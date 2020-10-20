Салат из курицы с ананасом и сыром: два вкусных рецепта

Как быстро приготовить легкие праздничные салаты

Салат из курицы с ананасом

Салат с курицей и ананасами давно стал классикой, а рецептов его приготовления насчитывается не один десяток. Мясные салаты с экзотическим фруктом хорошо сочетаются с сыром, а добавление чеснока сделает закуску более пикантной.

Редакция предлагает тебе приготовить два изумительно вкусных, нежных и красивых салатов из курицы с ананасом: с кукурузой и сыром, а также с картофелем и шампиньонами. Это сытные и аппетитные закуски, но ты можешь вносить в рецепт изменения по своему вкусу, усовершенствуя его. В качестве заправки используют майонез, в идеале — домашнего приготовления, заменить его можно сметаной или йогуртом.

Салат из копченой курицы с ананасом и кукурузой

Ингредиенты:

400 г копченого куриного филе,

2 яйца,

150 г твердого сыра,

1 маленькая луковица,

300 г ананаса (свежего или консервированного),

240 г консервированной кукурузы,

100 г майонеза,

зелень,

1 ч. ложка уксуса,

0,5 ч. ложки сахара,

соль по вкусу.

Приготовление:

Отвари вкрутую яйца, остуди и мелко порежь. Очень мелко порежь лук. Замаринуй его с сахаром и уксусом на 10 минут. Копченую куриную грудку порежь небольшими кусочками. Из консервированных продуктов предварительно слей жидкость. Ананас (сырой или консервированный) также порежь небольшими кусочками. Сыр потри на средней терке. Соедини курицу, яйца, ананас, лук, тертый сыр и консервированную кукурузу. Посоли, заправь майонезом и перемешай. Готовый салат из курицы с ананасом и сыром выложи в салатницу, укрась зеленью и сразу же подавай на стол, иначе он пустит сок и получится слишком жидким.

Салат из курицы с ананасами, картофелем и грибами

Ингредиенты:

400 гр куриного филе,

4 картофелины,

200 гр. консервированных шампиньонов,

200 гр. консервированных ананасов,

1 луковица,

100 гр.твердого сыра,

5 ст.л. майонеза

Приготовление:

Слей воду с ананасов. Нарежь шампиньоны и ананасы мелким кубиком. Нарежь мелко репчатый лук. Отвари картофель в “мундире”, остуди, очисти от кожуры. Отвари куриное филе в слегка подсоленной воде, остуди. Нарежь кубиками куриное филе, картофель натри на крупной терке. Нагрей в сковороде растительное масло, обжарь в нем лук до золотистости. Добавь шампиньоны, обжарь все вместе. Выкладывать слоями в сервировочное кольцо: картофель, майонез, луково-грибная масса, снова майонез. Выложи третьим слоем куриное филе, смажь майонезом. Последний слой - анансы. Помести салат в холодильник. Присыпь тертым сыром перед подачей.

Приятного аппетита!