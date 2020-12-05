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Новогодний салат из курицы с грейпфрутом

Грейпфрут - не только вкусный, полезный, но и весьма низкокалорийный продукт. Добавив к нему куриную грудку и пекинской капусты, вы получите вкусное блюдо, которое не навредит фигуре даже в новогоднюю ночь!

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Время подготовки Время приготовления Порции
10 минут 20 минут 3-4

Ингредиенты

  • Филе курицы - 450 г
  • Пекинская капуста - 1 кочан
  • Грейпфрут - 1 шт.
  • Майонез -  по вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и нарезать кубиками. 
  2. Пекинскую капусту помыть и тонко нашинковать. 
  3. Грейпфрут почистить и нарезать небольшими кусочками, удалив грубые белые пленки. 
  4. Смешать все ингредиенты в салатнице. Посолить и поперчить по вкусу.  

Как и с чем подавать:

Заправить майонезом и подавать к любимому гарниру.

Совет. Если вы заботитесь о фигуре, можете заправить салат йогуртной заправкой.

 

 

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