Сырный рулет с грецкими орехами и творогом

Рецепт когда-то давно был опубликован на Кукинге, рулет этот может быть с разными начинками, но дело не в этом. Я внесла кое-что иное в технологию приготовления, по тому прежнему рецепту порезанный кубиками сыр нужно было уложить в целлофановый пакет и варить в кастрюле с водой, и это было не очень удобно — пакет всплывал и не все кусочки равномерно расплавлялись. Я делаю все гораздо проще. Итак…

сыр твердый (Эдам, Гауда) — 100г

орехи грецкие чищеные — 50г

творог зерненый (домашний сыр) — 3 ст.л.

Сыр натереть на крупной терке, равномерным ковриком рассыпать его на пергаменте и поставить в микроволновку для расплавления минут на 5-7 (если мало времени, добавить еще).

Пока сыр плавится, ядра орехов насыпаем в пакет и раздробляем, прокатывая скалкой несколько раз. Смешиваем дробленые орехи с зерненым творогом и выкладываем эту начинку на расплавленный сыр, оставляя свободные края.

Сворачиваем рулетик, заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.

Затем нарезаем рулет и подаем в качестве закуски.

Начинку можно варьировать по вашему вкусу!