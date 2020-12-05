Новогодний салат из курицы с грейпфрутом

Грейпфрут - не только вкусный, полезный, но и весьма низкокалорийный продукт. Добавив к нему куриную грудку и пекинской капусты, вы получите вкусное блюдо, которое не навредит фигуре даже в новогоднюю ночь!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|10 минут
|20 минут
|3-4
Ингредиенты
- Филе курицы - 450 г
- Пекинская капуста - 1 кочан
- Грейпфрут - 1 шт.
- Майонез - по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и нарезать кубиками.
- Пекинскую капусту помыть и тонко нашинковать.
- Грейпфрут почистить и нарезать небольшими кусочками, удалив грубые белые пленки.
- Смешать все ингредиенты в салатнице. Посолить и поперчить по вкусу.
Как и с чем подавать:
Заправить майонезом и подавать к любимому гарниру.
Совет. Если вы заботитесь о фигуре, можете заправить салат йогуртной заправкой.
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