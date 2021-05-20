Колючие ёжики

Ну красавцы же! Магия просто)
Заказ в магаз:
- Фарш куриный (или из индейки) - 500 гр
- Укроп - 30 гр
- Хлеб белый - 50-80 гр
- Молоко - 100 мл
- Яйцо - 1 шт
- Рис басмати - 120 гр
- Чеснок сухой - 1/2 ч.л.
- Лук репчатый - 150 гр
- Помидор - 400 гр
- Перец сладкий - 150 гр
- Вода - 300 мл
- Тимьян - 0,5 ч.л.
- Базилик сушеный - 0,5 ч.л.
- Паприка - 0,5 ч.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Масло подсолнечное - 1 ст.л.
1. Хлеб замачиваем в молоке, если корочки твердые - можно их предварительно срезать
2. Рис заливаем кипятком, накрываем и оставляем настояться
3. Листья петрушки мелко рубим, в фарш добавляем яйца, сухой чеснок, зелень, солим, перчим
4. Хлеб слегка отжимаем и тоже добавляем к фаршу
5. Вымешиваем фарш до однородной массы, оставляем настояться, пока делаем соус
6. Нарезаем мелко лук, помидоры, перец. Нагреваем сковороду с маслом на среднем огне
7. Сначала обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем перец, жарим 2- 3 минуты
8. Добавляем помидоры, базилик, тимьян, паприку, соль, перец, немного сахара
9. Обжариваем 2-3 минуты и заливаем горячей водой. Закрываем крышкой и тушим 4-5 минут
10.Сливаем воду с риса. Катаем из фарша шарики (лучше самзать руки маслом)
11. Обваливаем их в рисе (плотно прижимаем руками, чтобы рис прилип)
12. Выкладываем ежики в соус. Если он слишком густой - добавляем немного воды.Накрываем крышкой и на медленном огне готовим 30-40 минут (проверяем по готовности риса)
13. ...
14. Profit!
Свежие комментарии