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Юшка корчмаря

Юшка корчмаря

      Этот рецепт был записан мной из одной старой поваренной книги. Он прост, и чтобы окунуться в начало прошлого столетия рекомендую повторить его, тем более, что здесь нет особых инвестиций.

Вам понадобится

Говяжья грудинка 600 г
Лук порей 1 шт.
Лук репчатый (100г) 1 шт.
Морковь 100 г
Сельдерей корневой 100 г
Сливки 20-22% 200 мл
Яичный желток 2 шт.
Мука пшеничная 15 г
Пиво светлое 200 мл
Хлеб ржаной 200 г
Петрушка 10 г
Сливочное масло 40 г

Юшка корчмаря (этап 1)

Говяжья грудинка 600 г
Лук репчатый (100г) 1 шт.
Морковь 100 г
Сельдерей корневой 100 г
Лук порей 1/2 шт.

Юшка корчмаря (этап 1)

Прежде всего приготовим бульон. Для бульона возьмем грудинку, лук, морковь, сельдерей, порей.

Юшка корчмаря (этап 2)

Юшка корчмаря (этап 2)

Мясо и овощи заливаем холодной водой, солим и ставим на средний огонь. Как только закипело, уменьшаем огонь до малого и варим час.

А знаете ли вы, что:

Хотя ревень считается овощем, используют его чаще всего как фрукт в сладких блюдах: в пирогах, компотах и десертах.

Юшка корчмаря (этап 3)

Мука пшеничная 15 г
Сливочное масло 20 г
Пиво светлое 200 мл

Юшка корчмаря (этап 3)

Муку пассеруем в течение минуты со столовой ложкой сливочного масла. Соединяем бульон с пивом и варим еще 20 мин.

Юшка корчмаря (этап 4)

Сливочное масло 20 г
Хлеб ржаной 200 г

Юшка корчмаря (этап 4)

На оставшемся масле обжариваем сухарики.

Юшка корчмаря (этап 5)

Сливки 20-22% 200 мл
Яичный желток 2 шт.
Петрушка 10 г

Юшка корчмаря (этап 5)

Сливки соединяем в желтками, взбиваем. Добавляем мелко порезанную петрушку.

Юшка корчмаря (этап 6)

Юшка корчмаря (этап 6)

Снимаем кастрюлю с плиты и вливаем туда сливки, приправляем солью и перцем по вкусу. При подаче добавляем обжаренные сухарики. Вкус из другого столетия. Смачного ! Ovimu

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