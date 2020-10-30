Идея - Гастроном. В оригинале используется рокфор, но этот вариант будет с дор блю. Забегая вперед, скажу, что получилось по крайней мере не хуже:)
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Дор Блю
|150 г
|Лук порей
|½ шт.
|Тыква
|250 г
|Тесто слоеное бездрожжевое
|250 г
|Оливковое масло
|30 мл
|Чеснок дольки
|1 шт.
Печенье с тыквой (этап 1)
|Тыква
|250 г
|Чеснок дольки
|1 шт.
Тыкву очистить, нарезать небольшими кубиками. Чеснок очистить и измельчить.
Печенье с тыквой (этап 2)
|Лук порей
|½ шт.
|Оливковое масло
|30 мл
Порей вымыть, обсушить и мелко нарезать. Разогреть в сковороде масло, обжарить тыкву, 3 мин. Добавить порей и чеснок, готовить еще 5 мин.
Печенье с тыквой (этап 3)
|Дор Блю
|150 г
|Тесто слоеное бездрожжевое
|250 г
Переложить овощи в миску, добавить дор блю. Перемешать. Тесто раскатать, вырезать кружки диаметром 12 см, на каждом сделать по краю частые надрезы длиной 2 см. Слегка смочить кружки водой.
Печенье с тыквой (этап 4)
Разогреть духовку до 200°С. Противень слегка смазать маслом, уложить на него кружки теста. Выложить в центр кружков по 1 ст. л. начинки, собрать надрезанные края к центру. Выпекать 10 мин. Пора к столу!
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