Капустный суп

Сегодня у меня простой, но очень вкусный домашний суп. Рецепт нашла на американском сайте, там он так и называется — easy cabbage soup. Это действительно бесхлопотный рецепт из ингредиентов, которые всегда есть под рукой.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основное
|300 г
|350 г
|1 головка
|2 зубчика
|½ шт.
|1 шт.
|1 шт.
|1 шт.
|2 ст. л.
|1 ч. л.
|2 ст. л.
|1 ½ л
|по вкусу
|по вкусу
|по вкусу
|½ ч. л.
|1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/6
Подготовить овощи. Капусту нашинковать. С помидора снять кожуру и крупно его нарезать. Остальные овощи нарезать кубиками.
ШАГ 2/6
У меня перечная паста из красного болгарского перца, она придает блюдам красивый цвет и приятный вкус. Итак, пасту развести в 1 л горячей воды. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и потушить на нем лук с чесноком. Потом добавить пассату и сахар, перемешать. Затем ввести фарш, перемешать и тушить под крышкой 3–4 минуты.
ШАГ 3/6
Фарш размять толкушкой. Добавить овощи (все, кроме капусты) и орегано, перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 3–4 минуты.
ШАГ 4/6
Затем добавить капусту, лавровый лист и залить разведенной в воде пастой. Если вам 1 л воды мало и вы хотите более жидкий суп, то добавьте еще воды. Воду вы также можете заменить бульоном. Накрыть крышкой и варить до готовности, примерно 15–20 минут.
ШАГ 5/6
В конце добавить соль и перец. Перемешать, снять с огня и дать настояться.
ШАГ 6/6
Приятного аппетита!
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