Новогодний салат из курицы с грейпфрутом

Грейпфрут - не только вкусный, полезный, но и весьма низкокалорийный продукт. Добавив к нему куриную грудку и пекинской капусты, вы получите вкусное блюдо, которое не навредит фигуре даже в новогоднюю ночь!

Время подготовки Время приготовления Порции 10 минут 20 минут 3-4

Ингредиенты

Филе курицы - 450 г

Пекинская капуста - 1 кочан

Грейпфрут - 1 шт.

Майонез - по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и нарезать кубиками. Пекинскую капусту помыть и тонко нашинковать. Грейпфрут почистить и нарезать небольшими кусочками, удалив грубые белые пленки. Смешать все ингредиенты в салатнице. Посолить и поперчить по вкусу.

Как и с чем подавать:

Заправить майонезом и подавать к любимому гарниру.

Совет. Если вы заботитесь о фигуре, можете заправить салат йогуртной заправкой.