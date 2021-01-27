Удон с курицей и овощами - рецепт вкусного, пикантного блюда для всей семьи

Сочетая клетчатку, углеводы и белок, удон с курицей и овощами рецепт которого собрал в себя мощнейшие ингредиенты здорового питания, является отличным вариантом, чтобы обеспечить себе быстрый прием согревающей, разнообразной пищи, где густая лапша, купаясь в липких соусах и диетических бульонах, впитывает их и наполняет ваш желудок.
Как приготовить удон с курицей?
При том, что список блюд, которые попадают под категорию: удон с курицей и овощами разнообразен, все они приготовлены по единому принципу. Сначала маринуют курицу, отваривают удон. Пшеничная лапша имеет плотную текстуру, поэтому отваривание занимает 12 минут. После, собирают блюдо: обжаривают курицу, овощи, добавляют соус и лапшу.
- Интересно будет узнать, что жареный удон с курицей — классика японской кухни под названием «яки удон».
- Если вы хотите, чтобы удон с курицей в соевом соусе также приобрел японский колорит, при подаче сбрызните блюдо майонезом. Соевый соус в сочетании с майо очень популярны в Японии.
Лапша удон с курицей с соевым соусом
Этот удон с курицей — рецепт с соевым соусом понравится всем, кто любит блюда без затей, но с колоритом. Здесь обыгрывается популярная японская комбинация: сливочное масло, соевый соус, майонез.Филе, пекинка и лапша жарятся в масле с чесночной пастой, тушатся в соевом соусе и топпингуются майонезом, который добавляет сливочности лапше.
Ингредиенты:
- сваренная лапша – 500 г;
- грудка – 200 г;
- пекинка – 120 г;
- перец – 60 г;
- лук – ½ шт.;
- масло – 10 г;
- чесночная паста – 1 ч. ложка;
- устричный соус – 1 ст. ложка;
- соевый соус – 30 мл;
- майонез – 1 ст. ложка.
Приготовление
- Обжарьте филе в масле и чесночной пасте.
- Добавьте овощи, устричный соус и тушите 5 мин.
- Перемешайте с лапшой и жарьте 3 мин.
- Добавьте соевый соус и тушите 1 мин.
- Полейте удон с курицей и овощами рецепт с соевым соусом майонезом.
Суп удон с курицей — рецепт
Перед вами супер суп удон с курицей, который гарантирует насыщение от сочного бульона и лапши, и эстетическое наслаждение от красиво обжаренной курицы, выложенной сверху. Этот вариант необычен. Вместо того чтобы варить курицу в бульоне, ее обжаривают прямо в кастрюле, (а это дополнительные соки) затем, тушат в соусе и удаляют на время варки супа.
Ингредиенты:
- бедра – 450 г;
- херес – 30 мл;
- соевый соус – 50 мл;
- сахар – 20 г.
Для супа:
- бульон – 1 л;
- пекинка – 4 стакана;
- шампиньоны – 200 г;
- перья зеленого лука – 3 шт.;
- сваренный удон – 500 г;
- имбирь – 1 ст. ложка.
Приготовление
- Обжарьте бедра. Влейте соус и тушите 5 мин. Переложите.
- Добавьте бульон, грибы и имбирь и тушите 10 мин.
- Добавьте капусту, лук и лапшу и варите 2 мин.
- Положите ломтики бедер сверху.
Удон с курицей в соусе терияки
Ищите варианты пикантного ужина, который можно собрать в будни? Удон с курицей терияки, обжаренными овощами, утопленный в липком соусе, один из них. В данной версии предлагается использовать отварное филе. Нежные волокна мяса хорошо подчеркнут вкусы, и обволакивающий эффект терияки, который собирается из соевого соуса, меда и чеснока.
Ингредиенты:
- отварное филе – 200 г;
- удон – 400 г;
- пекинка – 2 стакана;
- морковь – ½ шт.;
- лук – 1 шт.;
- зубок чеснока – 1 шт.
Для заправки:
- вода – ½ стакана;
- соевый соус – ⅓ стакана;
- мед – 3 ст. ложки;
- зубок чеснока – 2 шт.;
- кунжутное масло – 1 ч. ложка;
- имбирь – 1 ч. ложка;
- крахмал – 2 ст. ложки;
- вода – 30 мл.
Приготовление
- Отварите удон.
- Обжарьте лук и имбирь. Добавьте все компоненты заправки и варите до загустения.
- Обжарьте овощи, чеснок, волокна филе.
- Перемешайте с лапшой и соусом.
- Уберите удон с курицей терияки и овощами, рецепт которого позволяет вкусно использовать остатки вареной курицы, через 1 мин. с огня.
Вок удон с курицей — рецепт
Удовлетворите тягу к китайской кухне через вок удон с курицей под названием цыпленок ло–мейн. Блюдо включает в свой состав маринованную в крахмале грудку, перец, морковь и побеги бамбука (опционально) которые обжариваются в воке и смешиваются с лапшой и богатым соусом. Главное, не переполнять вок. Иначе, блюдо будет водянистым.
Ингредиенты:
- лапша – 300 г.
Для курицы:
- грудка – 1 шт.;
- херес – 1 ст. ложка;
- крахмал – 1 ст. ложка;
- соль – ¼ ч. ложки.
Для соуса:
- вода – ½ стакана;
- соевый соус – 2 ст. ложки;
- хереc – 2 ст. ложки;
- крахмал – 1 ст. ложка;
- сахар – 2 ч. ложки;
- устричный соус – 2 ст. ложки;
- масло – 1 ст. ложка.
Для блюда:
- перец – ½ шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – ¼ шт.;
- имбирь – 1 ст. ложка;
- зубок чеснока – 2 шт.;
- побеги бамбука (опционально) – 220 г.
Приготовление
- Замаринуйте курицу на 10 мин. Обжарьте за 2 мин. Удалите.
- Подрумяньте овощи, побеги бамбука, имбирь и чеснок.
- Все соедините и через 1 мин. подайте.
Рис удон с курицей и овощами
Где еще, если не в теплом, густом и успокаивающем супе, можно встретить такую необычную комбинацию, как удон с рисом и курицей. В данном варианте предварительно сваренный, а затем, обжаренный с морковью и луком рис добавляет миске с бульоном наполненной лапшой, филе, шпинатом и грибами недостающего хруста и питательности.
Ингредиенты:
- отварной рис – 1 ½ стакана;
- отварной удон – 300 г;
- грудка – 1 шт.;
- вода – 1,5 л;
- лук – ½ шт.;
- морковь – ¼ шт.;
- масло – 30 г;
- шампиньоны – 100 г;
- рыбный соус – 1 ст. ложка;
- шпинат – 100 г.
Приготовление
- Отварите и разберите на волокна грудку.
- Добавьте в бульон грибы, рыбный соус и варите 5 мин.
- Подрумяньте рис с луком и морковью.
- Соберите 4 порции: добавьте в каждую по компоненту.
Удон с курицей и кабачками
Если вы ищете вкусную миску с низким содержанием углеводов, приготовьте удон с курицей и овощами с соусом наполненным ароматами арахиса и меда. В этом рецепте предлагается заменить традиционное овощное ассорти на малокалорийные кабачки. Их хруст будет прекрасно контрастировать с лапшой, а способность впитывать вкусы обогатит блюдо.
Ингредиенты:
- филе – 120 г;
- удон – 30 г;
- кабачки нарезанные спиралью – 2 стакана.
Для заправки:
- арахисовое масло – 1 ст. ложка;
- соевый соус – 2 ч. ложки;
- рисовый уксус – 1 ч. ложка;
- имбирь – ½ ч. ложки;
- мед – 1 ч. ложка;
- вода – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Соберите соус.
- Сварите лапшу.
- Приправьте и обжарьте филе.
- Подрумяньте кабачки.
- Все соедините и тушите 1 мин.
Удон с курицей и брокколи
Внесите в приготовление удона с курицей немного хруста и много питательных веществ, добавив в блюдо брокколи. Она обогащена клетчаткой, которая в комбинации с жидкостью усиливает чувство сытости и помогает поддержать здоровый вес. Здесь, чтобы почувствовать текстуру, брокколи просто обжаривают. Трудно жевать? Тогда, бланшируйте.
Ингредиенты:
- готовая лапша – 400 г;
- бедра – 300 г;
- брокколи – 300 г;
- перец – ½ шт.
Для соуса:
- соевый соус – 2 ст. ложки;
- устричный соус – 2 ст. ложки;
- мед – 2 ст. ложки;
- чеснок – ½ ч. ложки;
- масло – 2 ч. ложки.
Приготовление
- Замаринуйте бедра в соусе на 10 мин.
- Обжарьте вместе с соусом.
- Добавьте перец и брокколи и томите 3 мин.
- Перемешайте с лапшой и через 1 мин. удалите.
Удон с курицей и болгарским перцем
Сладкий перец, имбирь и хлопья чили делают этот острый удон с курицей самым пикантным ужином на двоих в середине недели. Блюдо не щиплет язык и прекрасно сбалансировано: имбирь и чили дарят согревающее тепло, которое еще больше развивается со сладостью перца и меда, входящего в состав липкой заправки. Словом, прекрасное зимнее блюдо.
Ингредиенты:
- бедра – 600 г;
- отварная лапша – 300 г;
- крахмал – 1 ст. ложка;
- болгарский перец – 1 шт.;
- хлопья чили – ½ ч. ложки;
- имбирь – 1 ст. ложка;
- соевый соус – 30 мл;
- мед – 25 г;
- бульон – 50 мл;
- масло – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Обваляйте полоски бедер в крахмале, обжарьте, удалите.
- Тушите имбирь и перец 5 мин.
- Введите бедра и соус, тушите 2 мин.
- Перемешайте с лапшой.
Удон с курицей в кисло-сладком соусе
Этот соус для удона с курицей — победитель который призывает не стесняясь добавлять много овощей, поскольку способен связать их воедино. В нем нет ничего необычного: соевый соус придает ему солоноватый вкус, рисовый уксус дает кислотность, кетчуп добавляет глубины, сахар несет сладость, а крахмал обеспечивает густоту.
Ингредиенты:
- филе – 2 шт.;
- удон – 150 г;
- стручковая фасоль – 100 г;
- шампиньоны – 200 г;
- перец – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.
Для соуса:
- соевый соус – 90 мл;
- рисовый уксус – 45 мл;
- кетчуп – 20 г;
- сахар – 50 г;
- крахмал – 2 ч. ложки.
Приготовление
- Отварите удон вместе с фасолью.
- Обжарьте филе, грибы, перец и морковь.
- Соедините с лапшой и соусом. Доведите до кипения и снимите.
Удон с курицей и баклажанами
Кто бы мог подумать, что вкусный удон с курицей станет еще вкусней, сочней и мясистей, если в него добавить баклажаны. В данном варианте, чтобы сохранить блюду статус здорового и полезного, баклажаны запекаются в духовке в смеси из пасты мисо, сахара, соевого и острого соуса, благодаря чему, получаются пикантными и бархатистыми.
Ингредиенты:
- отварное филе – 170 г;
- баклажан – 1 шт.;
- отварная лапша – 300 г;
- зубок чеснока – 2 шт.;
Соус для баклажана:
- мисо – ½ ст. ложки;
- соевый соус – ½ ст. ложки;
- масло – ½ ст. ложки;
- острый соус – ½ ч. ложки;
- сахар – ¼ ч. ложки.
Соус для лапши:
- соевый соус – 1 ½ ст. ложки;
- шрирача – 1 ч. ложка;
- рисовый уксус – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Перемешайте баклажан с соусом и запекайте 30 мин. при 200℃.
- Обжарьте лапшу и чеснок.
- Добавьте баклажаны, филе и соус для лапши и варите 2 мин.
Удон с курицей и стручковой фасолью
Приятная текстура, нежный вкус, баланс в питательности делают удон с куриной грудкой идеальной базой для любых любимых компонентов. Например, для стручковой фасоли, чья плотная и жевательная текстура создает отличный контраст с главными компонентами и картофелем, и прекрасно сочетается с хрустящим беконом, грибами и чесноком.
Ингредиенты:
- филе – 2 шт.;
- картофель – ½ стакана;
- отварная лапша – 300 г;
- зеленая фасоль – ½ стакана;
- лук – ½ стакана;
- грибы – 100 г;
- ломтики бекона – 2 шт.;
- соевый и соус хойсин – по 20 мл;
- зубок чеснока – 2 шт.
Приготовление
- Подрумяньте филе.
- Обжарьте бекон и картофель за 5 мин.
- Добавьте фасоль и лук и тушите 5 мин.
- Введите грибы и чеснок. Через 5 мин. перемешайте с лапшой, филе и соусами.
Удон с курицей и грибами
Невозможно определить какой из компонентов в комбинации лапша удон с курицей и грибами — звезда. Все прекрасно сочетаются, быстро обжариваются, а это особенно здорово, когда у вас большой аппетит, но мало времени на получение белка. Здесь вам даже не придется удалять курицу в сторону, просто жарьте ее с грибами и соедините с соусом и лапшой.
Ингредиенты:
- отварная лапша – 450 г;
- шампиньоны – 200 г;
- филе – 400 г.
Для заправки:
- соевый соус – ⅓ стакана;
- шрирача – 1 ст. ложка;
- хойсин – ¼ стакана;
- бульон – ¼ стакана;
- зубок чеснока – 2 шт.;
- имбирь – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Обжарьте курицу, грибы.
- Введите лапшу и соус и тушите 1 мин.
Удон с курицей в сливочном соусе — рецепт
Этот удон с курицей в сливочном соусе — одна из версий японского блюда ментайко удон. Традиционно в блюдо добавляют кальмаров, но здесь рыбный белок заменили на куриный. Суть блюда проста: обжаренную курицу, лук и лапшу заправляют соусом, собранным из сливок, соевого соуса, майонеза и икры минтая. При чем, соус не готовят на плите.
Ингредиенты:
- майонез – 1 ст. ложка;
- икра минтая – 60 г;
- сливки – 4 ст.ложки;
- соевый соус – 10 мл;
- удон – 400 г;
- филе – 150 г;
- лук – 1 шт.;
- масло – 30 г;
- сакэ – 30 мл.
Приготовление
- Взбейте икру, сливки, соевый соус и майонез.
- Обжарьте лук и измельченное филе.
- Влейте сакэ и тушите 2 мин.
- Соедините со сливками и лапшой.
Удон с курицей в мультиварке
Если вы заметили, что каждый рецепт приготовления удона с курицей выполняется в технике стир фрай, то спросите: зачем мультиварка? Ответ: для комфорта. Например в технической части которая, сочетая обжаривание с тушением, дает супер результат. Поскольку тушение занимает 25 минут, выбирайте бедра, и овощи не склонные к перевариванию.
Ингредиенты:
- лапша – 250 г;
- бедра – 400 г;
- морковь – 2 шт.;
- имбирь – 1 ст. ложка;
- бульон – 250 мл;
- уксус – 1 ст. ложка;
- соус чили – 2 ст. ложки;
- соевый соус – 2 ст. ложки.
Приготовление
- Подрумяньте полоски бедер в «Жарке».
- Введите все, кроме лапши, и томите в «Тушении» 25 мин.
- Перемешайте с лапшой.
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