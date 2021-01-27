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Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

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Сочетая клетчатку, углеводы и белок, удон с курицей и овощами рецепт которого собрал в себя мощнейшие ингредиенты здорового питания, является отличным вариантом, чтобы обеспечить себе быстрый прием согревающей, разнообразной пищи, где густая лапша, купаясь в липких соусах и диетических бульонах, впитывает их и наполняет ваш желудок.

Как приготовить удон с курицей?

При том, что список блюд, которые попадают под категорию: удон с курицей и овощами разнообразен, все они приготовлены по единому принципу. Сначала маринуют курицу, отваривают удон. Пшеничная лапша имеет плотную текстуру, поэтому отваривание занимает 12 минут. После, собирают блюдо: обжаривают курицу, овощи, добавляют соус и лапшу.

  1. Интересно будет узнать, что жареный удон с курицей — классика японской кухни под названием «яки удон».
  2. Если вы хотите, чтобы удон с курицей в соевом соусе также приобрел японский колорит, при подаче сбрызните блюдо майонезом. Соевый соус в сочетании с майо очень популярны в Японии.

Лапша удон с курицей с соевым соусом

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Этот удон с курицей — рецепт с соевым соусом понравится всем, кто любит блюда без затей, но с колоритом. Здесь обыгрывается популярная японская комбинация: сливочное масло, соевый соус, майонез.

Филе, пекинка и лапша жарятся в масле с чесночной пастой, тушатся в соевом соусе и топпингуются майонезом, который добавляет сливочности лапше.

Ингредиенты:

  • сваренная лапша – 500 г;
  • грудка – 200 г;
  • пекинка – 120 г;
  • перец – 60 г;
  • лук – ½ шт.;
  • масло – 10 г;
  • чесночная паста – 1 ч. ложка;
  • устричный соус – 1 ст. ложка;
  • соевый соус – 30 мл;
  • майонез – 1 ст. ложка.

Приготовление

  1. Обжарьте филе в масле и чесночной пасте.
  2. Добавьте овощи, устричный соус и тушите 5 мин.
  3. Перемешайте с лапшой и жарьте 3 мин.
  4. Добавьте соевый соус и тушите 1 мин.
  5. Полейте удон с курицей и овощами рецепт с соевым соусом майонезом.

Суп удон с курицей — рецепт

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Перед вами супер суп удон с курицей, который гарантирует насыщение от сочного бульона и лапши, и эстетическое наслаждение от красиво обжаренной курицы, выложенной сверху. Этот вариант необычен. Вместо того чтобы варить курицу в бульоне, ее обжаривают прямо в кастрюле, (а это дополнительные соки) затем, тушат в соусе и удаляют на время варки супа.

Ингредиенты:

  • бедра – 450 г;
  • херес – 30 мл;
  • соевый соус – 50 мл;
  • сахар – 20 г.

Для супа:

  • бульон – 1 л;
  • пекинка – 4 стакана;
  • шампиньоны – 200 г;
  • перья зеленого лука – 3 шт.;
  • сваренный удон – 500 г;
  • имбирь – 1 ст. ложка.

Приготовление

  1. Обжарьте бедра. Влейте соус и тушите 5 мин. Переложите.
  2. Добавьте бульон, грибы и имбирь и тушите 10 мин.
  3. Добавьте капусту, лук и лапшу и варите 2 мин.
  4. Положите ломтики бедер сверху.

Удон с курицей в соусе терияки

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Ищите варианты пикантного ужина, который можно собрать в будни? Удон с курицей терияки, обжаренными овощами, утопленный в липком соусе, один из них. В данной версии предлагается использовать отварное филе. Нежные волокна мяса хорошо подчеркнут вкусы, и обволакивающий эффект терияки, который собирается из соевого соуса, меда и чеснока.

Ингредиенты:

  • отварное филе – 200 г;
  • удон – 400 г;
  • пекинка – 2 стакана;
  • морковь – ½ шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • зубок чеснока – 1 шт.

Для заправки:

  • вода – ½ стакана;
  • соевый соус – ⅓ стакана;
  • мед – 3 ст. ложки;
  • зубок чеснока – 2 шт.;
  • кунжутное масло – 1 ч. ложка;
  • имбирь – 1 ч. ложка;
  • крахмал – 2 ст. ложки;
  • вода – 30 мл.

Приготовление

  1. Отварите удон.
  2. Обжарьте лук и имбирь. Добавьте все компоненты заправки и варите до загустения.
  3. Обжарьте овощи, чеснок, волокна филе.
  4. Перемешайте с лапшой и соусом.
  5. Уберите удон с курицей терияки и овощами, рецепт которого позволяет вкусно использовать остатки вареной курицы, через 1 мин. с огня.

Вок удон с курицей — рецепт

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Удовлетворите тягу к китайской кухне через вок удон с курицей под названием цыпленок ло–мейн. Блюдо включает в свой состав маринованную в крахмале грудку, перец, морковь и побеги бамбука (опционально) которые обжариваются в воке и смешиваются с лапшой и богатым соусом. Главное, не переполнять вок. Иначе, блюдо будет водянистым.

Ингредиенты:

  • лапша – 300 г.

Для курицы:

  • грудка – 1 шт.;
  • херес – 1 ст. ложка;
  • крахмал – 1 ст. ложка;
  • соль – ¼ ч. ложки.

Для соуса:

  • вода – ½ стакана;
  • соевый соус – 2 ст. ложки;
  • хереc – 2 ст. ложки;
  • крахмал – 1 ст. ложка;
  • сахар – 2 ч. ложки;
  • устричный соус – 2 ст. ложки;
  • масло – 1 ст. ложка.

Для блюда:

  • перец – ½ шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – ¼ шт.;
  • имбирь – 1 ст. ложка;
  • зубок чеснока – 2 шт.;
  • побеги бамбука (опционально) – 220 г.

Приготовление

  1. Замаринуйте курицу на 10 мин. Обжарьте за 2 мин. Удалите.
  2. Подрумяньте овощи, побеги бамбука, имбирь и чеснок.
  3. Все соедините и через 1 мин. подайте.

Рис удон с курицей и овощами

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Где еще, если не в теплом, густом и успокаивающем супе, можно встретить такую необычную комбинацию, как удон с рисом и курицей. В данном варианте предварительно сваренный, а затем, обжаренный с морковью и луком рис добавляет миске с бульоном наполненной лапшой, филе, шпинатом и грибами недостающего хруста и питательности.

Ингредиенты:

  • отварной рис – 1 ½ стакана;
  • отварной удон – 300 г;
  • грудка – 1 шт.;
  • вода – 1,5 л;
  • лук – ½ шт.;
  • морковь – ¼ шт.;
  • масло – 30 г;
  • шампиньоны – 100 г;
  • рыбный соус – 1 ст. ложка;
  • шпинат – 100 г.

Приготовление

  1. Отварите и разберите на волокна грудку.
  2. Добавьте в бульон грибы, рыбный соус и варите 5 мин.
  3. Подрумяньте рис с луком и морковью.
  4. Соберите 4 порции: добавьте в каждую по компоненту.

Удон с курицей и кабачками

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Если вы ищете вкусную миску с низким содержанием углеводов, приготовьте удон с курицей и овощами с соусом наполненным ароматами арахиса и меда. В этом рецепте предлагается заменить традиционное овощное ассорти на малокалорийные кабачки. Их хруст будет прекрасно контрастировать с лапшой, а способность впитывать вкусы обогатит блюдо.

Ингредиенты:

  • филе – 120 г;
  • удон – 30 г;
  • кабачки нарезанные спиралью – 2 стакана.

Для заправки:

  • арахисовое масло – 1 ст. ложка;
  • соевый соус – 2 ч. ложки;
  • рисовый уксус – 1 ч. ложка;
  • имбирь – ½ ч. ложки;
  • мед – 1 ч. ложка;
  • вода – 1 ч. ложка.

Приготовление

  1. Соберите соус.
  2. Сварите лапшу.
  3. Приправьте и обжарьте филе.
  4. Подрумяньте кабачки.
  5. Все соедините и тушите 1 мин.

Удон с курицей и брокколи

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Внесите в приготовление удона с курицей немного хруста и много питательных веществ, добавив в блюдо брокколи. Она обогащена клетчаткой, которая в комбинации с жидкостью усиливает чувство сытости и помогает поддержать здоровый вес. Здесь, чтобы почувствовать текстуру, брокколи просто обжаривают. Трудно жевать? Тогда, бланшируйте.

Ингредиенты:

  • готовая лапша – 400 г;
  • бедра – 300 г;
  • брокколи – 300 г;
  • перец – ½ шт.

Для соуса:

  • соевый соус – 2 ст. ложки;
  • устричный соус – 2 ст. ложки;
  • мед – 2 ст. ложки;
  • чеснок – ½ ч. ложки;
  • масло – 2 ч. ложки.

Приготовление

  1. Замаринуйте бедра в соусе на 10 мин.
  2. Обжарьте вместе с соусом.
  3. Добавьте перец и брокколи и томите 3 мин.
  4. Перемешайте с лапшой и через 1 мин. удалите.

Удон с курицей и болгарским перцем

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Сладкий перец, имбирь и хлопья чили делают этот острый удон с курицей самым пикантным ужином на двоих в середине недели. Блюдо не щиплет язык и прекрасно сбалансировано: имбирь и чили дарят согревающее тепло, которое еще больше развивается со сладостью перца и меда, входящего в состав липкой заправки. Словом, прекрасное зимнее блюдо.

Ингредиенты:

  • бедра – 600 г;
  • отварная лапша – 300 г;
  • крахмал – 1 ст. ложка;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • хлопья чили – ½ ч. ложки;
  • имбирь – 1 ст. ложка;
  • соевый соус – 30 мл;
  • мед – 25 г;
  • бульон – 50 мл;
  • масло – 1 ч. ложка.

Приготовление

  1. Обваляйте полоски бедер в крахмале, обжарьте, удалите.
  2. Тушите имбирь и перец 5 мин.
  3. Введите бедра и соус, тушите 2 мин.
  4. Перемешайте с лапшой.

Удон с курицей в кисло-сладком соусе

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Этот соус для удона с курицей — победитель который призывает не стесняясь добавлять много овощей, поскольку способен связать их воедино. В нем нет ничего необычного: соевый соус придает ему солоноватый вкус, рисовый уксус дает кислотность, кетчуп добавляет глубины, сахар несет сладость, а крахмал обеспечивает густоту.

Ингредиенты:

  • филе – 2 шт.;
  • удон – 150 г;
  • стручковая фасоль – 100 г;
  • шампиньоны – 200 г;
  • перец – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.

Для соуса:

  • соевый соус – 90 мл;
  • рисовый уксус – 45 мл;
  • кетчуп – 20 г;
  • сахар – 50 г;
  • крахмал – 2 ч. ложки.

Приготовление

  1. Отварите удон вместе с фасолью.
  2. Обжарьте филе, грибы, перец и морковь.
  3. Соедините с лапшой и соусом. Доведите до кипения и снимите.

Удон с курицей и баклажанами

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Кто бы мог подумать, что вкусный удон с курицей станет еще вкусней, сочней и мясистей, если в него добавить баклажаны. В данном варианте, чтобы сохранить блюду статус здорового и полезного, баклажаны запекаются в духовке в смеси из пасты мисо, сахара, соевого и острого соуса, благодаря чему, получаются пикантными и бархатистыми.

Ингредиенты:

  • отварное филе – 170 г;
  • баклажан – 1 шт.;
  • отварная лапша – 300 г;
  • зубок чеснока – 2 шт.;

Соус для баклажана:

  • мисо – ½ ст. ложки;
  • соевый соус – ½ ст. ложки;
  • масло – ½ ст. ложки;
  • острый соус – ½ ч. ложки;
  • сахар – ¼ ч. ложки.

Соус для лапши:

  • соевый соус – 1 ½ ст. ложки;
  • шрирача – 1 ч. ложка;
  • рисовый уксус – 1 ч. ложка.

Приготовление

  1. Перемешайте баклажан с соусом и запекайте 30 мин. при 200℃.
  2. Обжарьте лапшу и чеснок.
  3. Добавьте баклажаны, филе и соус для лапши и варите 2 мин.

Удон с курицей и стручковой фасолью

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Приятная текстура, нежный вкус, баланс в питательности делают удон с куриной грудкой идеальной базой для любых любимых компонентов. Например, для стручковой фасоли, чья плотная и жевательная текстура создает отличный контраст с главными компонентами и картофелем, и прекрасно сочетается с хрустящим беконом, грибами и чесноком.

Ингредиенты:

  • филе – 2 шт.;
  • картофель – ½ стакана;
  • отварная лапша – 300 г;
  • зеленая фасоль – ½ стакана;
  • лук – ½ стакана;
  • грибы – 100 г;
  • ломтики бекона – 2 шт.;
  • соевый и соус хойсин – по 20 мл;
  • зубок чеснока – 2 шт.

Приготовление

  1. Подрумяньте филе.
  2. Обжарьте бекон и картофель за 5 мин.
  3. Добавьте фасоль и лук и тушите 5 мин.
  4. Введите грибы и чеснок. Через 5 мин. перемешайте с лапшой, филе и соусами.

Удон с курицей и грибами

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Невозможно определить какой из компонентов в комбинации лапша удон с курицей и грибами — звезда. Все прекрасно сочетаются, быстро обжариваются, а это особенно здорово, когда у вас большой аппетит, но мало времени на получение белка. Здесь вам даже не придется удалять курицу в сторону, просто жарьте ее с грибами и соедините с соусом и лапшой.

Ингредиенты:

  • отварная лапша – 450 г;
  • шампиньоны – 200 г;
  • филе – 400 г.

Для заправки:

  • соевый соус – ⅓ стакана;
  • шрирача – 1 ст. ложка;
  • хойсин – ¼ стакана;
  • бульон – ¼ стакана;
  • зубок чеснока – 2 шт.;
  • имбирь – 1 ч. ложка.

Приготовление

  1. Обжарьте курицу, грибы.
  2. Введите лапшу и соус и тушите 1 мин.

Удон с курицей в сливочном соусе — рецепт

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Этот удон с курицей в сливочном соусе — одна из версий японского блюда ментайко удон. Традиционно в блюдо добавляют кальмаров, но здесь рыбный белок заменили на куриный. Суть блюда проста: обжаренную курицу, лук и лапшу заправляют соусом, собранным из сливок, соевого соуса, майонеза и икры минтая. При чем, соус не готовят на плите.

Ингредиенты:

  • майонез – 1 ст. ложка;
  • икра минтая – 60 г;
  • сливки – 4 ст.ложки;
  • соевый соус – 10 мл;
  • удон – 400 г;
  • филе – 150 г;
  • лук – 1 шт.;
  • масло – 30 г;
  • сакэ – 30 мл.

Приготовление

  1. Взбейте икру, сливки, соевый соус и майонез.
  2. Обжарьте лук и измельченное филе.
  3. Влейте сакэ и тушите 2 мин.
  4. Соедините со сливками и лапшой.

Удон с курицей в мультиварке

Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Если вы заметили, что каждый рецепт приготовления удона с курицей выполняется в технике стир фрай, то спросите: зачем мультиварка? Ответ: для комфорта. Например в технической части которая, сочетая обжаривание с тушением, дает супер результат. Поскольку тушение занимает 25 минут, выбирайте бедра, и овощи не склонные к перевариванию.

Ингредиенты:

  • лапша – 250 г;
  • бедра – 400 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • имбирь – 1 ст. ложка;
  • бульон – 250 мл;
  • уксус – 1 ст. ложка;
  • соус чили – 2 ст. ложки;
  • соевый соус – 2 ст. ложки.

Приготовление

  1. Подрумяньте полоски бедер в «Жарке».
  2. Введите все, кроме лапши, и томите в «Тушении» 25 мин.
  3. Перемешайте с лапшой.

 

 

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