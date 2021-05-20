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Колючие ёжики

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Ну красавцы же! Магия просто)

Заказ в магаз:

  • Фарш куриный (или из индейки) - 500 гр
  • Укроп - 30 гр
  • Хлеб белый - 50-80 гр
  • Молоко - 100 мл
  • Яйцо - 1 шт
  • Рис басмати - 120 гр
  • Чеснок сухой - 1/2 ч.л.
  • Лук репчатый - 150 гр
  • Помидор - 400 гр
  • Перец сладкий - 150 гр
  • Вода - 300 мл
  • Тимьян - 0,5 ч.л.
  • Базилик сушеный - 0,5 ч.л.
  • Паприка - 0,5 ч.л.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное - 1 ст.л.

1. Хлеб замачиваем в молоке, если корочки твердые - можно их предварительно срезать

2. Рис заливаем кипятком, накрываем и оставляем настояться

3. Листья петрушки мелко рубим, в фарш добавляем яйца, сухой чеснок, зелень, солим, перчим

4. Хлеб слегка отжимаем и тоже добавляем к фаршу

5. Вымешиваем фарш до однородной массы, оставляем настояться, пока делаем соус

6. Нарезаем мелко лук, помидоры, перец. Нагреваем сковороду с маслом на среднем огне

7. Сначала обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем перец, жарим 2- 3 минуты

8. Добавляем помидоры, базилик, тимьян, паприку, соль, перец, немного сахара

9. Обжариваем 2-3 минуты и заливаем горячей водой. Закрываем крышкой и тушим 4-5 минут

10.Сливаем воду с риса. Катаем из фарша шарики (лучше самзать руки маслом)

11. Обваливаем их в рисе (плотно прижимаем руками, чтобы рис прилип)

12. Выкладываем ежики в соус. Если он слишком густой - добавляем немного воды.

Накрываем крышкой и на медленном огне готовим 30-40 минут (проверяем по готовности риса)

13. ...

14. Profit!

Колючие ёжики

 

 

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блюда из крупблюда из фарша
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