Жульен из курицы пошаговый рецепт с фото

Ингредиенты:
Куриная грудка
200 гр
Сыр пармезан
200 гр
Грибы
100 гр
Сливки
100 мл
Соль
1 щеп
Смесь перцев
1 щеп
Мука пшеничная высшего сорта
1 ст.л
Лук репчатый
1 шт
Масло растительное
20 гр
Как приготовить "Жульен из курицы"
1Отварить грудку в подсоленной воде, добавить для аромата зелени
2Лук очистить и нарезать мелко
3Обжарить лук на растительном масле
4Отварить грибы слегка, порезать и добавить к луку, обжарить
5Отваренное филе порезать мелкими кусочками,
6Добавить к луку, обжарить
7Развести в сливках муку, добавить к мясу и притушить пару минут
8Разложить притушенное мясо в горшочки.
9Посыпать натертым сыром и отправить на 15-20 минут в духовку, до полного расплавления сыра. Приятного аппетита
Рецепт "Жульен из курицы" готов, приятного аппетита ;)
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