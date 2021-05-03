Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Эти рулетики действительно тают во рту! А необычная, сочная и ароматная начинка восхитительно дополняет это блюдо. Рулетики могут быть самостоятельным блюдом, которому достаточно только простого овощного салата как дополнения. Попробуйте приготовить их — и этот рецепт станет вашим любимым в приготовлении куриной грудки!

Ингредиенты для куриных рулетиков:

800 гр куриного филе;

100 гр чернослива;

100 гр сыра фета;

3-4 зубчика чеснока;

50 гр сливочного масла;

Соль, специи по вкусу;

150-200 гр сметаны (либо 2 яйца);

2 ст. л. растительного масла;

50 гр пшеничной муки;

80 гр панировочных сухарей.

Куриное филе нарезать на пластины, каждую слегка отбить, чтобы толщина была примерно одинаковой везде.

Сыр фета размять вилкой. К нему добавить нарезанный чернослив, натёртый чеснок, размягчённое сливочное масло.

Каждую пластину куриного филе посолить и поперчить с обеих сторон. Распределить по 1 ч. л. начинки, закрутить рулетик. В начинку, по желанию, можно добавить нарезанный грецкий орех.

Обвалять сначала в муке. Затем смазать соусом из сметаны (либо 2 яиц), растительного масла, специй и соли по вкусу. В конце обвалять в сухарях.

Выложить на противень. Запекать при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут.

Готовые куриные рулетики поразят вас своей сочностью и насыщенным вкусом!

Подробнее о том, как приготовить куриные рулетики, смотрите в видео ниже: