- Этот рецепт был записан мной из одной старой поваренной книги. Он прост, и чтобы окунуться в начало прошлого столетия рекомендую повторить его, тем более, что здесь нет особых инвестиций.
Вам понадобится
|Говяжья грудинка
|600 г
|Лук порей
|1 шт.
|Лук репчатый (100г)
|1 шт.
|Морковь
|100 г
|Сельдерей корневой
|100 г
|Сливки 20-22%
|200 мл
|Яичный желток
|2 шт.
|Мука пшеничная
|15 г
|Пиво светлое
|200 мл
|Хлеб ржаной
|200 г
|Петрушка
|10 г
|Сливочное масло
|40 г
Юшка корчмаря (этап 1)
|Говяжья грудинка
|600 г
|Лук репчатый (100г)
|1 шт.
|Морковь
|100 г
|Сельдерей корневой
|100 г
|Лук порей
|1/2 шт.
Прежде всего приготовим бульон. Для бульона возьмем грудинку, лук, морковь, сельдерей, порей.
Юшка корчмаря (этап 2)
Мясо и овощи заливаем холодной водой, солим и ставим на средний огонь. Как только закипело, уменьшаем огонь до малого и варим час.
А знаете ли вы, что:
Хотя ревень считается овощем, используют его чаще всего как фрукт в сладких блюдах: в пирогах, компотах и десертах.
Юшка корчмаря (этап 3)
|Мука пшеничная
|15 г
|Сливочное масло
|20 г
|Пиво светлое
|200 мл
Муку пассеруем в течение минуты со столовой ложкой сливочного масла. Соединяем бульон с пивом и варим еще 20 мин.
Юшка корчмаря (этап 4)
|Сливочное масло
|20 г
|Хлеб ржаной
|200 г
На оставшемся масле обжариваем сухарики.
Юшка корчмаря (этап 5)
|Сливки 20-22%
|200 мл
|Яичный желток
|2 шт.
|Петрушка
|10 г
Сливки соединяем в желтками, взбиваем. Добавляем мелко порезанную петрушку.
Юшка корчмаря (этап 6)
Снимаем кастрюлю с плиты и вливаем туда сливки, приправляем солью и перцем по вкусу. При подаче добавляем обжаренные сухарики. Вкус из другого столетия. Смачного ! Ovimu
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