Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Эти рулетики действительно тают во рту! А необычная, сочная и ароматная начинка восхитительно дополняет это блюдо. Рулетики могут быть самостоятельным блюдом, которому достаточно только простого овощного салата как дополнения. Попробуйте приготовить их — и этот рецепт станет вашим любимым в приготовлении куриной грудки!
Ингредиенты для куриных рулетиков:
- 800 гр куриного филе;
- 100 гр чернослива;
- 100 гр сыра фета;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 50 гр сливочного масла;
- Соль, специи по вкусу;
- 150-200 гр сметаны (либо 2 яйца);
- 2 ст. л. растительного масла;
- 50 гр пшеничной муки;
- 80 гр панировочных сухарей.
Куриное филе нарезать на пластины, каждую слегка отбить, чтобы толщина была примерно одинаковой везде.
Сыр фета размять вилкой. К нему добавить нарезанный чернослив, натёртый чеснок, размягчённое сливочное масло.
Каждую пластину куриного филе посолить и поперчить с обеих сторон. Распределить по 1 ч. л. начинки, закрутить рулетик. В начинку, по желанию, можно добавить нарезанный грецкий орех.
Обвалять сначала в муке. Затем смазать соусом из сметаны (либо 2 яиц), растительного масла, специй и соли по вкусу. В конце обвалять в сухарях.
Выложить на противень. Запекать при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут.
Готовые куриные рулетики поразят вас своей сочностью и насыщенным вкусом!
Подробнее о том, как приготовить куриные рулетики, смотрите в видео ниже:
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