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Кабачки в кляре

Кабачки в кляре

Охота за кабачками у меня началась еще месяц назад. Видела несколько худосочных экземпляров в супермаркете, но они меня не впечатлили. И вот на прошлой неделе эти зеленые красавцы появились на местном рынке. Да такие, что сразу на сковороду просятся. Вот я и приготовила тем же вечером кабачки в кляре.

Когда кабачков на рынке будет побольше, планирую вспомнить рецепт любимой запеканки. Конечно, и без закруток в этом году не обойтись. Но пока балую себя и родных простой закуской. 10 минут времени уходит на то, чтобы поставить на стол нежнейшее лакомство. Готовлю кабачки в кляре уже третий день!

Кабачки в кляре

Ингредиенты

Кабачок 2–3 шт.
Яйцо 1–2 шт.
Простокваша 100 мл
Чеснок 3 зуб.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Пшеничная мука по вкусу

 

Приготовление

  1. Очистите овощи от кожуры и нарежьте их пластинами толщиной меньше сантиметра.
  2. Посолите, поперчите и добавьте несколько зубчиков чеснока. Тщательно перемешайте.Кабачки в кляре
  3. Для приготовления кляра разотрите яйца с солью, добавьте простоквашу. После этого всыпьте такое количество муки, чтобы масса была более жидкой, чем блинное тесто.
  4. Пластинки кабачков обваляйте сначала в муке, затем в кляре и обжарьте с двух сторон в подсолнечном масле.
    Кабачки в кляре

Жареные кабачки в кляре со сковороды переместите на бумажное полотенце. Когда оно впитает лишний жир, верните кабачки на раздаточную тарелку. Подавайте их к столу еще горячими со сметаной. В нее я иногда добавляю рубленую зелень, но чеснока достаточно и в самих кабачках. Приятного аппетита!

 

 

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