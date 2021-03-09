Вкусные начинки для блинов: популярные рецепты

Главный атрибут Масленицы, блины, вкусны сами по себе. Из различного теста, тонкие и пышные, на молоке или на кефире, блины съедаются моментально. Обычно к ним подают сливочное масло или сметану. Но также можно приготовить блины с различными начинками.

Блины можно начинять всевозможными ингредиентами на свой вкус: мясом, грибами, сыром, овощами и зеленью. Для сладких начинок можно использовать творог, варенье, свежие фрукты, ягоды и сухофрукты, орехи. Мы предлагаем вашему вниманию семь простых начинок, которые легко приготовить дома.

Начинку лучше заворачивать в тонкие, чуть сладковатые блинчики. Для блинчиков со сладкой начинкой количество сахара в рецепте можно увеличить до 2-2,5 ст.л. Приготовить такие блинчики совсем несложно.

Вам понадобятся: 3-4 яйца, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 500 мл молока, 280 г муки, 1-2 ст.л. растительного либо растопленного сливочного масла.

Приготовление. В глубокой миске с помощью блендера или венчика взбейте яйца. Не переставая взбивать, всыпьте сахар и соль. Влейте примерно половину молока и понемногу добавьте просеянную муку. Тесто должно быть консистенции очень густой сметаны. Влейте оставшееся молоко и масло и хорошо перемешайте. Готовое тесто должно получиться умеренно жидким.

Жарьте блины на разогретой с каплей растительного масла сковороде до золотистого цвета.

Чтобы блинчиков получилось больше, пропорционально увеличьте количество ингредиентов.

Начинка из грибов и лука

Для этой начинки лучше использовать свежие грибы – так она получится сочнее и ароматнее.

Вам понадобятся: 1/2 кг шампиньонов, 1 луковица, 3 ст.л. сливочного масла, пучок свежего укропа, соль и перец по вкусу.

Приготовление. Шампиньоны очистите и мелко нарежьте. Измельчите лук и обжарьте на растопленном масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте, помешивая, около 10 минут, поперчите и посолите по вкусу. Обжаренные грибы с луком переложите в кухонный комбайн, добавьте зелень укропа и измельчите до однородной массы. Готовую начинку выложите на блины и сверните рулетом или просто сложите пополам.

Начинка с яйцом и зеленым луком

Простая по составу, но очень вкусная и ароматная начинка для блинчиков.

Вам понадобятся: 3 яйца, 1 пучок зеленого лука, майонез, соль и перец по вкусу.

Приготовление. Яйца сварите вкрутую, остудите и мелко порежьте или натрите на крупной терке. Нарежьте лук, смешайте с яйцом, добавьте майонез, посолите и поперчите, все хорошо перемешайте. Полученную начинку положите ровным слоем на блинчик и сверните в рулет. Можно подавать в таком виде или порезать рулетики на порционные кусочки.

Мясная начинка

Это, пожалуй, самая популярная и сытная начинка для блинчиков. К блинчикам с мясом можно подать любимый соус.

Вам понадобятся: 1/2 кг мясного фарша, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Приготовление. Лук измельчите, обжарьте до мягкости на растительном масле и выложите в миску. На этой же сковороде обжарьте фарш, затем добавьте обжаренный лук, посолите и поперчите по вкусу. Готовую начинку положите на блинчик и сверните конвертом.

Начинка из куриной печени

Для приготовления этой начинки можно использовать и готовый печеночный паштет, но лучше взять свежую печень – начинка получится ароматнее.

Вам понадобятся: 700 г куриной печени, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, растительное масло соль и перец по вкусу.

Приготовление. Печень промойте, срежьте пленки, обсушите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте печень с луком и чесноком до готовности (около 20 минут). Чтобы печеночная смесь получилась нежнее, при жарке можно добавить пару ложек сметаны или сливок. Немного остудите и измельчите блендером до однородности. При желании можете добавить порубленное отварное яйцо. Готовую начинку выложите на блин, подогните края и сверните рулетом.

Сырная начинка

В зависимости от того, какой сыр вы используете, будет зависеть и вкус готовых блинчиков.

Вам понадобятся: 250 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 маринованных огурца, 3 ст.л. майонеза, зелень по вкусу.

Приготовление. Огурец натрите на крупной терке и отожмите жидкость. Сыр также натрите на крупной терке, чеснок выдавите через пресс. Смешайте майонез, тертый огурец, сыр и чеснок, по вкусу добавьте любимую зелень, например, петрушку. Хорошо перемешайте, выложите начинку на блинчик и скатайте в рулет. Лучше всего подавать такие блины поджаренными или разогретыми в микроволновке.

Творожная начинка

Для приготовления этой начинки понадобятся всего три ингредиента. Перед подачей блинчики с творогом следует обжарить до золотистой корочки.

Вам понадобятся: 600 г творога, 2 яйца, 4-6 ст.л. сахара.

Приготовление. В творог насыпьте сахар, вбейте яйца и тщательно все размешайте. По желанию в начинку можно добавить сухофрукты: изюм, клюкву, вишню, мелко нарезанный чернослив или курагу. Готовую начинку разложите по блинчикам, сверните их конвертом и обжарьте на растительном масле. Подавайте со сметаной.

Сладкая начинка с яблоками и орехами

Такая начинка по составу и вкусу напоминает начинку для штруделя, только вместо слоеного теста заворачивать ее нужно в нежные блинчики.

Вам понадобятся: 4 яблока, 100 г грецких орехов, 50 г изюма, 100 г сахарной пудры, молотая корица по вкусу.

Приготовление. Изюм промойте и замочите на полчаса, затем слейте воду и обсушите. Яблоки очистите от кожицы и натрите на крупной терке, отожмите сок. Смешайте тертые яблоки с изюмом, добавьте рубленые орехи, сахарную пудру и корицу, хорошо перемешайте. Выложите начинку на блин, сверните его конвертом и обжарьте на разогретом растительном масле. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

А какие начинки для блинов делаете вы? Поделитесь рецептами в комментариях!