Яичница не по правилам. Учимся готовить с фантазией

Хотите приготовить очень вкусное и простое блюдо? Приготовьте яичницу по нашему рецепту! С ингредиентами можно экспериментировать. Добавьте, к примеру, нарезанные пластинами и заранее обжаренные грибы или консервированную кукурузу и горошек. Приятного аппетита!



Яичница Фламенко. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

4 помидора,

2 сладких перца разных цветов,

3 зубчика чеснока,

100 г вареной колбасы,

0,5 перца чили,

растительное масло,

8 яиц,

зелень,

1 луковица,

соль, перец.

Приготовление:

1. Сладкий перец нарезать соломкой, перец чили – колечками, помидоры и лук – мелкими кубиками, чеснок растолочь, зелень порубить.



Шаг 1. Нарезаем перец соломкой



2. На растительном масле обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры, сладкий перец, посолить, поперчить, перемешать и тушить под крышкой 10 минут.



Шаг 2. Тушим овощи в сковороде



3. Вареную колбасу нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить вместе 3 минуты.



Шаг 3. Добавляем колбасу



4. В овощах с колбасой ложкой сделать углубления и в каждое разбить по яйцу. На слабом огне довести яйца до готовности, не накрывая крышкой.



Шаг 4. Разбиваем яйца в тушеные овощи



5. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью и колечками чили.

Шаг 5. Посыпаем блюдо зеленьюТакую яичницу можно приготовить и в духовке.