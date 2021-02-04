Капустный суп

Сегодня у меня простой, но очень вкусный домашний суп. Рецепт нашла на американском сайте, там он так и называется — easy cabbage soup. Это действительно бесхлопотный рецепт из ингредиентов, которые всегда есть под рукой.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

говяжий фарш 300 г капуста белокочанная 350 г лук репчатый 1 головка чеснок 2 зубчика сельдерей стебли ½ шт. морковь 1 шт. перец болгарский красный 1 шт. помидоры 1 шт. помидоры протертые пассата 2 ст. л. перцовая паста 1 ч. л. оливковое масло 2 ст. л. вода 1 ½ л соль по вкусу перец черный свежемолотый по вкусу орегано сушеный по вкусу сахар коричневый ½ ч. л. лавровый лист 1 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Подготовить овощи. Капусту нашинковать. С помидора снять кожуру и крупно его нарезать. Остальные овощи нарезать кубиками.

ШАГ 2/6

У меня перечная паста из красного болгарского перца, она придает блюдам красивый цвет и приятный вкус. Итак, пасту развести в 1 л горячей воды. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и потушить на нем лук с чесноком. Потом добавить пассату и сахар, перемешать. Затем ввести фарш, перемешать и тушить под крышкой 3–4 минуты.

ШАГ 3/6

Фарш размять толкушкой. Добавить овощи (все, кроме капусты) и орегано, перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 3–4 минуты.

ШАГ 4/6

Затем добавить капусту, лавровый лист и залить разведенной в воде пастой. Если вам 1 л воды мало и вы хотите более жидкий суп, то добавьте еще воды. Воду вы также можете заменить бульоном. Накрыть крышкой и варить до готовности, примерно 15–20 минут.

ШАГ 5/6

В конце добавить соль и перец. Перемешать, снять с огня и дать настояться.

ШАГ 6/6

Приятного аппетита!