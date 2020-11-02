Заметила: чем больше дети не любят творог, тем сильнее их мамы стараются вписать его в детское меню. Просто так насыпать ненавистный продукт в тарелку и украсить мёдом не получится. Придется превратить его в заманчивое лакомство. К примеру, в творожный зефир с вишнями.
Сегодня я вам расскажу, как приготовить ленивый творожный зефир с вишнями без яиц и без духовки. Обычно этим десертом занимаются мои дети. Мне доверяют лишь смешать ингредиенты блендером. Их любимое сочетание — шоколад с ягодами. Рекомендую испробовать его и вам!
Ингредиенты
|Творог
|250 г
|Сливки
|200 мл
|Вода
|70 мл
|Желатин
|20 г
|Мёд
|30 г
|Черный шоколад
|60 г
|Черный шоколад
|80–100 г
Приготовление
- Полплитки шоколада порубите ножом на мелкие кусочки. Заранее разморозьте вишню без косточки. Желатин залейте тепленькой водой и отложите, чтобы он набух.
- Тем временем в чашу блендера пересыпьте творог. Залейте его сливками или молоком. Туда же добавьте немного мёда. Перебейте смесь блендером до однородности.
- Набухший желатин прогрейте на водяной бане, размешивая силиконовой лопаткой. Он должен полностью раствориться. Добавьте к желатину треть творожной массы. Перемешайте.
- Теперь соедините творожно-желатиновую и творожную массы. Пробейте смесь блендером до однородности. К получившейся массе пересыпьте вишню и шоколад.
- Распределите заготовку по силиконовым формочкам. Величину десерта выбирайте сами. Оставьте десерт в прохладном месте минут на 5. Затем извлеките зефир из формочек.
- Готовый десерт можете полить растопленным шоколадом или любым ароматизированным топингом. Подавайте лакомство к столу охлажденным. Приятного аппетита!
На всё про всё у меня уходит максимум 20 минут. При этом творожный зефир получается легким и в меру сладким. Поэтому я без страха разрешаю лакомиться им детям каждый день. Не буду лукавить, и сама пропускаю несколько подушечек после работы. Даже настроение поднимается!
Свежие комментарии