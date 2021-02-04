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Капустный суп

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Сегодня у меня простой, но очень вкусный домашний суп. Рецепт нашла на американском сайте, там он так и называется — easy cabbage soup. Это действительно бесхлопотный рецепт из ингредиентов, которые всегда есть под рукой. 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основное

 300 г
350 г
1 головка
2 зубчика
½ шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 ст. л.
1 ч. л.
2 ст. л.
1 ½ л
по вкусу
по вкусу
по вкусу
½ ч. л.
1 шт.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/6

Капустный суп

Подготовить овощи. Капусту нашинковать. С помидора снять кожуру и крупно его нарезать. Остальные овощи нарезать кубиками.

 ШАГ 2/6

Капустный суп

У меня перечная паста из красного болгарского перца, она придает блюдам красивый цвет и приятный вкус. Итак, пасту развести в 1 л горячей воды. В кастрюле с толстым дном разогреть масло и потушить на нем лук с чесноком. Потом добавить пассату и сахар, перемешать. Затем ввести фарш, перемешать и тушить под крышкой 3–4 минуты.

 ШАГ 3/6

Капустный суп

Фарш размять толкушкой. Добавить овощи (все, кроме капусты) и орегано, перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 3–4 минуты.

 ШАГ 4/6

Капустный суп

Затем добавить капусту, лавровый лист и залить разведенной в воде пастой. Если вам 1 л воды мало и вы хотите более жидкий суп, то добавьте еще воды. Воду вы также можете заменить бульоном. Накрыть крышкой и варить до готовности, примерно 15–20 минут.

 ШАГ 5/6

Капустный суп

В конце добавить соль и перец. Перемешать, снять с огня и дать настояться.

 ШАГ 6/6

Капустный суп

Приятного аппетита!

 

 

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