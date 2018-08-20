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Яичница не по правилам. Учимся готовить с фантазией

Хотите приготовить очень вкусное и простое блюдо? Приготовьте яичницу по нашему рецепту! С ингредиентами можно экспериментировать. Добавьте, к примеру, нарезанные пластинами и заранее обжаренные грибы или консервированную кукурузу и горошек. Приятного аппетита!  

Яичница Фламенко. Фото: А. Карпенко/BurdaMediaЯичница Фламенко. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

  • 4 помидора,
  • 2 сладких перца разных цветов,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 100 г вареной колбасы,
  • 0,5 перца чили,
  • растительное масло,
  • 8 яиц,
  • зелень,
  • 1 луковица,
  • соль, перец.

Приготовление:

1. Сладкий перец нарезать соломкой, перец чили – колечками, помидоры и лук – мелкими кубиками, чеснок растолочь, зелень порубить.   

Шаг 1. Нарезаем перец соломкой.Шаг 1. Нарезаем перец соломкой

2. На растительном масле обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры, сладкий перец, посолить, поперчить, перемешать и тушить под крышкой 10 минут. 

 Шаг 2. Тушим овощи в сковороде.Шаг 2. Тушим овощи в сковороде

 3. Вареную колбасу нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить вместе 3 минуты.

Шаг 3. Добавляем колбасу.Шаг 3. Добавляем колбасу

4. В овощах с колбасой ложкой сделать углубления и в каждое разбить по яйцу. На слабом огне довести яйца до готовности, не накрывая крышкой. 

Шаг 4. Разбиваем яйца в тушеные овощи.Шаг 4. Разбиваем яйца в тушеные овощи

5. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью и колечками чили.



Шаг 5. Посыпаем блюдо зеленью.Шаг 5. Посыпаем блюдо зеленью

Такую яичницу можно приготовить и в духовке.

Источник

разноезавтракяичницаужинкулинария
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