Булгур - рецепты приготовления гарнира для любого горячего блюда

Хотите питаться правильно и не затратно? Булгур рецепты приготовления гарнира — это ответ на ваши молитвы о здоровой и быстрой еде, с пшеничным зерном, которое обогатит организм клетчаткой и белком, внесет в ваше меню приятный ореховый вкус, а такие продукты как мясо, овощи, рыба и курица переведут рассыпчатую кашу в основное блюдо.

С чем едят булгур как гарнир?

Ореховый вкус, рассыпчатая текстура… уже являются ответом на вопрос: с чем сочетается булгу как гарнир. Дополните булгур огурцами и томатами, соком лимона, маслом и петрушкой и подайте с рыбой или курицей. Соедините зерно с жареным перцем, щепоткой марокканских специй, луком, классическим винегретом и гарнируйте баранину или свинину.

Попробуйте отварить зерно в курином бульоне, и у вас гарантировано будет вкусный булгур на гарнир. Традиционное соотношение булгура и воды на гарнир составляет 1:2 т.е на один стакан зерна потребуется 2 стакана воды.

Как готовить булгур на гарнир?

Существует два варианта воспользовавшись которыми можно приготовить булгур на гарнир. Выбор метода зависит от помола зерна. Средний и крупный булгур варят в бульоне или воде 10–20 минут. Мелкий помол замачивают в кипятке в соотношении 1:1. Замачивание придает булгуру жевательную текстуру, которая хорошо работает с сочными компонентами.

Будучи предварительно обработанным зерном, булгур рецепты приготовления гарнира, не нуждается в полоскании. Просто смешайте его с водой, приправьте щепоткой соли, доведите до кипения и варите под крышкой от 10 до 12 мин. Снимите с плиты и дайте зерну настояться. Когда зерно впитает всю воду, взбейте его вилкой.

Как варить булгур на гарнир в кастрюле?

Ответ на вопрос: сколько варить булгур в кастрюле на гарнир, связан с помолом зерна. Для гарниров используется мелкое или среднее зерно. Мелкое зерно нужно замочить в кипятке. Среднее зерно варится в подсоленной воде с добавлением оливкового масла (если хотите) 12 мин. Затем, настаивается до впитывания оставшейся воды и подается.

Ингредиенты:

булгур среднего помола – 1 стакан;

вода – 1 ½ стакана;

соль – ¼ ч. ложки;

оливковое масло – 1 ст. ложка.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в кастрюле. Доведите до кипения и варите под крышкой 12 мин. Удалите, оставьте на 10 мин. настояться, взбейте вилкой.

Как приготовить булгур на гарнир в мультиварке?

Ищите удобные способы с отменным результатом? Булгур на гарнир в мультиварке всегда получается на «ура». Антипригарная чаша предотвращает подгорание крупы, а равномерное, неспешное томление в режиме «Рис/крупа» обеспечивает рассыпчатую текстуру. Начните с обжаривания булгура в сливочном масле, чтобы усилить ореховый вкус крупы.

Ингредиенты:

булгур среднего помола – 1 стакан;

горячая вода – 2 стакана;

чесночный порошок и орегано – по ¼ ч. ложки;

соль – ¼ ч. ложки;

сливочное масло – 30 г.

Приготовление

Растопите масло в режиме «Жарка». Добавьте булгур и жарьте 2 мин. Приправьте, введите воду. Тушите в программе «Рис/ крупы» 25 мин.

Булгур как приготовить вкусный гарнир на сковороде?

Хотите добавить зерну пикантности? Жареный булгур на гарнир — идеален для этого дела. Благодаря обжариванию в масле, зерно приобретает яркий ореховый вкус и цвет. Главное, не переусердствовать и жарить зерно не более 3 мин. После обжаривания запарить зерно водой, добавив ему ароматики розмарином и цедрой, убрать с огня и дать настояться.

Ингредиенты:

булгур среднего помола – 1 стакан;

масло – 50 мл;

веточки розмарина – 2 шт.;

цедра лимона – 1 ч. ложка;

вода – 250 мл;

соль и перец – по ¼ ч. ложки;

лимонный сок – 1 ½ ст. ложки.

Приготовление

Обжарьте крупу в масле за 2 мин.в антипригарной сковороде. Добавьте воду, цедру, листья розмарина, доведите до кипения и удалите с огня. Оставьте накрытым на 10 мин., взбейте, сбрызните соком лимона и маслом.

Как сварить булгур на гарнир рассыпчатый?

Кто, как не жители Ближнего Востока знают как подать рассыпчатый булгур на гарнир? Мы предлагаем воспользоваться их советами, и сварить булгур грубого помола, который после обжаривания в топленом масле, отваривании в течение 10 минут в кипятке и 10 минутном отдыхе приобретет рассыпчатую и жевательную текстуру — текстуру аль денте.

Ингредиенты:

булгур грубого помола – 1 стакан;

кипяток – 500 мл;

соль – ½ ч. ложки;

топленое масло – 1 ст. ложка.

Приготовление

Обжарьте зерно в масле за 3 мин. Добавьте кипяток и соль. Через 2 мин. перемешайте и варите под крышкой 10 мин. Удалите, оставьте на 10 мин. отдохнуть. Взбейте.

Как приготовить булгур с овощами на гарнир?

Щедро приправленный восточными специями булгур с овощами на гарнир превращает скучный растительный ужин в нечто особенное. Все готовится в технике рагу: лук, чеснок, кабачки, перец и томаты, которые являются главными гениями блюда, обжариваются, объединяются с зерном и тушатся, в отличие от классического рагу, лишь четверть часа.

Ингредиенты:

молотый имбирь, корица, мускатный орех – по ⅙ ч. ложки;

лавр (перетертый в порошок) – ½ шт.;

черный перец – ½ ч. ложки;

кардамон и гвоздика – по 1 шт.;

соль – 1 ч. ложка;

кипяток – 1 л;

булгур – 2 стакана;

лук – 2 шт.;

морковь (кубики) – 2 стакана;

сладкий перец – 1 шт.;

томаты – 2 стакана;

кабачок – ½ шт.;

зубок чеснока (фарш) – 1 ч. ложка;

масло – 50 мл.

Приготовление

Обжарьте лук и морковь за 5 мин. Добавьте перец, кабачок и тушите еще 5 мин. Введите томаты, специи и чеснок. Через 1 мин. перемешайте с булгуром и кипятком. Варите 15 мин.

Булгур — рецепт приготовления гарнира с курицей

Добавление орехов, инжира и зерен граната делают этот гарнир из булгура к курице быстрой, пикантной, полезной и вкусной версией полноценного обеда. Маслянистые, хрустящие орехи усиливают ореховый вкус зерна, инжир добавляет сладости и мясистости, а гранат и классическая заправка освежает кислинкой и зерно, и жареное на гриле филе.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

сок лимона – 30 мл;

масло – 3 ст. ложки;

чесночный порошок – ½ ч. ложки

соль – 1 ч. ложка;

булгур грубого помола – 1 стакан;

масло – 30 г;

кипяток – 2 стакана;

инжир – 1 стакан;

миндаль – ⅓ стакана;

зерна граната.

Приготовление

Замаринуйте филе в смеси из масла, специй и сока лимона на 2 ч. Обжарьте на гриле. Обжарьте булгур за 1 мин. в масле, добавьте кипяток и тушите накрытым 15 мин. Дайте отдохнуть, перемешайте с орехами, инжиром и зернами граната. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.

Булгур — рецепты приготовления гарнира с мясом

Точно лучший способ приготовить булгур на гарнир к мясу — соединить зерно с летними овощами и освежающей заправкой, которая прорежет своей кислотностью тяжелый основной продукт. По этой причине мы предлагаем взбить имбирно-лаймовый соус, дополнить блюдо луком, перцем и зеленым горошком и замочить мелкий булгур с изюмом и карри.

Ингредиенты:

мелкий булгур – 1 ½ стакана;

кипяток – 2 стакана;

изюм – ½ стакана;

карри – 2 ч. ложки;

зеленый горошек – 1 ½ стакана;

сладкий перец – ½ шт.;

красный лук – ¼ шт.;

мята – 2 ст. ложки;

кешью и миндаль – ⅓ стакана.

Для заправки:

сок лайма – 60 мл;

мед – 2 ч. ложки;

тмин – 1 ч. ложка;

имбирь – 2 ч. ложки;

чеснок – 1 ч. ложка;

масло – 60 мл;

соль – ½ ч. ложки.

Приготовление

Замочите булгур, карри и изюм в кипятке на 5 мин. Взбейте и оставьте еще на 10 мин. Перемешайте с остальными компонентами.

Гарнир из булгура к котлетам

С этим блюдом у вас не будет вопросов: сколько варить булгур на гарнир? Ближневосточный табуле готовится из зерна мелкого помола, которое запаривается кипятком. Это хороший ход, чтобы успеть нарезать петрушку, лук, мяту и томаты. После чего, добавить к ним булгур, заправить все лимонным соком и получить идеальное сопровождение для котлет.

Ингредиенты:

булгур – 50 г;

кипяток – 250 мл;

пучок кудрявой петрушки – 1 шт.;

томаты – 2 шт.;

пучок зеленого лука – 1 шт.;

сок лимона – 60 мл;

оливковое масло – 60 мл;

листья мяты – ¼ стакана.

Приготовление

Замочите крупу в кипятке на 15 мин. Удалите из томатов семечки и мякоть, нарежьте на кубики. Измельчите зелень. Смешайте все с зерном.

Булгур как гарнир к рыбе

Ищите универсальный рецепт, чтобы приготовить булгур на гарнир к рыбе? Вспомните, что булгур идеально заменяет рис и соберите классическое ризотто. За пару минут до окончания, введите измельченную в крошку брокколи и горошек. Они оживят и обогатят блюдо. Приправьте укропом и соком лимона, чтобы связать блюдо с рыбой.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

булгур – 200 г;

вода – 1 л;

бульонный кубик – 1 шт.;

соцветия брокколи – 350 г;

зеленый горошек – ½ стакана;

миндаль – 40 г;

лимон – 1 шт.;

укроп – 3 ст. ложки;

сливочное масло – 30 г;

оливковое масло – 20 мл.

Приготовление

Обжарьте лук за 2 мин. Добавьте булгур, бульонный кубик и 500 мл воды. Варите, добавляя воду, до мягкости. Перебейте брокколи в крошку. Введите с горошком в булгур и тушите 2 мин. Заправьте укропом, 30 мл сока лимона, ломтиками лимона и миндалем.

Как приготовить булгур на гарнир пп?

Этот рецепт булгура на гарнир, с простым зерном без варки, дополненным свежей зеленью, семечками и классической заправкой является идеальным вариантом для всех, кто стремится питаться нарядно, вкусно и правильно. Он хрустящий, жевательный, свежий и ароматный, легко готовится и также легко настраивается, если вы когда – нибудь этого захотите.

Ингредиенты:

булгур среднего помола – 1 стакан;

кипяток – 500 мл;

петрушка и кинза – по 50 г;

укроп и чеснок – по 30 г;

семечки – ½ стакана;

сок лимона – 60 мл;

масло – 3 ст. ложки.

Приготовление

Оставьте зерно в кипятке на 20 мин. Взбейте вилкой. Затем, смешайте с остальными компонентами.

Как приготовить булгур по-турецки на гарнир?

Этот рецепт вкусного булгура на гранир посвящен классическому турецкому блюду булгур–плови, как его называют турки. По сути, это булгур, сваренный в воде только с добавлением обжаренного лука, томатов и томатной пасты. Гарнир приобрел популярность благодаря дешевым ингредиентам и в результате сочетаемости с основными блюдами.

Ингредиенты:

булгур – 2 стакана;

кипяток – 3 ½ стакана;

томат – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. ложка;

сливочное масло – 30 г;

лук – 1 шт.

Приготовление