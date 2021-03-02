Замороженная нуга с черносливом

Нуга — потрясающий французский десерт, она бывает нескольких видов, я больше всего люблю замороженную, это очень похоже на семифреддо! Вместо миндальных хлопьев можно взять нерезаный миндаль, а если вы любите горьковатый ореховый вкус, подойдет и неочищенный, главное —измельчить его так, чтобы получились небольшие кусочки, а не мука. Чернослив можно ошпарить кипятком, чтобы легче было удалять косточки. Готовить нугу лучше заранее — накануне прихода гостей!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

сливки жирные 350 мл яичные белки (около 220 г) 8 шт. чернослив 200 г сахарная пудра 2 ст. л.

Для пралине

миндальные хлопья 250 г сахар 125 г сахар коричневый 125 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Приготовить пралине: обычный и коричневый сахар всыпать в сковороду и, периодически встряхивая, растапливать на огне, пока карамель не приобретет коричневый оттенок, добавить миндаль и, помешивая деревянной лопаткой, слегка прогреть все вместе, затем тонким слоем равномерно выложить на бумагу для выпечки и полностью остудить.

ШАГ 2/6

Белки взбить в комбайне в пышную пену, затем, не выключая комбайна, всыпать сахарную пудру и взбивать, пока не получится плотная масса.

ШАГ 3/6

Сливки взбить блендером с насадкой-венчиком в густую массу, добавить к взбитым белкам и вымешать все в комбайне на низкой скорости в однородную массу.

ШАГ 4/6

Чернослив, удалив косточки, мелко порезать, добавить ко взбитым сливкам и вымешать лопаткой.

ШАГ 5/6

Большую часть застывшего пралине поломать руками на небольшие кусочки, добавить в сливочную массу с черносливом и разложить все в глубокие формы, выстеленные бумагой для выпечки.

ШАГ 6/6

Оставшееся пралине измельчить в ступке в крошку, присыпать нугу и отправить в морозильник минимум на 4 часа.