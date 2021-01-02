Обед с восточным колоритом: как приготовить суп шурпа

Шурпа, шорпа, чорпа, шурпо — все это названия одного из самых древних блюд в мире, дошедшего до нас без особых изменений. Пожалуй, это самый известный суп узбекской кухни, хотя встретить его можно и у других народов. Что такое суп шурпа? Откуда он к нам пришел? Как и из чего его готовят? Разбираемся во всем по порядку.

Кочевая жизнь супа

Слово «шурпа» имеет арабские корни и переводится как «суп», «похлебка» или «первое». Блюдо представляет собой довольно крепкий бульон, как правило, на баранине с добавлением мяса, большого количества овощей и зелени.

Сказать точно, когда была приготовлена первая шурпа, невозможно. Многие исследователи сходятся во мнении, что истоки происхождения следует искать в Османской империи. В пользу этого говорит тот факт, что большим поклонником шурпы был Чингисхан. Кочевые тюркские народы пристрастили к этому супу жителей Ближнего Востока и Балкан, откуда он распространился в другие страны. Сегодня шурпа есть в национальной кухне узбеков, таджиков, казахов, туркмен, киргизов и народов Северного Кавказа. Похожие вариации супа можно попробовать в Болгарии, Египте, Молдавии и Индии.

Гармония вкусов

Так из чего готовится суп шурпа? Главным ингредиентом здесь, конечно же, является мясо, чаще всего баранина.

Больше всего для этого блюда подходят спинная часть и грудинка. Можно взять и ребрышки, но мяса на них немного. Чтобы бульон получился наваристым, иногда овощи с мясом обжаривают в нутряном или курдючном жире.

Баранину можно заменить любым другим мясом, кроме свинины. Так, дарман шурпу готовят на курином бульоне с зеленью, джуджа хураз шурпу — из петуха, кийма шурпу — с мясными фрикадельками, долма шурпу — с фаршированным болгарским перцем. Известны «охотничьи» вариации супа с зайчатиной, утятиной, куропатками или фазаном.

Первоначально в шурпу добавляли репу, но пришедший из Нового Света картофель постепенно ее вытеснил. Отличительной чертой является непривычно большое для европейского вкуса количество лука. Кроме него в суп кладут морковку, помидоры, сладкий и острый перец. В некоторых рецептах фигурируют нут, чечевица, маш и другие бобы, а также лапша и крупы. Довольно часто используется айва, сливы и яблоки. Как и во многих азиатских блюдах, здесь не обойтись без свежей сочной зелени.

Варить или жарить?

Самая вкусная шурпа получается в казане. Вместо него можно взять керамическую кастрюлю, утятницу или тяжелую кастрюлю с толстым дном.

Существует два базовых рецепта приготовления супа, точнее, два способа. Каурма, или жареная шурпа, подразумевает предварительную обжарку ингредиентов в масле. После чего их заливают водой и доводят до готовности. Получается нечто вроде рагу. Второй вариант — кайтнама, или вареная шурпа. Здесь ингредиенты не обрабатывают термически, а сразу заливают водой и долго-долго томят на слабом огне.

Для придания насыщенного аромата в суп кладут зиру, кориандр, куркуму, шафран, молотый жгучий перец. Причем делают это в начале или середине приготовления, чтобы мясо успело глубоко пропитаться специями. А вот солят суп в конце, чтобы мясо оставалось сочным и мягким. Свежую зелень насыпают прямо в тарелку.

В Узбекистане шурпу подают особым образом. На большое блюдо выкладывают дымящиеся куски мяса и картошки. Рядом ставят пиалу с бульоном, кусочками овощей и нашинкованной зеленью. Бульон понемногу отпивают прямо из пиалы и заедают бараниной с картошкой, подхватывая кусочком хрустящей лепешки.

Классический рецепт шурпы с бараниной

Теперь давайте разберем пошагово рецепт супа шурпа из баранины. Мясо на косточке варят целиком, и только когда оно полностью приготовится, его остужают и крупно нарезают. Картошку и морковку достаточно разрезать пополам. Небольшие корнеплоды бросают целиком. То же самое касается яблок и других фруктов. Если вы берете репу, то учтите, что у нее немного горьковатый вкус. На бульоне это никак не отразится, но если вы ее измельчите и добавите в суп, легкая горчинка будет ощущаться.

Ингредиенты:

баранина на косточке — 1 кг

вода — 3 литра

острый репчатый лук — 3 шт.

сладкий репчатый лук — 2 шт.

крупная морковь — 1 шт.

репа — 300 г

картофель — 2–3 шт.

болгарский перец — 1–2 шт.

свежий помидор — 2 шт.

средняя айва (кислое яблоко) — 1 шт.

острый свежий перчик — 1 шт.

зира, кориандр, соль, черный перец — по вкусу

кинза, петрушка, базилик — по 6–8 веточек

Заливаем мясо холодной водой в большой кастрюле с толстым дном, доводим до кипения, кладем все специи. Варим мясо на медленном огне под крышкой 2 часа, периодически снимая пенку.

Овощи закладываем спустя час после варки следующим образом: сначала только острый лук полукольцами, очень крупно нарезанный картофель, морковь и репу, а также стручок острого перца целиком.

Через полчаса снимаем с томатов тонкую кожицу и опускаем в суп. Затем добавляем нарезанную крупными дольками айву и сладкий перец полосками. Даем супу снова закипеть, солим по вкусу.

Выдерживаем шурпу на огне 5 минут, накрываем крышкой и даем настояться. Выкладываем на блюдо нарезанные большими кусочками мясо и картошку. В пиалу наливаем мясной бульон с овощами, обильно посыпаем свежей зеленью и подаем с пресными лепешками.

Жареная шурпа с бараниной и нутом

Начнем с важного уточнения. Если вы собираетесь добавлять в шурпу бобы, обязательно замочите их хотя бы на несколько часов в холодной воде. Если есть возможность, оставьте их всю ночь. Можно даже заранее сварить бобы отдельно от мяса. Но лучше варить их прямо в супе — так получится гораздо вкуснее. Давайте разберем, как приготовить жареную шурпу.

Ингредиенты:

мякоть баранины — 600–700 г

вода — 2 литра

сухой нут — 150 г

репчатый лук — 3 шт.

морковь — 2 шт.

картофель — 4–5 шт.

помидоры — 2 шт.

сладкий перец — 2 шт.

чеснок — 4–6 зубчиков

растительное масло — 3 ст. л.

зира, кориандр, красный острый перец, соль — по вкусу

кинза, петрушка, укроп — 4–5 веточек

Замачиваем нут на ночь, утром тщательно промываем в воде. В казане разогреваем масло, обжариваем баранину крупными кусочками, пока она вся не покроется тонкой корочкой. Высыпаем лук полукольцами, приправляем специями и жарим до прозрачности. Добавляем крупно нарезанную морковь и репу, жарим вместе с мясом 5–7 минут.

Теперь вливаем горячую воду, доводим до кипения, закладываем нут и чеснок целыми зубчиками. Накрываем крышкой, уменьшаем пламя до минимума и томим час. Добавляем картофель крупными брусочками, а еще через 20 минут — томаты и сладкий перец большими ломтиками. Солим шурпу по вкусу, посыпаем рубленой зеленью и даем настояться под крышкой еще некоторое время.

Шурпа с курицей в духовке

Теперь попробуем легкий вариант шурпы с курицей. Можно взять 2–3 окорочка или небольшую тушку, разделанную на части. Если предварительно обжарить птицу в масле, вкус получится более насыщенный. Но и без этого шурпа получится вкусная. На этот раз мы будем томить ее необычным способом — в керамической кастрюле и в духовке. Вместо нее можно взять глиняные горшочки и приготовить суп порционно.

Ингредиенты:

курица — 1 кг

репчатый лук — 3 шт.

тонкая морковь — 2 шт.

картофель — 4–5 шт.

чеснок — 1–2 зубчика

сушеные коренья (пастернак, сельдерей, петрушка) — 1 ст. л.

хмели-сунели и соль — по вкусу

Курицу рубим крупными частями, промываем в воде, обсушиваем, складываем в кастрюлю. Нарезаем картофель большими брусочками, а морковь — толстыми шайбами, выкладываем поверх курицы. Луковицы рубим четвертинками и вместе с чесноком закладываем в кастрюлю. Приправляем все кореньями и специями, заливаем прохладной фильтрованной водой до самого верха, так чтобы она покрывала содержимое на 2–3 см. Накрываем кастрюлю крышкой, ставим в холодную духовку, устанавливаем температуру 200 °C и готовим 1,5 часа. Дайте супу постоять в духовке, пока она не остынет, и можно подавать на стол.

Вот как сварить суп шурпа несколькими способами. Выбирайте тот, что больше вам по душе. А вам доводилось пробовать настоящую узбекскую шурпу?