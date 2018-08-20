Яичница не по правилам. Учимся готовить с фантазией

Хотите приготовить очень вкусное и простое блюдо? Приготовьте яичницу по нашему рецепту! С ингредиентами можно экспериментировать. Добавьте, к примеру, нарезанные пластинами и заранее обжаренные грибы или консервированную кукурузу и горошек. Приятного аппетита!
Яичница Фламенко. Фото: А. Карпенко/BurdaMedia
Понадобится:
- 4 помидора,
- 2 сладких перца разных цветов,
- 3 зубчика чеснока,
- 100 г вареной колбасы,
- 0,5 перца чили,
- растительное масло,
- 8 яиц,
- зелень,
- 1 луковица,
- соль, перец.
Приготовление:
1. Сладкий перец нарезать соломкой, перец чили – колечками, помидоры и лук – мелкими кубиками, чеснок растолочь, зелень порубить.
Шаг 1. Нарезаем перец соломкой
2. На растительном масле обжарить лук и чеснок. Добавить помидоры, сладкий перец, посолить, поперчить, перемешать и тушить под крышкой 10 минут.
Шаг 2. Тушим овощи в сковороде
3. Вареную колбасу нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить вместе 3 минуты.
Шаг 3. Добавляем колбасу
4. В овощах с колбасой ложкой сделать углубления и в каждое разбить по яйцу. На слабом огне довести яйца до готовности, не накрывая крышкой.
Шаг 4. Разбиваем яйца в тушеные овощи
5. Готовое блюдо посыпать рубленой зеленью и колечками чили.
Шаг 5. Посыпаем блюдо зеленью
Такую яичницу можно приготовить и в духовке.
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