Вы не представляете, как я ждала появления на рынке молодой капусты. Весенние салаты — моя страсть. Убеждаю себя в том, они не только насыщают организм витаминами, но и помогают сбросить лишнее. К примеру, салат из молодой капусты и горошка с середины мая готовлю себе на ужин.

Это не пресная диетическая закуска, от которой воротят нос дети. Наоборот, хрустящий и насыщенный вкусом салат из молодой капусты мои школьники уплетают с удовольствием. Думаю, всё дело в заправке. Делюсь рецептом и жду ваших отзывов!

Ингредиенты

Капуста белокочанная700 г

Зеленый лук10 г

Консервированный горошек300 г

Сахар1 ч. л.

Соль0,5 ч. л.

Огурцы1 шт.

Морковь0,5 шт.

Уксус2 ст. л.

Оливковое масло3 ст. л.

Укроп10 г

Вода2 ст. л.

Приготовление

Небольшой кочан молодой капусты мелко нашинкуйте. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Огурец промойте, отрежьте ему кончики. Нарежьте овощ соломкой. Все подготовленные ингредиенты переместите в глубокий салатник. В отдельной пиалке смешайте воду с уксусом, сахаром и солью. Туда же отправьте оливковое масло. Этой жидкой смесью заправьте салат. Слейте сок с консервированного горошка, пересыпьте его в салатник. Туда же отправьте рубленую зелень. Перемешайте всё.

Салат из молодой капусты готов. Сразу же подавайте его к столу, пока свеженький. Кстати, знаю один трюк, чтобы капуста стала менее жесткой. Как только вы ее натесали, рекомендую слегка размять капусту. Она пустит сок, станет ароматнее и мягче. А вы готовите салаты из молодой капусты? Делитесь любимыми рецептами!