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Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Эти рулетики действительно тают во рту! А необычная, сочная и ароматная начинка восхитительно дополняет это блюдо. Рулетики могут быть самостоятельным блюдом, которому достаточно только простого овощного салата как дополнения. Попробуйте приготовить их — и этот рецепт станет вашим любимым в приготовлении куриной грудки!

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Ингредиенты для куриных рулетиков:

  • 800 гр куриного филе;
  • 100 гр чернослива;
  • 100 гр сыра фета;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 50 гр сливочного масла;
  • Соль, специи по вкусу;
  • 150-200 гр сметаны (либо 2 яйца);
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 50 гр пшеничной муки;
  • 80 гр панировочных сухарей.

Куриное филе нарезать на пластины, каждую слегка отбить, чтобы толщина была примерно одинаковой везде.

Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Сыр фета размять вилкой. К нему добавить нарезанный чернослив, натёртый чеснок, размягчённое сливочное масло.

Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Каждую пластину куриного филе посолить и поперчить с обеих сторон. Распределить по 1 ч. л. начинки, закрутить рулетик. В начинку, по желанию, можно добавить нарезанный грецкий орех.

Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Обвалять сначала в муке. Затем смазать соусом из сметаны (либо 2 яиц), растительного масла, специй и соли по вкусу. В конце обвалять в сухарях.

Выложить на противень. Запекать при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут.

Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Готовые куриные рулетики поразят вас своей сочностью и насыщенным вкусом!

Куриные рулетики, которые тают во рту. Сочная начинка восхитительно дополняет это блюдо

Подробнее о том, как приготовить куриные рулетики, смотрите в видео ниже:

 

 

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мясные блюдаблюда из курицы
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