Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты:

Куриная грудка

200 гр

Сыр пармезан

200 гр

Грибы

100 гр

Сливки

100 мл

Соль

1 щеп

Смесь перцев

1 щеп

Мука пшеничная высшего сорта

1 ст.л

Лук репчатый

1 шт

Масло растительное

20 гр

Как приготовить "Жульен из курицы"

1Отварить грудку в подсоленной воде, добавить для аромата зелени

2Лук очистить и нарезать мелко

3Обжарить лук на растительном масле

4Отварить грибы слегка, порезать и добавить к луку, обжарить

5Отваренное филе порезать мелкими кусочками,

6Добавить к луку, обжарить

7Развести в сливках муку, добавить к мясу и притушить пару минут

8Разложить притушенное мясо в горшочки.

9Посыпать натертым сыром и отправить на 15-20 минут в духовку, до полного расплавления сыра. Приятного аппетита

Рецепт "Жульен из курицы" готов, приятного аппетита ;)

