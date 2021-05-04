Булгур - рецепты приготовления гарнира для любого горячего блюда

Хотите питаться правильно и не затратно? Булгур рецепты приготовления гарнира — это ответ на ваши молитвы о здоровой и быстрой еде, с пшеничным зерном, которое обогатит организм клетчаткой и белком, внесет в ваше меню приятный ореховый вкус, а такие продукты как мясо, овощи, рыба и курица переведут рассыпчатую кашу в основное блюдо.
С чем едят булгур как гарнир?
Ореховый вкус, рассыпчатая текстура… уже являются ответом на вопрос: с чем сочетается булгу как гарнир. Дополните булгур огурцами и томатами, соком лимона, маслом и петрушкой и подайте с рыбой или курицей. Соедините зерно с жареным перцем, щепоткой марокканских специй, луком, классическим винегретом и гарнируйте баранину или свинину.
- Попробуйте отварить зерно в курином бульоне, и у вас гарантировано будет вкусный булгур на гарнир.
- Традиционное соотношение булгура и воды на гарнир составляет 1:2 т.е на один стакан зерна потребуется 2 стакана воды.
Как готовить булгур на гарнир?
Существует два варианта воспользовавшись которыми можно приготовить булгур на гарнир. Выбор метода зависит от помола зерна. Средний и крупный булгур варят в бульоне или воде 10–20 минут. Мелкий помол замачивают в кипятке в соотношении 1:1. Замачивание придает булгуру жевательную текстуру, которая хорошо работает с сочными компонентами.
- Будучи предварительно обработанным зерном, булгур рецепты приготовления гарнира, не нуждается в полоскании. Просто смешайте его с водой, приправьте щепоткой соли, доведите до кипения и варите под крышкой от 10 до 12 мин.
- Снимите с плиты и дайте зерну настояться. Когда зерно впитает всю воду, взбейте его вилкой.
Как варить булгур на гарнир в кастрюле?
Ответ на вопрос: сколько варить булгур в кастрюле на гарнир, связан с помолом зерна. Для гарниров используется мелкое или среднее зерно. Мелкое зерно нужно замочить в кипятке. Среднее зерно варится в подсоленной воде с добавлением оливкового масла (если хотите) 12 мин. Затем, настаивается до впитывания оставшейся воды и подается.
Ингредиенты:
- булгур среднего помола – 1 стакан;
- вода – 1 ½ стакана;
- соль – ¼ ч. ложки;
- оливковое масло – 1 ст. ложка.
Приготовление
- Смешайте все ингредиенты в кастрюле.
- Доведите до кипения и варите под крышкой 12 мин.
- Удалите, оставьте на 10 мин. настояться, взбейте вилкой.
Как приготовить булгур на гарнир в мультиварке?
Ищите удобные способы с отменным результатом? Булгур на гарнир в мультиварке всегда получается на «ура». Антипригарная чаша предотвращает подгорание крупы, а равномерное, неспешное томление в режиме «Рис/крупа» обеспечивает рассыпчатую текстуру. Начните с обжаривания булгура в сливочном масле, чтобы усилить ореховый вкус крупы.
Ингредиенты:
- булгур среднего помола – 1 стакан;
- горячая вода – 2 стакана;
- чесночный порошок и орегано – по ¼ ч. ложки;
- соль – ¼ ч. ложки;
- сливочное масло – 30 г.
Приготовление
- Растопите масло в режиме «Жарка».
- Добавьте булгур и жарьте 2 мин.
- Приправьте, введите воду.
- Тушите в программе «Рис/ крупы» 25 мин.
Булгур как приготовить вкусный гарнир на сковороде?
Хотите добавить зерну пикантности? Жареный булгур на гарнир — идеален для этого дела. Благодаря обжариванию в масле, зерно приобретает яркий ореховый вкус и цвет. Главное, не переусердствовать и жарить зерно не более 3 мин. После обжаривания запарить зерно водой, добавив ему ароматики розмарином и цедрой, убрать с огня и дать настояться.
Ингредиенты:
- булгур среднего помола – 1 стакан;
- масло – 50 мл;
- веточки розмарина – 2 шт.;
- цедра лимона – 1 ч. ложка;
- вода – 250 мл;
- соль и перец – по ¼ ч. ложки;
- лимонный сок – 1 ½ ст. ложки.
Приготовление
- Обжарьте крупу в масле за 2 мин.в антипригарной сковороде.
- Добавьте воду, цедру, листья розмарина, доведите до кипения и удалите с огня.
- Оставьте накрытым на 10 мин., взбейте, сбрызните соком лимона и маслом.
Как сварить булгур на гарнир рассыпчатый?
Кто, как не жители Ближнего Востока знают как подать рассыпчатый булгур на гарнир? Мы предлагаем воспользоваться их советами, и сварить булгур грубого помола, который после обжаривания в топленом масле, отваривании в течение 10 минут в кипятке и 10 минутном отдыхе приобретет рассыпчатую и жевательную текстуру — текстуру аль денте.
Ингредиенты:
- булгур грубого помола – 1 стакан;
- кипяток – 500 мл;
- соль – ½ ч. ложки;
- топленое масло – 1 ст. ложка.
Приготовление
- Обжарьте зерно в масле за 3 мин.
- Добавьте кипяток и соль. Через 2 мин. перемешайте и варите под крышкой 10 мин.
- Удалите, оставьте на 10 мин. отдохнуть. Взбейте.
Как приготовить булгур с овощами на гарнир?
Щедро приправленный восточными специями булгур с овощами на гарнир превращает скучный растительный ужин в нечто особенное. Все готовится в технике рагу: лук, чеснок, кабачки, перец и томаты, которые являются главными гениями блюда, обжариваются, объединяются с зерном и тушатся, в отличие от классического рагу, лишь четверть часа.
Ингредиенты:
- молотый имбирь, корица, мускатный орех – по ⅙ ч. ложки;
- лавр (перетертый в порошок) – ½ шт.;
- черный перец – ½ ч. ложки;
- кардамон и гвоздика – по 1 шт.;
- соль – 1 ч. ложка;
- кипяток – 1 л;
- булгур – 2 стакана;
- лук – 2 шт.;
- морковь (кубики) – 2 стакана;
- сладкий перец – 1 шт.;
- томаты – 2 стакана;
- кабачок – ½ шт.;
- зубок чеснока (фарш) – 1 ч. ложка;
- масло – 50 мл.
Приготовление
- Обжарьте лук и морковь за 5 мин.
- Добавьте перец, кабачок и тушите еще 5 мин.
- Введите томаты, специи и чеснок. Через 1 мин. перемешайте с булгуром и кипятком.
- Варите 15 мин.
Булгур — рецепт приготовления гарнира с курицей
Добавление орехов, инжира и зерен граната делают этот гарнир из булгура к курице быстрой, пикантной, полезной и вкусной версией полноценного обеда. Маслянистые, хрустящие орехи усиливают ореховый вкус зерна, инжир добавляет сладости и мясистости, а гранат и классическая заправка освежает кислинкой и зерно, и жареное на гриле филе.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.;
- сок лимона – 30 мл;
- масло – 3 ст. ложки;
- чесночный порошок – ½ ч. ложки
- соль – 1 ч. ложка;
- булгур грубого помола – 1 стакан;
- масло – 30 г;
- кипяток – 2 стакана;
- инжир – 1 стакан;
- миндаль – ⅓ стакана;
- зерна граната.
Приготовление
- Замаринуйте филе в смеси из масла, специй и сока лимона на 2 ч.
- Обжарьте на гриле.
- Обжарьте булгур за 1 мин. в масле, добавьте кипяток и тушите накрытым 15 мин. Дайте отдохнуть, перемешайте с орехами, инжиром и зернами граната. Сбрызните оливковым маслом и лимонным соком.
Булгур — рецепты приготовления гарнира с мясом
Точно лучший способ приготовить булгур на гарнир к мясу — соединить зерно с летними овощами и освежающей заправкой, которая прорежет своей кислотностью тяжелый основной продукт. По этой причине мы предлагаем взбить имбирно-лаймовый соус, дополнить блюдо луком, перцем и зеленым горошком и замочить мелкий булгур с изюмом и карри.
Ингредиенты:
- мелкий булгур – 1 ½ стакана;
- кипяток – 2 стакана;
- изюм – ½ стакана;
- карри – 2 ч. ложки;
- зеленый горошек – 1 ½ стакана;
- сладкий перец – ½ шт.;
- красный лук – ¼ шт.;
- мята – 2 ст. ложки;
- кешью и миндаль – ⅓ стакана.
Для заправки:
- сок лайма – 60 мл;
- мед – 2 ч. ложки;
- тмин – 1 ч. ложка;
- имбирь – 2 ч. ложки;
- чеснок – 1 ч. ложка;
- масло – 60 мл;
- соль – ½ ч. ложки.
Приготовление
- Замочите булгур, карри и изюм в кипятке на 5 мин.
- Взбейте и оставьте еще на 10 мин.
- Перемешайте с остальными компонентами.
Гарнир из булгура к котлетам
С этим блюдом у вас не будет вопросов: сколько варить булгур на гарнир? Ближневосточный табуле готовится из зерна мелкого помола, которое запаривается кипятком. Это хороший ход, чтобы успеть нарезать петрушку, лук, мяту и томаты. После чего, добавить к ним булгур, заправить все лимонным соком и получить идеальное сопровождение для котлет.
Ингредиенты:
- булгур – 50 г;
- кипяток – 250 мл;
- пучок кудрявой петрушки – 1 шт.;
- томаты – 2 шт.;
- пучок зеленого лука – 1 шт.;
- сок лимона – 60 мл;
- оливковое масло – 60 мл;
- листья мяты – ¼ стакана.
Приготовление
- Замочите крупу в кипятке на 15 мин.
- Удалите из томатов семечки и мякоть, нарежьте на кубики. Измельчите зелень.
- Смешайте все с зерном.
Булгур как гарнир к рыбе
Ищите универсальный рецепт, чтобы приготовить булгур на гарнир к рыбе? Вспомните, что булгур идеально заменяет рис и соберите классическое ризотто. За пару минут до окончания, введите измельченную в крошку брокколи и горошек. Они оживят и обогатят блюдо. Приправьте укропом и соком лимона, чтобы связать блюдо с рыбой.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- булгур – 200 г;
- вода – 1 л;
- бульонный кубик – 1 шт.;
- соцветия брокколи – 350 г;
- зеленый горошек – ½ стакана;
- миндаль – 40 г;
- лимон – 1 шт.;
- укроп – 3 ст. ложки;
- сливочное масло – 30 г;
- оливковое масло – 20 мл.
Приготовление
- Обжарьте лук за 2 мин.
- Добавьте булгур, бульонный кубик и 500 мл воды. Варите, добавляя воду, до мягкости.
- Перебейте брокколи в крошку.
- Введите с горошком в булгур и тушите 2 мин.
- Заправьте укропом, 30 мл сока лимона, ломтиками лимона и миндалем.
Как приготовить булгур на гарнир пп?
Этот рецепт булгура на гарнир, с простым зерном без варки, дополненным свежей зеленью, семечками и классической заправкой является идеальным вариантом для всех, кто стремится питаться нарядно, вкусно и правильно. Он хрустящий, жевательный, свежий и ароматный, легко готовится и также легко настраивается, если вы когда – нибудь этого захотите.
Ингредиенты:
- булгур среднего помола – 1 стакан;
- кипяток – 500 мл;
- петрушка и кинза – по 50 г;
- укроп и чеснок – по 30 г;
- семечки – ½ стакана;
- сок лимона – 60 мл;
- масло – 3 ст. ложки.
Приготовление
- Оставьте зерно в кипятке на 20 мин. Взбейте вилкой.
- Затем, смешайте с остальными компонентами.
Как приготовить булгур по-турецки на гарнир?
Этот рецепт вкусного булгура на гранир посвящен классическому турецкому блюду булгур–плови, как его называют турки. По сути, это булгур, сваренный в воде только с добавлением обжаренного лука, томатов и томатной пасты. Гарнир приобрел популярность благодаря дешевым ингредиентам и в результате сочетаемости с основными блюдами.
Ингредиенты:
- булгур – 2 стакана;
- кипяток – 3 ½ стакана;
- томат – 1 шт.;
- томатная паста – 1 ст. ложка;
- сливочное масло – 30 г;
- лук – 1 шт.
Приготовление
- Обжарьте лук. Добавьте все, кроме воды, и потушите 2 мин.
- Введите воду, приправьте.
- В этом варианте булгур рецепты приготовления турецкого гарнира предполагает тушение в течение 20 мин.
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