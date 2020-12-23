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Цитрусовый мусс «Загадка для гостей»! Нежный, как облако!

Всем привет! Сегодня я готовлю цитрусовый мусс «Загадка для гостей». Название говорит само за себя, еще никто не догадался из моих знакомых, кто его пробовал, что он готовится на манной крупе. Получается нежным, воздушным, очень ароматным, отличный десерт после праздничного застолья!

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Ингредиенты:

  • Лимон – 2 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Крупа манная – 5 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Сахар – 5 ст. л.

Видео-рецепт:

Шаги приготовления:

1.Выдавливаем сок из лимонов и апельсина.

2. Варим манку на воде с добавлением лимонного сока и сахара.

3. Даем манке остыть до теплого состояния и взбиваем миксером. Масса должна увеличиться в два раза.

4. Добавляем апельсиновый сок и продолжаем взбивать, масса должна еще увеличиться в объеме.

5. Раскладываем по креманкам и отправляем в холодильник на 1 час.

6. Украшаем цедрой или шоколадом, по желанию.

Всем добра!

 

 

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