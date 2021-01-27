Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Сочетая клетчатку, углеводы и белок, удон с курицей и овощами рецепт которого собрал в себя мощнейшие ингредиенты здорового питания, является отличным вариантом, чтобы обеспечить себе быстрый прием согревающей, разнообразной пищи, где густая лапша, купаясь в липких соусах и диетических бульонах, впитывает их и наполняет ваш желудок.

Как приготовить удон с курицей?

При том, что список блюд, которые попадают под категорию: удон с курицей и овощами разнообразен, все они приготовлены по единому принципу. Сначала маринуют курицу, отваривают удон. Пшеничная лапша имеет плотную текстуру, поэтому отваривание занимает 12 минут. После, собирают блюдо: обжаривают курицу, овощи, добавляют соус и лапшу.

Интересно будет узнать, что жареный удон с курицей — классика японской кухни под названием «яки удон». Если вы хотите, чтобы удон с курицей в соевом соусе также приобрел японский колорит, при подаче сбрызните блюдо майонезом. Соевый соус в сочетании с майо очень популярны в Японии.

Лапша удон с курицей с соевым соусом

Этот удон с курицей — рецепт с соевым соусом понравится всем, кто любит блюда без затей, но с колоритом. Здесь обыгрывается популярная японская комбинация: сливочное масло, соевый соус, майонез.

Филе, пекинка и лапша жарятся в масле с чесночной пастой, тушатся в соевом соусе и топпингуются майонезом, который добавляет сливочности лапше.

Ингредиенты:

сваренная лапша – 500 г;

грудка – 200 г;

пекинка – 120 г;

перец – 60 г;

лук – ½ шт.;

масло – 10 г;

чесночная паста – 1 ч. ложка;

устричный соус – 1 ст. ложка;

соевый соус – 30 мл;

майонез – 1 ст. ложка.

Приготовление

Обжарьте филе в масле и чесночной пасте. Добавьте овощи, устричный соус и тушите 5 мин. Перемешайте с лапшой и жарьте 3 мин. Добавьте соевый соус и тушите 1 мин. Полейте удон с курицей и овощами рецепт с соевым соусом майонезом.

Суп удон с курицей — рецепт

Перед вами супер суп удон с курицей, который гарантирует насыщение от сочного бульона и лапши, и эстетическое наслаждение от красиво обжаренной курицы, выложенной сверху. Этот вариант необычен. Вместо того чтобы варить курицу в бульоне, ее обжаривают прямо в кастрюле, (а это дополнительные соки) затем, тушат в соусе и удаляют на время варки супа.

Ингредиенты:

бедра – 450 г;

херес – 30 мл;

соевый соус – 50 мл;

сахар – 20 г.

Для супа:

бульон – 1 л;

пекинка – 4 стакана;

шампиньоны – 200 г;

перья зеленого лука – 3 шт.;

сваренный удон – 500 г;

имбирь – 1 ст. ложка.

Приготовление

Обжарьте бедра. Влейте соус и тушите 5 мин. Переложите. Добавьте бульон, грибы и имбирь и тушите 10 мин. Добавьте капусту, лук и лапшу и варите 2 мин. Положите ломтики бедер сверху.

Удон с курицей в соусе терияки

Ищите варианты пикантного ужина, который можно собрать в будни? Удон с курицей терияки, обжаренными овощами, утопленный в липком соусе, один из них. В данной версии предлагается использовать отварное филе. Нежные волокна мяса хорошо подчеркнут вкусы, и обволакивающий эффект терияки, который собирается из соевого соуса, меда и чеснока.

Ингредиенты:

отварное филе – 200 г;

удон – 400 г;

пекинка – 2 стакана;

морковь – ½ шт.;

лук – 1 шт.;

зубок чеснока – 1 шт.

Для заправки:

вода – ½ стакана;

соевый соус – ⅓ стакана;

мед – 3 ст. ложки;

зубок чеснока – 2 шт.;

кунжутное масло – 1 ч. ложка;

имбирь – 1 ч. ложка;

крахмал – 2 ст. ложки;

вода – 30 мл.

Приготовление

Отварите удон. Обжарьте лук и имбирь. Добавьте все компоненты заправки и варите до загустения. Обжарьте овощи, чеснок, волокна филе. Перемешайте с лапшой и соусом. Уберите удон с курицей терияки и овощами, рецепт которого позволяет вкусно использовать остатки вареной курицы, через 1 мин. с огня.

Вок удон с курицей — рецепт

Удовлетворите тягу к китайской кухне через вок удон с курицей под названием цыпленок ло–мейн. Блюдо включает в свой состав маринованную в крахмале грудку, перец, морковь и побеги бамбука (опционально) которые обжариваются в воке и смешиваются с лапшой и богатым соусом. Главное, не переполнять вок. Иначе, блюдо будет водянистым.

Ингредиенты:

лапша – 300 г.

Для курицы:

грудка – 1 шт.;

херес – 1 ст. ложка;

крахмал – 1 ст. ложка;

соль – ¼ ч. ложки.

Для соуса:

вода – ½ стакана;

соевый соус – 2 ст. ложки;

хереc – 2 ст. ложки;

крахмал – 1 ст. ложка;

сахар – 2 ч. ложки;

устричный соус – 2 ст. ложки;

масло – 1 ст. ложка.

Для блюда:

перец – ½ шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – ¼ шт.;

имбирь – 1 ст. ложка;

зубок чеснока – 2 шт.;

побеги бамбука (опционально) – 220 г.

Приготовление

Замаринуйте курицу на 10 мин. Обжарьте за 2 мин. Удалите. Подрумяньте овощи, побеги бамбука, имбирь и чеснок. Все соедините и через 1 мин. подайте.

Рис удон с курицей и овощами

Где еще, если не в теплом, густом и успокаивающем супе, можно встретить такую необычную комбинацию, как удон с рисом и курицей. В данном варианте предварительно сваренный, а затем, обжаренный с морковью и луком рис добавляет миске с бульоном наполненной лапшой, филе, шпинатом и грибами недостающего хруста и питательности.

Ингредиенты:

отварной рис – 1 ½ стакана;

отварной удон – 300 г;

грудка – 1 шт.;

вода – 1,5 л;

лук – ½ шт.;

морковь – ¼ шт.;

масло – 30 г;

шампиньоны – 100 г;

рыбный соус – 1 ст. ложка;

шпинат – 100 г.

Приготовление

Отварите и разберите на волокна грудку. Добавьте в бульон грибы, рыбный соус и варите 5 мин. Подрумяньте рис с луком и морковью. Соберите 4 порции: добавьте в каждую по компоненту.

Удон с курицей и кабачками

Если вы ищете вкусную миску с низким содержанием углеводов, приготовьте удон с курицей и овощами с соусом наполненным ароматами арахиса и меда. В этом рецепте предлагается заменить традиционное овощное ассорти на малокалорийные кабачки. Их хруст будет прекрасно контрастировать с лапшой, а способность впитывать вкусы обогатит блюдо.

Ингредиенты:

филе – 120 г;

удон – 30 г;

кабачки нарезанные спиралью – 2 стакана.

Для заправки:

арахисовое масло – 1 ст. ложка;

соевый соус – 2 ч. ложки;

рисовый уксус – 1 ч. ложка;

имбирь – ½ ч. ложки;

мед – 1 ч. ложка;

вода – 1 ч. ложка.

Приготовление

Соберите соус. Сварите лапшу. Приправьте и обжарьте филе. Подрумяньте кабачки. Все соедините и тушите 1 мин.

Удон с курицей и брокколи

Внесите в приготовление удона с курицей немного хруста и много питательных веществ, добавив в блюдо брокколи. Она обогащена клетчаткой, которая в комбинации с жидкостью усиливает чувство сытости и помогает поддержать здоровый вес. Здесь, чтобы почувствовать текстуру, брокколи просто обжаривают. Трудно жевать? Тогда, бланшируйте.

Ингредиенты:

готовая лапша – 400 г;

бедра – 300 г;

брокколи – 300 г;

перец – ½ шт.

Для соуса:

соевый соус – 2 ст. ложки;

устричный соус – 2 ст. ложки;

мед – 2 ст. ложки;

чеснок – ½ ч. ложки;

масло – 2 ч. ложки.

Приготовление

Замаринуйте бедра в соусе на 10 мин. Обжарьте вместе с соусом. Добавьте перец и брокколи и томите 3 мин. Перемешайте с лапшой и через 1 мин. удалите.

Удон с курицей и болгарским перцем

Сладкий перец, имбирь и хлопья чили делают этот острый удон с курицей самым пикантным ужином на двоих в середине недели. Блюдо не щиплет язык и прекрасно сбалансировано: имбирь и чили дарят согревающее тепло, которое еще больше развивается со сладостью перца и меда, входящего в состав липкой заправки. Словом, прекрасное зимнее блюдо.

Ингредиенты:

бедра – 600 г;

отварная лапша – 300 г;

крахмал – 1 ст. ложка;

болгарский перец – 1 шт.;

хлопья чили – ½ ч. ложки;

имбирь – 1 ст. ложка;

соевый соус – 30 мл;

мед – 25 г;

бульон – 50 мл;

масло – 1 ч. ложка.

Приготовление

Обваляйте полоски бедер в крахмале, обжарьте, удалите. Тушите имбирь и перец 5 мин. Введите бедра и соус, тушите 2 мин. Перемешайте с лапшой.

Удон с курицей в кисло-сладком соусе

Этот соус для удона с курицей — победитель который призывает не стесняясь добавлять много овощей, поскольку способен связать их воедино. В нем нет ничего необычного: соевый соус придает ему солоноватый вкус, рисовый уксус дает кислотность, кетчуп добавляет глубины, сахар несет сладость, а крахмал обеспечивает густоту.

Ингредиенты:

филе – 2 шт.;

удон – 150 г;

стручковая фасоль – 100 г;

шампиньоны – 200 г;

перец – 1 шт.;

морковь – 1 шт.

Для соуса:

соевый соус – 90 мл;

рисовый уксус – 45 мл;

кетчуп – 20 г;

сахар – 50 г;

крахмал – 2 ч. ложки.

Приготовление

Отварите удон вместе с фасолью. Обжарьте филе, грибы, перец и морковь. Соедините с лапшой и соусом. Доведите до кипения и снимите.

Удон с курицей и баклажанами

Кто бы мог подумать, что вкусный удон с курицей станет еще вкусней, сочней и мясистей, если в него добавить баклажаны. В данном варианте, чтобы сохранить блюду статус здорового и полезного, баклажаны запекаются в духовке в смеси из пасты мисо, сахара, соевого и острого соуса, благодаря чему, получаются пикантными и бархатистыми.

Ингредиенты:

отварное филе – 170 г;

баклажан – 1 шт.;

отварная лапша – 300 г;

зубок чеснока – 2 шт.;

Соус для баклажана:

мисо – ½ ст. ложки;

соевый соус – ½ ст. ложки;

масло – ½ ст. ложки;

острый соус – ½ ч. ложки;

сахар – ¼ ч. ложки.

Соус для лапши:

соевый соус – 1 ½ ст. ложки;

шрирача – 1 ч. ложка;

рисовый уксус – 1 ч. ложка.

Приготовление

Перемешайте баклажан с соусом и запекайте 30 мин. при 200℃. Обжарьте лапшу и чеснок. Добавьте баклажаны, филе и соус для лапши и варите 2 мин.

Удон с курицей и стручковой фасолью

Приятная текстура, нежный вкус, баланс в питательности делают удон с куриной грудкой идеальной базой для любых любимых компонентов. Например, для стручковой фасоли, чья плотная и жевательная текстура создает отличный контраст с главными компонентами и картофелем, и прекрасно сочетается с хрустящим беконом, грибами и чесноком.

Ингредиенты:

филе – 2 шт.;

картофель – ½ стакана;

отварная лапша – 300 г;

зеленая фасоль – ½ стакана;

лук – ½ стакана;

грибы – 100 г;

ломтики бекона – 2 шт.;

соевый и соус хойсин – по 20 мл;

зубок чеснока – 2 шт.

Приготовление

Подрумяньте филе. Обжарьте бекон и картофель за 5 мин. Добавьте фасоль и лук и тушите 5 мин. Введите грибы и чеснок. Через 5 мин. перемешайте с лапшой, филе и соусами.

Удон с курицей и грибами

Невозможно определить какой из компонентов в комбинации лапша удон с курицей и грибами — звезда. Все прекрасно сочетаются, быстро обжариваются, а это особенно здорово, когда у вас большой аппетит, но мало времени на получение белка. Здесь вам даже не придется удалять курицу в сторону, просто жарьте ее с грибами и соедините с соусом и лапшой.

Ингредиенты:

отварная лапша – 450 г;

шампиньоны – 200 г;

филе – 400 г.

Для заправки:

соевый соус – ⅓ стакана;

шрирача – 1 ст. ложка;

хойсин – ¼ стакана;

бульон – ¼ стакана;

зубок чеснока – 2 шт.;

имбирь – 1 ч. ложка.

Приготовление

Обжарьте курицу, грибы. Введите лапшу и соус и тушите 1 мин.

Удон с курицей в сливочном соусе — рецепт

Этот удон с курицей в сливочном соусе — одна из версий японского блюда ментайко удон. Традиционно в блюдо добавляют кальмаров, но здесь рыбный белок заменили на куриный. Суть блюда проста: обжаренную курицу, лук и лапшу заправляют соусом, собранным из сливок, соевого соуса, майонеза и икры минтая. При чем, соус не готовят на плите.

Ингредиенты:

майонез – 1 ст. ложка;

икра минтая – 60 г;

сливки – 4 ст.ложки;

соевый соус – 10 мл;

удон – 400 г;

филе – 150 г;

лук – 1 шт.;

масло – 30 г;

сакэ – 30 мл.

Приготовление

Взбейте икру, сливки, соевый соус и майонез. Обжарьте лук и измельченное филе. Влейте сакэ и тушите 2 мин. Соедините со сливками и лапшой.

Удон с курицей в мультиварке

Если вы заметили, что каждый рецепт приготовления удона с курицей выполняется в технике стир фрай, то спросите: зачем мультиварка? Ответ: для комфорта. Например в технической части которая, сочетая обжаривание с тушением, дает супер результат. Поскольку тушение занимает 25 минут, выбирайте бедра, и овощи не склонные к перевариванию.

Ингредиенты:

лапша – 250 г;

бедра – 400 г;

морковь – 2 шт.;

имбирь – 1 ст. ложка;

бульон – 250 мл;

уксус – 1 ст. ложка;

соус чили – 2 ст. ложки;

соевый соус – 2 ст. ложки.

Приготовление