Колючие ёжики

Ну красавцы же! Магия просто)

Заказ в магаз:

Фарш куриный (или из индейки) - 500 гр

Укроп - 30 гр

Хлеб белый - 50-80 гр

Молоко - 100 мл

Яйцо - 1 шт

Рис басмати - 120 гр

Чеснок сухой - 1/2 ч.л.

Лук репчатый - 150 гр

Помидор - 400 гр

Перец сладкий - 150 гр

Вода - 300 мл

Тимьян - 0,5 ч.л.

Базилик сушеный - 0,5 ч.л.

Паприка - 0,5 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Масло подсолнечное - 1 ст.л.

1. Хлеб замачиваем в молоке, если корочки твердые - можно их предварительно срезать

2. Рис заливаем кипятком, накрываем и оставляем настояться

3. Листья петрушки мелко рубим, в фарш добавляем яйца, сухой чеснок, зелень, солим, перчим

4. Хлеб слегка отжимаем и тоже добавляем к фаршу

5. Вымешиваем фарш до однородной массы, оставляем настояться, пока делаем соус

6. Нарезаем мелко лук, помидоры, перец. Нагреваем сковороду с маслом на среднем огне

7. Сначала обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем перец, жарим 2- 3 минуты

8. Добавляем помидоры, базилик, тимьян, паприку, соль, перец, немного сахара

9. Обжариваем 2-3 минуты и заливаем горячей водой. Закрываем крышкой и тушим 4-5 минут

10.Сливаем воду с риса. Катаем из фарша шарики (лучше самзать руки маслом)

11. Обваливаем их в рисе (плотно прижимаем руками, чтобы рис прилип)

12. Выкладываем ежики в соус. Если он слишком густой - добавляем немного воды.

Накрываем крышкой и на медленном огне готовим 30-40 минут (проверяем по готовности риса)

13. ...

14. Profit!