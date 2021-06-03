13 лучших способов приготовить картошку в духовке

Очень многое из этого вы точно не пробовали. И зря.

1. Классическая картошка в духовке

Ингредиенты

4 крупные картофелины;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

30 г сливочного масла.

Приготовление

Промойте картофель и несколько раз проколите вилкой со всех сторон. Смажьте оливковым маслом, посолите, приправьте специями.

Положите картошку на решётку духовки, предварительно разогретой до 180 °C, и запекайте 60–75 минут. Готовность проверьте с помощью вилки: картошка должна стать мягкой.

На каждой картофелине сделайте продольный надрез, посыпьте солью, перцем и положите кусочек сливочного масла.

2. Запечённая картошка с розмарином и чесноком

Ингредиенты

900 г картофеля;

2 столовые ложки оливкового масла;

4 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ пучка свежего розмарина.

Приготовление

Хорошо промойте картофель. Разрежьте пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие. Выложите картошку на противень, полейте её маслом, посыпьте измельчённым чесноком, солью, перцем и рубленым розмарином. Оставьте несколько веточек розмарина для сервировки.

Перемешайте картошку и поставьте в разогретую до 220 °C духовку примерно на час.

3. Запечённая картошка с лимоном

Периодически переворачивайте картофель. Если корочка покажется вам недостаточно хрустящей, увеличьте время приготовления на 15 минут. Перед подачей украсьте овощи свежим розмарином.

Ингредиенты

700 г картофеля;

1 лимон;

2 зубчика чеснока;

несколько веточек тимьяна;

4 столовые ложки оливкового масла;

¾ чайной ложки морской соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Промойте картофель с помощью жёсткой щётки и протрите бумажным полотенцем. Разрежьте картошку пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие, и выложите в миску.

Лимон разрежьте вдоль на четыре части. Выдавите из них сок в миску с картофелем и туда же положите четвертинки лимона. Добавьте измельчённый чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец и хорошо перемешайте.

Выложите картошку на противень и поставьте в разогретую до 230 °C духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики, пока они не подрумянятся.

4. Картофель, запечённый в соли

Ингредиенты

8 крупных картофелин;

2 яичных белка;

4 столовые ложки морской соли;

50 г сливочного масла.

Приготовление

Промойте картошку и 2–3 раза проколите вилкой каждый клубень. Обмакните её сначала в слегка взбитые белки, затем обваляйте в соли и выложите на противень. Запекайте в разогретой до 160 °C духовке 1,5 часа. Затем увеличьте температуру до 200 °C и запекайте ещё 1 час.

Перед подачей стряхните излишки соли. Сделайте на каждой картофелине глубокий надрез и вложите внутрь маленький кусочек масла.

5. Запечённый картофель со сметаной и сыром

Ингредиенты

4 картофелины;

1 ¹⁄₂ столовые ложки оливкового масла;

180 мл сметаны;

60 г размягчённого сливочного масла;

2 столовые ложки молока;

несколько пёрышек зелёного лука;

¾ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого чёрного перца;

50 г тёртого твёрдого сыра.

Приготовление

Промойте картофель, смажьте оливковым маслом, выложите на противень и запекайте в разогретой до 220 °C духовке 45 минут. Проверьте готовность картошки с помощью вилки или ножа.

Остудите картофель, срежьте верхушку и удалите ложкой сердцевину. Смешайте мякоть картофеля со сметаной, сливочным маслом, молоком, измельчённым луком, солью, перцем и сыром. Начините получившейся смесью картофель и поставьте в духовку ещё на 20 минут.

6. Картошка-гармошка с беконом, сыром и сметаной

Ингредиенты

4 картофелины;

60 г сливочного масла;

1 зубчик чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

4 ломтика бекона;

100 г тёртого чеддера;

100 мл сметаны;

несколько пёрышек зелёного лука.

Приготовление

Хорошо промойте картошку и сделайте на ней много глубоких вертикальных надрезов. Выложите клубни на противень и начините некоторые из надрезов кусочками масла и тонкими пластинками чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на час.

Тем временем поджарьте бекон до появления хрустящей корочки и порежьте его. Достаньте картошку, начините её сыром и беконом и отправьте в духовку ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится. Перед подачей украсьте картофель сметаной и рубленым луком.

7. Картофель по-гречески с лимонно-йогуртовым соусом

Ингредиенты

3–5 крупных картофелин;

5 столовых ложек оливкового масла;

2 чайные ложки сушёного чеснока;

1 чайная ложка сушёного орегано;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

150 г греческого йогурта;

½ лимона;

несколько веточек петрушки;

щепотка паприки;

100 г сыра фета;

горсть помидоров черри;

1 небольшой огурец;

горсть оливок, лучше каламата;

несколько веточек укропа.

Приготовление

Промойте картофель и нарежьте длинными дольками. Выложите их на противень, полейте маслом, посыпьте чесноком, орегано, солью и перцем и перемешайте. Разложите картофель шкуркой вниз и поставьте противень в разогретую до 190 °C духовку на 35–40 минут.

Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте йогурт, лимонный сок, измельчённую петрушку и паприку.

Готовый картофель посыпьте кусочками феты, дольками помидоров, кубиками огурца, нарезанными оливками и рубленым укропом. Подавайте картошку с йогуртовым соусом.

8. Картофельный гратен от Джейми Оливера

Ингредиенты

200 мл молока;

300 мл густых сливок;

1 лавровый лист;

2 зубчика чеснока;

морская соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

2 ¹⁄₂ кг картофеля;

несколько веточек свежего тимьяна;

1 маленький кусочек сливочного масла;

горсть тёртого пармезана;

6 ломтиков бекона — опционально;

немного оливкового масла — опционально.

Приготовление

Влейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте лавровый лист и нарезанный тонкими пластинками чеснок. Доведите до кипения, периодически помешивая. После этого варите смесь на слабом огне ещё пару минут. Снимите с огня и приправьте солью и перцем.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте картошку и большую часть измельчённого тимьяна в кастрюлю с молоком. Перемешайте и выложите в прямоугольную форму для запекания, смазанную сливочным маслом.

Посыпьте тёртым пармезаном и поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на час. Если картошка начнёт немного подгорать, накройте форму фольгой.

Готовое блюдо украсьте оставшимся тимьяном и — по желанию — поджаренными на оливковом масле кусочками бекона.

9. Картошка, фаршированная говядиной и овощами

Ингредиенты

4 крупные картофелины;

120 мл молока;

30 г сливочного масла;

соль — по вкусу;

1 столовая ложка оливкового масла;

½ луковицы;

1 зубчик чеснока;

250 г говяжьего фарша;

2 столовые ложки муки;

300 г любых замороженных или свежих овощей;

200 мл говяжьего бульона;

100 мл воды;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

½ чайной ложки сушёного орегано;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Хорошо промойте картофель и несколько раз проколите вилкой со всех сторон. Поставьте в микроволновку на 5 минут, затем переверните и поставьте ещё на 5 минут. Готовность проверьте с помощью ножа или зубочистки: картошка должна быть мягкой внутри.

Срежьте верхушку картофеля, ложкой выньте почти всю мякоть и выложите её в миску. Добавьте к мякоти молоко, сливочное масло и соль и сделайте пюре.

Подогрейте оливковое масло на среднем огне. Поджарьте на нём измельчённый лук и чеснок. Затем выложите в сковороду фарш и готовьте несколько минут. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте овощи, бульон, воду, тимьян, орегано, перец и соль. Доведите до кипения и готовьте, периодически помешивая, около 2 минут, пока начинка не загустеет.

Выложите картофельные шкурки на противень и начините их мясной смесью. Остывшее пюре выложите в кондитерский мешок с насадкой в виде звёздочки и покройте им начинку. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пока пюре не подрумянится по краям.

10. Хрустящие картофельные дольки в пармезане

Ингредиенты

3 крупные картофелины;

5 столовых ложек оливкового масла;

1 столовая ложка сушёного чеснока;

1 столовая ложка итальянских трав;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

50 г тёртого пармезана;

несколько веточек петрушки.

Приготовление

Хорошо промойте картофель и нарежьте длинными тонкими дольками. Выложите их на противень, полейте маслом, посыпьте приправами и перемешайте. Разложите картофель шкуркой вниз и посыпьте тёртым пармезаном.

Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–27 минут, пока картошка не покроется хрустящей золотистой корочкой. Посыпьте запечённый картофель измельчённой петрушкой и подавайте с соусом «Цезарь» или другим соусом по вкусу.

11. Картофель, запечённый в духовке с брокколи под сырным соусом

Ингредиенты

4 картофелины;

2 ¹⁄₂ столовой ложки оливкового масла;

1 столовая ложка соли;

2 головки брокколи;

100 мл обезжиренного молока;

½ чайной ложки кукурузного крахмала;

100 г тёртого твёрдого сыра.

Приготовление

Промойте картофель и полейте клубни столовой ложкой оливкового масла. Со всех сторон проколите картошку вилкой и натрите солью. Выложите клубни на решётку духовки и выпекайте при температуре 220 °C 45–50 минут.

За 10–15 минут до конца приготовления выложите на противень соцветия брокколи, полейте столовой ложкой масла, слегка посыпьте солью и поставьте в духовку.

В небольшой кастрюле смешайте молоко и крахмал. На среднем огне доведите до кипения, затем добавьте оставшееся масло и сыр. Варите, постоянно помешивая, пока соус не станет густым и однородным.

Выложите готовую картошку на сервировочное блюдо, срежьте верхушку, выложите сверху брокколи и полейте сырным соусом.

12. Запечённый картофель с яйцом, сыром и беконом

Ингредиенты

3 крупные картофелины;

4 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

30 г сливочного масла;

3 крупных яйца;

50 г тёртого чеддера;

3 ломтика бекона;

2 пёрышка зелёного лука.

Приготовление

Хорошо промойте картофель с помощью жёсткой щётки. Проколите клубни вилкой со всех сторон, полейте оливковым маслом и посыпьте солью и перцем. Поставьте в микроволновку на 8 минут.

Слегка остывший картофель выложите на застеленный пергаментом противень, срежьте верхушку и ложкой удалите сердцевину. В получившуюся ямку выложите по кусочку сливочного масла, яйцо, сыр и рубленый поджаренный бекон. Посыпьте измельчённым луком.

Точно так же наполните другие картофелины. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока яичный белок не побелеет.

13. Картошка, запечённая в духовке с горчицей, сыром и фасолью

Ингредиенты

6 крупных картофелин;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

85 г сливочного масла;

1 столовая ложка горчицы;

6 пёрышек зелёного лука;

230 г тёртого твёрдого сыра;

600 г консервированной фасоли.

Приготовление

Промойте картофель, смажьте оливковым маслом и посыпьте солью. Выложите на противень и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 1 час.

Разрежьте немного остывший картофель вдоль пополам. Ложкой выньте почти всю мякоть. Смешайте её с маслом, горчицей, солью, измельчённым луком, ⅔ сыра и фасолью. Начините смесью картофельные шкурки, посыпьте оставшимся сыром и запекайте ещё 30–40 минут.