки;

• Подать к столу на блюде с оставшимися листьями салата.

2. Хот-доги с пикантным луком

Хот-доги с пикантным луком.

Для любителей хот-догов – рецепт с пикантно-хрустящим луком, который гораздо вкуснее и интереснее привычной морковки по-корейски.

Ингредиенты:

• Булки для хот-догов - 4 шт;

• Сосиски - 4 шт;

• Масло сливочное - 1,5 ст.л;

• Масло подсолнечное - 2 ч.л;

• Лук репчатый фиолетовый или белый средней величины - 2 шт;

• Соль - по вкусу;

• Яблочный сидр сухой - 100 мл;

• Уксус яблочный - 2 ч.л;

• Сахар коричневый (можно обычный) - 2 ч.л;

• Горчица дижонская - 2 ч.л;

• Майонез - 4 ч.л.

Хот-доги с карамелизированным луком.

Способ приготовления:

• Лук очистить;

• Нарезать полукольцами или соломкой;

• Приправить щепоткой соли;

• Обжарить на сливочно-подсолнечном масле до закарамелизированного состояния (время от времени помешивать);

• После добавить сидр и готовить до тех пор, пока жидкость полностью не испарится;

• Выложить в миску с уксусно-сахарной смесью;

• Аккуратно перемешать;

• Сосиски отварить до готовности;

• В булочках сделать надрез в длину;

• Смазать каждую половинку горчично-майонезным соусом;

• Вложить по сосиски;

• Сверху полить остатками горчично-майонезного соуса и выложить лук;

• При желании можно подавать с листьями салата.

3. Куриные чипсы

Куриные чипсы.

Овощными или фруктовыми чипсами уже никого не удивить, а вот чипсами из курочки – вполне можно.

Ингредиенты:

• Филе куриное - 150 г;

• Соль - по вкусу;

• Паприка - по вкусу;

• Чеснок сушёный молотый - по вкусу;

• Хлопья чили - 0,5 ч.л.

Чипсы из курицы.

Способ приготовления:

• Куриное филе вымыть;

• При необходимости зачистить;

• Нарезать тонкими ломтиками;

• Накрыть пищевой плёнкой и хорошенько отбить;

• Выложить на плоское блюдо;

• Посыпать смесью соли с чесноком и перцем;

• Отправить в микроволновку;

• Готовить при средней мощности пять-семь минут.

4. Наггетсы

Куриные наггетсы.

Что может быть вкуснее жареной курочки? Только куриные наггетсы, хрустящие снаружи и очень сочные внутри.

Ингредиенты:

• Куриное филе - 350-400 г;

• Мука - 120 г;

• Яйца - 2 шт;

• Вода - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Масло подсолнечное - 0,5 л;

• Сухари для панировки - 250 г.

Наггетсы из курицы.

Способ приготовления:

• Филе вымыть под холодной проточной водой;

• При необходимости зачистить;

• Просушить нарезать равномерными кубиками средней величины;

• В плотном пакете смешать перец с солью и мукой;

• Несколько раз встряхнуть;

• В миске смешать яйца с водой и хорошенько взбить;

• В другую миску высыпать сухари для панировки;

• Куриное мясо переложить в кулёк с мукой;

• Закрепить край и хорошенько потрясти пакет, чтобы мясо полностью покрылось мукой;

• После каждый кусочек обвалять в яичной смеси, а после окунуть в сухари для панировки;

• Обжарить на подсолнечном масле до образования равномерной золотистой корочки с каждой стороны;

• Обжаренные наггетсы выложить на бумажные полотенца;

• Подавать с горчицей, кетчупом, пряной сметаной или соусом.

5. Картошка фри

Картошка фри.

Какой фастфуд и без картошки фри? Но что если приготовить это блюдо далеко не классическим способом в большом количестве подсолнечного масла, а запечь в духовке с ароматными специями? Согласитесь, идея на миллион.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера - 3 шт;

• Паприка копчёная - одна щепотка;

• Чеснок сушёный молотый - 1 ч.л;

• Орегано сушёный - 1 ч.л;

• Тимьян сушёный - 0,5 ч.л;

• Перец чёрный молотый - 0,5 ч.л;

• Перец красный молотый - 0,5 ч.л.

• Соль - по вкусу.

Пряная картошка фри.

Способ приготовления:

• Картошку хорошенько вымыть;

• Отварить в мундире до готовности в слегка подсоленной воде;

• После хорошенько остудить;

• Очистить и нарезать соломкой;

• Выложить на противень, предварительно застелив его бумагой для запекания;

• В миске смешать соль с красным и чёрным перцем, с чесноком, орегано, тимьяном и паприкой;

• Перемешать;

• Получившейся смесью посыпать картошку;

• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 20-25 минут (через 10 минут перевернуть картошку);

• Подавать с любым соусом, сметаной, кетчупом или горчицей.