Заметила: чем больше дети не любят творог, тем сильнее их мамы стараются вписать его в детское меню. Просто так насыпать ненавистный продукт в тарелку и украсить мёдом не получится. Придется превратить его в заманчивое лакомство. К примеру, в творожный зефир с вишнями.

Сегодня я вам расскажу, как приготовить ленивый творожный зефир с вишнями без яиц и без духовки. Обычно этим десертом занимаются мои дети. Мне доверяют лишь смешать ингредиенты блендером. Их любимое сочетание — шоколад с ягодами. Рекомендую испробовать его и вам!

Ингредиенты

Творог 250 г Сливки 200 мл Вода 70 мл Желатин 20 г Мёд 30 г Черный шоколад 60 г Черный шоколад 80–100 г

Приготовление

Полплитки шоколада порубите ножом на мелкие кусочки. Заранее разморозьте вишню без косточки. Желатин залейте тепленькой водой и отложите, чтобы он набух. Тем временем в чашу блендера пересыпьте творог. Залейте его сливками или молоком. Туда же добавьте немного мёда. Перебейте смесь блендером до однородности. Набухший желатин прогрейте на водяной бане, размешивая силиконовой лопаткой. Он должен полностью раствориться. Добавьте к желатину треть творожной массы. Перемешайте. Теперь соедините творожно-желатиновую и творожную массы. Пробейте смесь блендером до однородности. К получившейся массе пересыпьте вишню и шоколад. Распределите заготовку по силиконовым формочкам. Величину десерта выбирайте сами. Оставьте десерт в прохладном месте минут на 5. Затем извлеките зефир из формочек. Готовый десерт можете полить растопленным шоколадом или любым ароматизированным топингом. Подавайте лакомство к столу охлажденным. Приятного аппетита!

На всё про всё у меня уходит максимум 20 минут. При этом творожный зефир получается легким и в меру сладким. Поэтому я без страха разрешаю лакомиться им детям каждый день. Не буду лукавить, и сама пропускаю несколько подушечек после работы. Даже настроение поднимается!