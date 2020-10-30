Идея - Гастроном. В оригинале используется рокфор, но этот вариант будет с дор блю. Забегая вперед, скажу, что получилось по крайней мере не хуже:)

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Дор Блю 150 г Лук порей ½ шт. Тыква 250 г Тесто слоеное бездрожжевое 250 г Оливковое масло 30 мл Чеснок дольки 1 шт.

Печенье с тыквой (этап 1)

Тыква 250 г Чеснок дольки 1 шт.

Тыкву очистить, нарезать небольшими кубиками. Чеснок очистить и измельчить.

Печенье с тыквой (этап 2)

Лук порей ½ шт. Оливковое масло 30 мл

Порей вымыть, обсушить и мелко нарезать. Разогреть в сковороде масло, обжарить тыкву, 3 мин. Добавить порей и чеснок, готовить еще 5 мин.

Печенье с тыквой (этап 3)

Дор Блю 150 г Тесто слоеное бездрожжевое 250 г

Переложить овощи в миску, добавить дор блю. Перемешать. Тесто раскатать, вырезать кружки диаметром 12 см, на каждом сделать по краю частые надрезы длиной 2 см. Слегка смочить кружки водой.

Печенье с тыквой (этап 4)

Разогреть духовку до 200°С. Противень слегка смазать маслом, уложить на него кружки теста. Выложить в центр кружков по 1 ст. л. начинки, собрать надрезанные края к центру. Выпекать 10 мин. Пора к столу!