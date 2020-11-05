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Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Старенький рецепт гренок или горячих бутербродов, они готовятся из самых простых продуктов, которые всегда есть в доме в независимости от кризиса и дефицита. Гренки получаются вкусными и сытными, нравятся детям и взрослым, несмотря на всю свою незатейливость. В рецепте есть 2 главных правила: не выкладывать на хлеб слишком много начинки, чтобы она отпадала во время жарки. И второе – выкладывать гренки на сковородку только тогда, когда масло уже хорошо разогреется.

Ингредиенты:

  • багет или батон – 0,5 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • картофель – 1 шт.
  • морковка – 1 шт.
  • лук репчатый – 0,5-1 шт.
  • растительное масло – для жарки
  • соль

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Рецепт приготовления гренок Барышня-крестьянка:

Картошку натираем на терке.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Добавляем яйцо.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Сюда же трем морковь.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

И также трем луковицу. Всю массу хорошо перемешиваем, солим по вкусу.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Багет нарезаем ломтиками и сверху намазываем начинку, но не очень много, иначе будет сложно обжарить.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем гренки только в раскаленное масло начинкой вниз. Обжариваем на умеренном огне несколько минут.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Затем быстро обжариваем другую сторону.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Готово! Подаем сразу же в горячем виде.

Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Приятного аппетита!

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