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Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты:

Куриная грудка

200 гр

Сыр пармезан

200 гр

Грибы

100 гр

Сливки

100 мл

Соль

1 щеп

Смесь перцев

1 щеп

Мука пшеничная высшего сорта

1 ст.л

Лук репчатый

1 шт

Масло растительное

20 гр 

Как приготовить "Жульен из курицы"

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

1Отварить грудку в подсоленной воде, добавить для аромата зелени

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

2Лук очистить и нарезать мелко

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

3Обжарить лук на растительном масле

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

4Отварить грибы слегка, порезать и добавить к луку, обжарить

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

5Отваренное филе порезать мелкими кусочками,

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

6Добавить к луку, обжарить

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

7Развести в сливках муку, добавить к мясу и притушить пару минут

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

8Разложить притушенное мясо в горшочки.

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

9Посыпать натертым сыром и отправить на 15-20 минут в духовку, до полного расплавления сыра. Приятного аппетита

Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

Рецепт "Жульен из курицы" готов, приятного аппетита ;)
 

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