5 лучших напитков, которые повысят иммунитет и защитят от простуды и гриппа

1. Смузи

Лучший смузи: три вида ягод и киви.

Фруктовый смузи является одним из самых быстрых способов получить порцию здоровых ингредиентов за один прием пищи: этот свежий коктейль, полный витамина С, антиоксидантов и биофлавоноидов, даст отличный иммунитет. Витамин С является одним самых важных витаминов, «запас» которого в организме нужно постоянно пополнять. Мало кто знает, что в одном киви есть более 100% рекомендуемой суточной дозы витамина С. Кроме того, этот ягодный коктейль очень вкусный.

ингредиенты

— 1 чашка замороженной клубники;

— 3/4 стакана замороженной малины;

— 1/2 чашки замороженной черники;

— 2 очищенных и нарезанных киви.

способ приготовления

Нужно перетереть ягоды, добавить остальные ингредиенты и смешать до однородности.

2. Напиток с лимоном

Лучший напиток с лимоном: теплая лимонная вода с медом и имбирем.

Это легкий в изготовлении напиток, который прекрасно поднимет настроение и великолепно подойдет для диет. Лимон даст необходимое количество витамина С, имбирь для выведения токсинов с потом, мед для натуральной сладости и вкуса… Данный приятный на вкус и являющийся естественным релаксантом напиток хорошо «взбодрит» иммунную систему.

ингредиенты

— 1 нарезанный лимон;

— 1 очищенный и тонко нарезанный кусок свежего имбиря;

— 1 чайная ложка сырого меда;

— 200 мл кипятка.

способ приготовления

Нужно положить лимон и имбирь на дно любимой чашки, залить кипятком, а затем добавить мед по желанию.

3. Коктейль с пробиотиком

Лучший напиток с пробиотиком: оранжевый морковный смузи.

Пищеварительный тракт напрямую связан с иммунной системой, поэтому, если обеспечить надлежащее функционирование одного, то другое тоже будет работать «как часы». Естественно подслащенный ярко-оранжевый коктейль содержит все нужное сразу: морковь и апельсины (т. е., множество витаминов), йогурт или кефир (т. е., нужные кишечные бактерии).

ингредиенты

— 100 — 170 граммов кокосового молока или миндального молока;

— 1/2 чашки кокосового кефира или ароматизированного кокосом йогурта;

— 170 мл свежего апельсинового сока;

— 100 мл 100% морковного сока;

— дополнительно — 2/3 чашки замороженного ананаса для большей питательности.

способ приготовления

Все ингредиенты нужно поместить в блендер и смешать.

4. Напиток с травами

Лучший напиток с травами: супер травяной чай.

Чай (точнее, правильный вид чая) может быть просто переполнен питательными веществами, которые легко впитываются и используются организмом. Ежедневное употребление травяных настоев может стать отличным способом пополнить запас в организме витаминов и минералов.

ингредиенты

— 30 граммов сушеных трав (по весу) или приблизительно 1 чашка трав, таких как крапива, красная малина, красный клевер, овес, цветы липы или смесь;

— 1-2 столовые ложки (или более, по вкусу) высушенной мяты перечной или мяты колосистой (необязательно);

— кипяток.

способ приготовления

Нужно положить сушеные травы в чистую, широкую стеклянную банку и залить их кипятком. Затем нужно закрыть банку крышкой и дать чаю настояться в течение 4-10 часов (оптимально, это делать на ночь). Затем нужно процедить траву и слить оставшуюся жидкость, которую и нужно употреблять либо горячей, либо холодной.

5. Напиток с «волшебным ингредиентом»

Лучший напиток с «волшебным ингредиентом»: облепиховый чай.

Облепиха очень богата жизненно важными витаминами, жирными кислотами омега-3 и антиоксидантами. Помимо противовоспалительных свойств, облепиха имеет настолько впечатляющую питательную ценность, что ее считают лекарством в России и Восточной Европе на протяжении многих веков. Облепиховый чай не только согреет во время зимних холодов, но и сделает человека более устойчивым к неприятным сезонным простудам.

ингредиенты

— 100 граммов облепихи;

— 2 палочки корицы;

— 500 мл или 2 стакана кипятка;

— 2 чайных ложки меда

способ приготовления

Нужно промыть ягоды облепихи, положить их в чашку, растолочь, пока ягоды не пустят сок, после чего добавить палочки корицы. Затем это все заливается кипятком и дать настояться в течение 5 минут. Наконец, процедить и подавать с чайной ложкой меда на чашку.

Укрепление иммунной системы — один из важнейших шагов к здоровой и активной жизни, поэтому стоит присмотреться к данным рецептам, способным повысить иммунитет. Ведь можно наслаждаться вкусными и полезными напитками и чаями, при этом оставаясь здоровым и энергичным во время сезона холодов.