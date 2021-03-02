БУДЕТ ВКУСНО!

129 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Замороженная нуга с черносливом

Замороженная нуга с черносливом

Нуга — потрясающий французский десерт, она бывает нескольких видов, я больше всего люблю замороженную, это очень похоже на семифреддо! Вместо миндальных хлопьев можно взять нерезаный миндаль, а если вы любите горьковатый ореховый вкус, подойдет и неочищенный, главное —измельчить его так, чтобы получились небольшие кусочки, а не мука. Чернослив можно ошпарить кипятком, чтобы легче было удалять косточки. Готовить нугу лучше заранее — накануне прихода гостей!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

 350 мл
8 шт.
200 г
2 ст. л.

 

Для пралине

 250 г
125 г
125 г

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/6

Замороженная нуга с черносливом

Приготовить пралине: обычный и коричневый сахар всыпать в сковороду и, периодически встряхивая, растапливать на огне, пока карамель не приобретет коричневый оттенок, добавить миндаль и, помешивая деревянной лопаткой, слегка прогреть все вместе, затем тонким слоем равномерно выложить на бумагу для выпечки и полностью остудить.

 ШАГ 2/6

Замороженная нуга с черносливом

Белки взбить в комбайне в пышную пену, затем, не выключая комбайна, всыпать сахарную пудру и взбивать, пока не получится плотная масса.

 ШАГ 3/6

Замороженная нуга с черносливом

Сливки взбить блендером с насадкой-венчиком в густую массу, добавить к взбитым белкам и вымешать все в комбайне на низкой скорости в однородную массу.

 ШАГ 4/6

Замороженная нуга с черносливом

Чернослив, удалив косточки, мелко порезать, добавить ко взбитым сливкам и вымешать лопаткой.

 ШАГ 5/6

Замороженная нуга с черносливом

Большую часть застывшего пралине поломать руками на небольшие кусочки, добавить в сливочную массу с черносливом и разложить все в глубокие формы, выстеленные бумагой для выпечки.

 ШАГ 6/6

Замороженная нуга с черносливом

Оставшееся пралине измельчить в ступке в крошку, присыпать нугу и отправить в морозильник минимум на 4 часа.

 

 

Ссылка на первоисточник
десерты
Обсудить

Картина дня

наверх