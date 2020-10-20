Салат из курицы с ананасом и сыром: два вкусных рецепта

Как быстро приготовить легкие праздничные салаты
Салат из курицы с ананасом
Салат с курицей и ананасами давно стал классикой, а рецептов его приготовления насчитывается не один десяток. Мясные салаты с экзотическим фруктом хорошо сочетаются с сыром, а добавление чеснока сделает закуску более пикантной.
Редакция предлагает тебе приготовить два изумительно вкусных, нежных и красивых салатов из курицы с ананасом: с кукурузой и сыром, а также с картофелем и шампиньонами. Это сытные и аппетитные закуски, но ты можешь вносить в рецепт изменения по своему вкусу, усовершенствуя его. В качестве заправки используют майонез, в идеале — домашнего приготовления, заменить его можно сметаной или йогуртом.
Салат из копченой курицы с ананасом и кукурузой
Ингредиенты:
- 400 г копченого куриного филе,
- 2 яйца,
- 150 г твердого сыра,
- 1 маленькая луковица,
- 300 г ананаса (свежего или консервированного),
- 240 г консервированной кукурузы,
- 100 г майонеза,
- зелень,
- 1 ч. ложка уксуса,
- 0,5 ч. ложки сахара,
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Отвари вкрутую яйца, остуди и мелко порежь.
- Очень мелко порежь лук. Замаринуй его с сахаром и уксусом на 10 минут.
- Копченую куриную грудку порежь небольшими кусочками.
- Из консервированных продуктов предварительно слей жидкость. Ананас (сырой или консервированный) также порежь небольшими кусочками.
- Сыр потри на средней терке.
- Соедини курицу, яйца, ананас, лук, тертый сыр и консервированную кукурузу. Посоли, заправь майонезом и перемешай.
- Готовый салат из курицы с ананасом и сыром выложи в салатницу, укрась зеленью и сразу же подавай на стол, иначе он пустит сок и получится слишком жидким.
Салат из курицы с ананасами, картофелем и грибами
Ингредиенты:
- 400 гр куриного филе,
- 4 картофелины,
- 200 гр. консервированных шампиньонов,
- 200 гр. консервированных ананасов,
- 1 луковица,
- 100 гр.твердого сыра,
- 5 ст.л. майонеза
Приготовление:
- Слей воду с ананасов.
- Нарежь шампиньоны и ананасы мелким кубиком.
- Нарежь мелко репчатый лук.
- Отвари картофель в “мундире”, остуди, очисти от кожуры.
- Отвари куриное филе в слегка подсоленной воде, остуди.
- Нарежь кубиками куриное филе, картофель натри на крупной терке.
- Нагрей в сковороде растительное масло, обжарь в нем лук до золотистости.
- Добавь шампиньоны, обжарь все вместе.
- Выкладывать слоями в сервировочное кольцо: картофель, майонез, луково-грибная масса, снова майонез.
- Выложи третьим слоем куриное филе, смажь майонезом.
- Последний слой - анансы.
- Помести салат в холодильник.
- Присыпь тертым сыром перед подачей.
Приятного аппетита!
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