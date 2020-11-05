Гренки «Барышня-крестьянка» – рецепт из 80-90-х

Старенький рецепт гренок или горячих бутербродов, они готовятся из самых простых продуктов, которые всегда есть в доме в независимости от кризиса и дефицита. Гренки получаются вкусными и сытными, нравятся детям и взрослым, несмотря на всю свою незатейливость. В рецепте есть 2 главных правила: не выкладывать на хлеб слишком много начинки, чтобы она отпадала во время жарки. И второе – выкладывать гренки на сковородку только тогда, когда масло уже хорошо разогреется.
Ингредиенты:
- багет или батон – 0,5 шт.
- яйцо – 1 шт.
- картофель – 1 шт.
- морковка – 1 шт.
- лук репчатый – 0,5-1 шт.
- растительное масло – для жарки
- соль
Рецепт приготовления гренок Барышня-крестьянка:
Картошку натираем на терке.
Добавляем яйцо.
Сюда же трем морковь.
И также трем луковицу. Всю массу хорошо перемешиваем, солим по вкусу.
Багет нарезаем ломтиками и сверху намазываем начинку, но не очень много, иначе будет сложно обжарить.
Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем гренки только в раскаленное масло начинкой вниз. Обжариваем на умеренном огне несколько минут.
Затем быстро обжариваем другую сторону.
Готово! Подаем сразу же в горячем виде.
Приятного аппетита!
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