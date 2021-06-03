13 лучших способов приготовить картошку в духовке

Очень многое из этого вы точно не пробовали. И зря.
1. Классическая картошка в духовке
Ингредиенты
- 4 крупные картофелины;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 30 г сливочного масла.
Приготовление
Промойте картофель и несколько раз проколите вилкой со всех сторон. Смажьте оливковым маслом, посолите, приправьте специями.
Положите картошку на решётку духовки, предварительно разогретой до 180 °C, и запекайте 60–75 минут. Готовность проверьте с помощью вилки: картошка должна стать мягкой.
На каждой картофелине сделайте продольный надрез, посыпьте солью, перцем и положите кусочек сливочного масла.
2. Запечённая картошка с розмарином и чесноком
Ингредиенты
- 900 г картофеля;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 4 зубчика чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- ½ пучка свежего розмарина.
Приготовление
Хорошо промойте картофель. Разрежьте пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие. Выложите картошку на противень, полейте её маслом, посыпьте измельчённым чесноком, солью, перцем и рубленым розмарином. Оставьте несколько веточек розмарина для сервировки.
Перемешайте картошку и поставьте в разогретую до 220 °C духовку примерно на час.Периодически переворачивайте картофель. Если корочка покажется вам недостаточно хрустящей, увеличьте время приготовления на 15 минут. Перед подачей украсьте овощи свежим розмарином.
3. Запечённая картошка с лимоном
Ингредиенты
- 700 г картофеля;
- 1 лимон;
- 2 зубчика чеснока;
- несколько веточек тимьяна;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- ¾ чайной ложки морской соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Промойте картофель с помощью жёсткой щётки и протрите бумажным полотенцем. Разрежьте картошку пополам или на четвертинки, если клубни слишком большие, и выложите в миску.
Лимон разрежьте вдоль на четыре части. Выдавите из них сок в миску с картофелем и туда же положите четвертинки лимона. Добавьте измельчённый чеснок, рубленый тимьян, масло, соль и перец и хорошо перемешайте.
Выложите картошку на противень и поставьте в разогретую до 230 °C духовку примерно на 30 минут. Периодически переворачивайте ломтики, пока они не подрумянятся.
4. Картофель, запечённый в соли
Ингредиенты
- 8 крупных картофелин;
- 2 яичных белка;
- 4 столовые ложки морской соли;
- 50 г сливочного масла.
Приготовление
Промойте картошку и 2–3 раза проколите вилкой каждый клубень. Обмакните её сначала в слегка взбитые белки, затем обваляйте в соли и выложите на противень. Запекайте в разогретой до 160 °C духовке 1,5 часа. Затем увеличьте температуру до 200 °C и запекайте ещё 1 час.
Перед подачей стряхните излишки соли. Сделайте на каждой картофелине глубокий надрез и вложите внутрь маленький кусочек масла.
5. Запечённый картофель со сметаной и сыром
Ингредиенты
- 4 картофелины;
- 1 ¹⁄₂ столовые ложки оливкового масла;
- 180 мл сметаны;
- 60 г размягчённого сливочного масла;
- 2 столовые ложки молока;
- несколько пёрышек зелёного лука;
- ¾ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
- 50 г тёртого твёрдого сыра.
Приготовление
Промойте картофель, смажьте оливковым маслом, выложите на противень и запекайте в разогретой до 220 °C духовке 45 минут. Проверьте готовность картошки с помощью вилки или ножа.
Остудите картофель, срежьте верхушку и удалите ложкой сердцевину. Смешайте мякоть картофеля со сметаной, сливочным маслом, молоком, измельчённым луком, солью, перцем и сыром. Начините получившейся смесью картофель и поставьте в духовку ещё на 20 минут.
6. Картошка-гармошка с беконом, сыром и сметаной
Ингредиенты
- 4 картофелины;
- 60 г сливочного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 4 ломтика бекона;
- 100 г тёртого чеддера;
- 100 мл сметаны;
- несколько пёрышек зелёного лука.
Приготовление
Хорошо промойте картошку и сделайте на ней много глубоких вертикальных надрезов. Выложите клубни на противень и начините некоторые из надрезов кусочками масла и тонкими пластинками чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на час.
Тем временем поджарьте бекон до появления хрустящей корочки и порежьте его. Достаньте картошку, начините её сыром и беконом и отправьте в духовку ещё на 5 минут, пока сыр не расплавится. Перед подачей украсьте картофель сметаной и рубленым луком.
7. Картофель по-гречески с лимонно-йогуртовым соусом
Ингредиенты
- 3–5 крупных картофелин;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 2 чайные ложки сушёного чеснока;
- 1 чайная ложка сушёного орегано;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 150 г греческого йогурта;
- ½ лимона;
- несколько веточек петрушки;
- щепотка паприки;
- 100 г сыра фета;
- горсть помидоров черри;
- 1 небольшой огурец;
- горсть оливок, лучше каламата;
- несколько веточек укропа.
Приготовление
Промойте картофель и нарежьте длинными дольками. Выложите их на противень, полейте маслом, посыпьте чесноком, орегано, солью и перцем и перемешайте. Разложите картофель шкуркой вниз и поставьте противень в разогретую до 190 °C духовку на 35–40 минут.
Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте йогурт, лимонный сок, измельчённую петрушку и паприку.
Готовый картофель посыпьте кусочками феты, дольками помидоров, кубиками огурца, нарезанными оливками и рубленым укропом. Подавайте картошку с йогуртовым соусом.
8. Картофельный гратен от Джейми Оливера
Ингредиенты
- 200 мл молока;
- 300 мл густых сливок;
- 1 лавровый лист;
- 2 зубчика чеснока;
- морская соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 ¹⁄₂ кг картофеля;
- несколько веточек свежего тимьяна;
- 1 маленький кусочек сливочного масла;
- горсть тёртого пармезана;
- 6 ломтиков бекона — опционально;
- немного оливкового масла — опционально.
Приготовление
Влейте в кастрюлю молоко и сливки, добавьте лавровый лист и нарезанный тонкими пластинками чеснок. Доведите до кипения, периодически помешивая. После этого варите смесь на слабом огне ещё пару минут. Снимите с огня и приправьте солью и перцем.
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте картошку и большую часть измельчённого тимьяна в кастрюлю с молоком. Перемешайте и выложите в прямоугольную форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
Посыпьте тёртым пармезаном и поставьте в разогретую до 200 °C духовку примерно на час. Если картошка начнёт немного подгорать, накройте форму фольгой.
Готовое блюдо украсьте оставшимся тимьяном и — по желанию — поджаренными на оливковом масле кусочками бекона.
9. Картошка, фаршированная говядиной и овощами
Ингредиенты
- 4 крупные картофелины;
- 120 мл молока;
- 30 г сливочного масла;
- соль — по вкусу;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- ½ луковицы;
- 1 зубчик чеснока;
- 250 г говяжьего фарша;
- 2 столовые ложки муки;
- 300 г любых замороженных или свежих овощей;
- 200 мл говяжьего бульона;
- 100 мл воды;
- ½ чайной ложки сушёного тимьяна;
- ½ чайной ложки сушёного орегано;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Хорошо промойте картофель и несколько раз проколите вилкой со всех сторон. Поставьте в микроволновку на 5 минут, затем переверните и поставьте ещё на 5 минут. Готовность проверьте с помощью ножа или зубочистки: картошка должна быть мягкой внутри.
Срежьте верхушку картофеля, ложкой выньте почти всю мякоть и выложите её в миску. Добавьте к мякоти молоко, сливочное масло и соль и сделайте пюре.
Подогрейте оливковое масло на среднем огне. Поджарьте на нём измельчённый лук и чеснок. Затем выложите в сковороду фарш и готовьте несколько минут. Всыпьте муку и перемешайте. Добавьте овощи, бульон, воду, тимьян, орегано, перец и соль. Доведите до кипения и готовьте, периодически помешивая, около 2 минут, пока начинка не загустеет.
Выложите картофельные шкурки на противень и начините их мясной смесью. Остывшее пюре выложите в кондитерский мешок с насадкой в виде звёздочки и покройте им начинку. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут, пока пюре не подрумянится по краям.
10. Хрустящие картофельные дольки в пармезане
Ингредиенты
- 3 крупные картофелины;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 1 столовая ложка сушёного чеснока;
- 1 столовая ложка итальянских трав;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 50 г тёртого пармезана;
- несколько веточек петрушки.
Приготовление
Хорошо промойте картофель и нарежьте длинными тонкими дольками. Выложите их на противень, полейте маслом, посыпьте приправами и перемешайте. Разложите картофель шкуркой вниз и посыпьте тёртым пармезаном.
Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–27 минут, пока картошка не покроется хрустящей золотистой корочкой. Посыпьте запечённый картофель измельчённой петрушкой и подавайте с соусом «Цезарь» или другим соусом по вкусу.
11. Картофель, запечённый в духовке с брокколи под сырным соусом
Ингредиенты
- 4 картофелины;
- 2 ¹⁄₂ столовой ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка соли;
- 2 головки брокколи;
- 100 мл обезжиренного молока;
- ½ чайной ложки кукурузного крахмала;
- 100 г тёртого твёрдого сыра.
Приготовление
Промойте картофель и полейте клубни столовой ложкой оливкового масла. Со всех сторон проколите картошку вилкой и натрите солью. Выложите клубни на решётку духовки и выпекайте при температуре 220 °C 45–50 минут.
За 10–15 минут до конца приготовления выложите на противень соцветия брокколи, полейте столовой ложкой масла, слегка посыпьте солью и поставьте в духовку.
В небольшой кастрюле смешайте молоко и крахмал. На среднем огне доведите до кипения, затем добавьте оставшееся масло и сыр. Варите, постоянно помешивая, пока соус не станет густым и однородным.
Выложите готовую картошку на сервировочное блюдо, срежьте верхушку, выложите сверху брокколи и полейте сырным соусом.
12. Запечённый картофель с яйцом, сыром и беконом
Ингредиенты
- 3 крупные картофелины;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 30 г сливочного масла;
- 3 крупных яйца;
- 50 г тёртого чеддера;
- 3 ломтика бекона;
- 2 пёрышка зелёного лука.
Приготовление
Хорошо промойте картофель с помощью жёсткой щётки. Проколите клубни вилкой со всех сторон, полейте оливковым маслом и посыпьте солью и перцем. Поставьте в микроволновку на 8 минут.
Слегка остывший картофель выложите на застеленный пергаментом противень, срежьте верхушку и ложкой удалите сердцевину. В получившуюся ямку выложите по кусочку сливочного масла, яйцо, сыр и рубленый поджаренный бекон. Посыпьте измельчённым луком.
Точно так же наполните другие картофелины. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока яичный белок не побелеет.
13. Картошка, запечённая в духовке с горчицей, сыром и фасолью
Ингредиенты
- 6 крупных картофелин;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль — по вкусу;
- 85 г сливочного масла;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 6 пёрышек зелёного лука;
- 230 г тёртого твёрдого сыра;
- 600 г консервированной фасоли.
Приготовление
Промойте картофель, смажьте оливковым маслом и посыпьте солью. Выложите на противень и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 1 час.
Разрежьте немного остывший картофель вдоль пополам. Ложкой выньте почти всю мякоть. Смешайте её с маслом, горчицей, солью, измельчённым луком, ⅔ сыра и фасолью. Начините смесью картофельные шкурки, посыпьте оставшимся сыром и запекайте ещё 30–40 минут.
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