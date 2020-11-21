Этот рецепт был записан мной из одной старой поваренной книги. Он прост, и чтобы окунуться в начало прошлого столетия рекомендую повторить его, тем более, что здесь нет особых инвестиций.

Вам понадобится

Говяжья грудинка 600 г Лук порей 1 шт. Лук репчатый (100г) 1 шт. Морковь 100 г

Сельдерей корневой 100 г Сливки 20-22% 200 мл Яичный желток 2 шт. Мука пшеничная 15 г

Пиво светлое 200 мл Хлеб ржаной 200 г Петрушка 10 г Сливочное масло 40 г

Юшка корчмаря (этап 1)

Говяжья грудинка 600 г Лук репчатый (100г) 1 шт. Морковь 100 г

Сельдерей корневой 100 г Лук порей 1/2 шт.

Прежде всего приготовим бульон. Для бульона возьмем грудинку, лук, морковь, сельдерей, порей.

Юшка корчмаря (этап 2)

Мясо и овощи заливаем холодной водой, солим и ставим на средний огонь. Как только закипело, уменьшаем огонь до малого и варим час.

А знаете ли вы, что:

Хотя ревень считается овощем, используют его чаще всего как фрукт в сладких блюдах: в пирогах, компотах и десертах.

Юшка корчмаря (этап 3)

Мука пшеничная 15 г Сливочное масло 20 г

Пиво светлое 200 мл

Муку пассеруем в течение минуты со столовой ложкой сливочного масла. Соединяем бульон с пивом и варим еще 20 мин.

Юшка корчмаря (этап 4)

Сливочное масло 20 г

Хлеб ржаной 200 г

На оставшемся масле обжариваем сухарики.

Юшка корчмаря (этап 5)

Сливки 20-22% 200 мл Яичный желток 2 шт.

Петрушка 10 г

Сливки соединяем в желтками, взбиваем. Добавляем мелко порезанную петрушку.

Юшка корчмаря (этап 6)

Снимаем кастрюлю с плиты и вливаем туда сливки, приправляем солью и перцем по вкусу. При подаче добавляем обжаренные сухарики. Вкус из другого столетия. Смачного ! Ovimu