Вы не представляете, как я ждала появления на рынке молодой капусты. Весенние салаты — моя страсть. Убеждаю себя в том, они не только насыщают организм витаминами, но и помогают сбросить лишнее. К примеру, салат из молодой капусты и горошка с середины мая готовлю себе на ужин.
Это не пресная диетическая закуска, от которой воротят нос дети. Наоборот, хрустящий и насыщенный вкусом салат из молодой капусты мои школьники уплетают с удовольствием. Думаю, всё дело в заправке. Делюсь рецептом и жду ваших отзывов!
Ингредиенты
Капуста белокочанная700 г
Зеленый лук10 г
Консервированный горошек300 г
Сахар1 ч. л.
Соль0,5 ч. л.
Огурцы1 шт.
Морковь0,5 шт.
Уксус2 ст. л.
Оливковое масло3 ст. л.
Укроп10 г
Вода2 ст. л.
Приготовление
- Небольшой кочан молодой капусты мелко нашинкуйте. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Огурец промойте, отрежьте ему кончики. Нарежьте овощ соломкой.
- Все подготовленные ингредиенты переместите в глубокий салатник. В отдельной пиалке смешайте воду с уксусом, сахаром и солью. Туда же отправьте оливковое масло.
- Этой жидкой смесью заправьте салат. Слейте сок с консервированного горошка, пересыпьте его в салатник. Туда же отправьте рубленую зелень. Перемешайте всё.
Салат из молодой капусты готов. Сразу же подавайте его к столу, пока свеженький. Кстати, знаю один трюк, чтобы капуста стала менее жесткой. Как только вы ее натесали, рекомендую слегка размять капусту. Она пустит сок, станет ароматнее и мягче. А вы готовите салаты из молодой капусты? Делитесь любимыми рецептами!
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