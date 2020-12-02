Торт-салат "Сельдь под шубой"

Необычный и очень эффектный способ подачи всеми любимого салатика! Но, особенность не только в подаче, а и в нежнейшем свекольном муссе, который совсем немного, но все же меняет привычный вкус и текстуру салата))) С приготовлением прийдется немного повозиться, но результат того стоит, я вас уверяю. Сам торт хорошо режется и держит форму. Отличный способ удивить своих родных и гостей! Обязательно воспользуйтесь данной идейкой! Угощайтесь!!!



Ингредиенты:

350 гр. соленой сельди (это 3 филешки)

2 небольшие отварные моркови



3 средние отварные картофелины



4 яйца, свареных вкрутую



небольшой пучок зеленого лука



майонез по вкусу



Для свекольного мусса:

500 гр. отварной свеклы (уже очищенной)



100 гр. майонеза



200 гр. сметаны



1 ч.л. горчицы (у меня неострая)



соль, перец по вкусу



25 гр. желатина (быстрорастворимого)



Приготовление:

Первым делом селедку очистить и мелко нарезать.

Зеленый лук мелко нарезать и смешать с селедкой.

Картофель, морковь и яйца отдельно натереть на крупной терке. А затем, по отдельности смешать по вкусу с майонезом.

Для сборки салата нам понадобится кулинарное разъемное кольцо, либо два - большего и меньшего размера на 2-3 см. Я взяла кольцо от разъемной формы для вычечки d=20 см.

И так, кольцо поставить на блюдо. Первым слоем выложить картофель смешанный с майонезом. На картофель выложить селедку с зеленым луком. Майонезом смазывать НЕ нужно. Третьим слоем выложить морковь смешанную с майонезом, а четвертым - яйца смешанные с майонезом. После чего, салат в таком виде поставить на 15 минут в морозилку, чтобы слои хорошенько застыли (это нужно для удобства дальнейшей сборки салата).

Тем временем займемся свекольным муссом. Для этого желатин замочить в 100 мл. холодной воды на 10-15 минут. После чего, растопить на водяной бане не доводя до кипения.

Отварную свеклу нарезать кубиком и выложить в чашу блендера. Добавить сметану, майонез, горчицу, соль, перец по вкусу и взбить все блендером до однородности. Следом добавить желатин и еще раз взбить.

Салат достать из холодильника и снять кольцо. Затем, или установить сверху кольцо большего диаметра, или, если используете кольцо от разъемной формы, то открыть замочек и расширить кольцо. (Я расширила кольцо, получился где-то d=22 см). Бока кольца желательно прослоить пищевой пленкой, либо приклеить на каплю растительного масла бумагу для выпечки. Тогда бока торта получаться ровными и гладкими. (Я этого не сдела, и зря).

Залить свекольный мусс в колько по кругу до яичного слоя и поставить в морозилку на 10-15 минут. Затем достать и залить оставшимся муссом всю поверхность салата. Верх разровнять и поставить в холодильник до полного застывания.

После чего, освободить салат от кольца и украсить по желанию.

Затем нарезать на кусочки и подать к столу)))

Приятного вам аппетита!!!