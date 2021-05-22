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Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компании

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Каждый раз, когда хочется каких-то «вредностей», мы спешим в кафе или Макдональдс, чтобы полакомиться любимым фастфудом. Но зачем платить больше за то, что в принципе можно приготовить самостоятельно дома? Чипсы, наггетсы, пицца, бургеры, хот-доги, картошка фри – выбирайте, что вам больше по душе, готовьте и наслаждайтесь, радуя себя и своих домочадцев.

1. Куриные бургеры

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииКуриные бургеры.

Нежное куриное мясо, приправленное пряными специями, воздушная булочка, свежие овощи и пикантный соус – то, что сделает этот бургер поистине восхитительным настолько, что захочется добавки.

Ингредиенты:

• Булочки для гамбургеров - 8 шт;
• Помидоры крупные - 2 шт;
• Листья салата - 1 пучок;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Обезжиренные сливки - 480 мл;
• Соль - по вкусу
• Перец молотый чёрный - 1 ч.л;
• Перец кайенский - 0,5 ч.л;
• Куриное филе с бёдрышек без костей - 8 шт.

Для соуса:

• Пармезан - 30 г;
• Укроп свежий - 3-4 стебля;
• Йогурт греческий - 400 мл;
• Чеснок сушёный молотый - 1 ч.л;
• Сок лимонный - 4 ч.л.

Для панировки:

• Мука - 1 стакан;
• Соль - 2 ч.л;
• Перец чёрный молотый - 1 ст.л;
• Перец кайенский - на кончике ч.л;
• Чеснок сушёный молотый - 2 ч.л;
• Масло подсолнечное - для жарки.

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииБургер с курицей.

Способ приготовления:

• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Сливки смешать с солью, чёрным и кайенским перцем;
• Тщательно перемешать;
• В получившемся соусе замариновать куриные бёдра;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на час;
• В миске смешать йогурт с солью, перцем, чесноком, натёртым на самую мелкую тёрку сыром, лимонным соком, мелко рубленным укропом;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на час;
• В другой миске смешать муку с солью, чесноком, чёрным и кайенским перцем;
• Тщательно перемешать;
• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть масло;
• Куриное мясо достать из холодильника;
• Обвалять в панировке из муки;
• Обжарить с каждой стороны по семь-восемь минут или до образования румяной корочки;
• Обжаренное мясо выложить на бумажные полотенца;
• Помидоры и листья салата тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Помидоры нарезать тонкими кольцами;
• Салат разобрать на листья;
• Булочки разрезать вдоль на две равные части;
• Смазать обе части сливочным маслом;
• Обжарить одну-две минуты на сухой сковороде;
• После все нижние части булочек смазать соусом;
• Выложить сверху по кусочку мяса, пару колец помидоров, полить соусом, после положить по листочку салата и накрыть второй половинкой булочки;
• Подать к столу на блюде с оставшимися листьями салата.

2. Хот-доги с пикантным луком

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииХот-доги с пикантным луком.

Для любителей хот-догов – рецепт с пикантно-хрустящим луком, который гораздо вкуснее и интереснее привычной морковки по-корейски.

Ингредиенты:

• Булки для хот-догов - 4 шт;
• Сосиски - 4 шт;
• Масло сливочное - 1,5 ст.л;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Лук репчатый фиолетовый или белый средней величины - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Яблочный сидр сухой - 100 мл;
• Уксус яблочный - 2 ч.л;
• Сахар коричневый (можно обычный) - 2 ч.л;
• Горчица дижонская - 2 ч.л;
• Майонез - 4 ч.л.

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииХот-доги с карамелизированным луком.

Способ приготовления:

• Лук очистить;
• Нарезать полукольцами или соломкой;
• Приправить щепоткой соли;
• Обжарить на сливочно-подсолнечном масле до закарамелизированного состояния (время от времени помешивать);
• После добавить сидр и готовить до тех пор, пока жидкость полностью не испарится;
• Выложить в миску с уксусно-сахарной смесью;
• Аккуратно перемешать;
• Сосиски отварить до готовности;
• В булочках сделать надрез в длину;
• Смазать каждую половинку горчично-майонезным соусом;
• Вложить по сосиски;
• Сверху полить остатками горчично-майонезного соуса и выложить лук;
• При желании можно подавать с листьями салата.

3. Куриные чипсы

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииКуриные чипсы.

Овощными или фруктовыми чипсами уже никого не удивить, а вот чипсами из курочки – вполне можно.

Ингредиенты:

• Филе куриное - 150 г;
• Соль - по вкусу;
• Паприка - по вкусу;
• Чеснок сушёный молотый - по вкусу;
• Хлопья чили - 0,5 ч.л.

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииЧипсы из курицы.

Способ приготовления:

• Куриное филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать тонкими ломтиками;
• Накрыть пищевой плёнкой и хорошенько отбить;
• Выложить на плоское блюдо;
• Посыпать смесью соли с чесноком и перцем;
• Отправить в микроволновку;
• Готовить при средней мощности пять-семь минут.

4. Наггетсы

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииКуриные наггетсы.

Что может быть вкуснее жареной курочки? Только куриные наггетсы, хрустящие снаружи и очень сочные внутри.

Ингредиенты:

• Куриное филе - 350-400 г;
• Мука - 120 г;
• Яйца - 2 шт;
• Вода - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 0,5 л;
• Сухари для панировки - 250 г.

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииНаггетсы из курицы.

Способ приготовления:

• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Просушить нарезать равномерными кубиками средней величины;
• В плотном пакете смешать перец с солью и мукой;
• Несколько раз встряхнуть;
• В миске смешать яйца с водой и хорошенько взбить;
• В другую миску высыпать сухари для панировки;
• Куриное мясо переложить в кулёк с мукой;
• Закрепить край и хорошенько потрясти пакет, чтобы мясо полностью покрылось мукой;
• После каждый кусочек обвалять в яичной смеси, а после окунуть в сухари для панировки;
• Обжарить на подсолнечном масле до образования равномерной золотистой корочки с каждой стороны;
• Обжаренные наггетсы выложить на бумажные полотенца;
• Подавать с горчицей, кетчупом, пряной сметаной или соусом.

5. Картошка фри

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииКартошка фри.

Какой фастфуд и без картошки фри? Но что если приготовить это блюдо далеко не классическим способом в большом количестве подсолнечного масла, а запечь в духовке с ароматными специями? Согласитесь, идея на миллион.

Ингредиенты:

• Картошка среднего размера - 3 шт;
• Паприка копчёная - одна щепотка;
• Чеснок сушёный молотый - 1 ч.л;
• Орегано сушёный - 1 ч.л;
• Тимьян сушёный - 0,5 ч.л;
• Перец чёрный молотый - 0,5 ч.л;
• Перец красный молотый - 0,5 ч.л.
• Соль - по вкусу.

Как приготовить дома вкусный фастфуд: 5 рецептов для семьи или шумной компанииПряная картошка фри.

Способ приготовления:

• Картошку хорошенько вымыть;
• Отварить в мундире до готовности в слегка подсоленной воде;
• После хорошенько остудить;
• Очистить и нарезать соломкой;
• Выложить на противень, предварительно застелив его бумагой для запекания;
• В миске смешать соль с красным и чёрным перцем, с чесноком, орегано, тимьяном и паприкой;
• Перемешать;
• Получившейся смесью посыпать картошку;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 20-25 минут (через 10 минут перевернуть картошку);
• Подавать с любым соусом, сметаной, кетчупом или горчицей.

 

 

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