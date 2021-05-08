Охота за кабачками у меня началась еще месяц назад. Видела несколько худосочных экземпляров в супермаркете, но они меня не впечатлили. И вот на прошлой неделе эти зеленые красавцы появились на местном рынке. Да такие, что сразу на сковороду просятся. Вот я и приготовила тем же вечером кабачки в кляре.

Когда кабачков на рынке будет побольше, планирую вспомнить рецепт любимой запеканки. Конечно, и без закруток в этом году не обойтись. Но пока балую себя и родных простой закуской. 10 минут времени уходит на то, чтобы поставить на стол нежнейшее лакомство. Готовлю кабачки в кляре уже третий день!

Ингредиенты

Кабачок 2–3 шт. Яйцо 1–2 шт. Простокваша 100 мл Чеснок 3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Пшеничная мука по вкусу

Приготовление

Очистите овощи от кожуры и нарежьте их пластинами толщиной меньше сантиметра. Посолите, поперчите и добавьте несколько зубчиков чеснока. Тщательно перемешайте. Для приготовления кляра разотрите яйца с солью, добавьте простоквашу. После этого всыпьте такое количество муки, чтобы масса была более жидкой, чем блинное тесто. Пластинки кабачков обваляйте сначала в муке, затем в кляре и обжарьте с двух сторон в подсолнечном масле.

Жареные кабачки в кляре со сковороды переместите на бумажное полотенце. Когда оно впитает лишний жир, верните кабачки на раздаточную тарелку. Подавайте их к столу еще горячими со сметаной. В нее я иногда добавляю рубленую зелень, но чеснока достаточно и в самих кабачках. Приятного аппетита!