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Печенье с тыквой

Печенье с тыквой

Идея - Гастроном. В оригинале используется рокфор, но этот вариант будет с дор блю. Забегая вперед, скажу, что получилось по крайней мере не хуже:)

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Дор Блю 150 г
Лук порей ½ шт.
Тыква 250 г
Тесто слоеное бездрожжевое 250 г
Оливковое масло 30 мл
Чеснок дольки 1 шт.

Печенье с тыквой (этап 1)

Тыква 250 г
Чеснок дольки 1 шт.

Печенье с тыквой

Тыкву очистить, нарезать небольшими кубиками. Чеснок очистить и измельчить.

Печенье с тыквой (этап 2)

Лук порей ½ шт.
Оливковое масло 30 мл

Печенье с тыквой

Порей вымыть, обсушить и мелко нарезать. Разогреть в сковороде масло, обжарить тыкву, 3 мин. Добавить порей и чеснок, готовить еще 5 мин.

Печенье с тыквой (этап 3)

Дор Блю 150 г
Тесто слоеное бездрожжевое 250 г

Печенье с тыквой

Переложить овощи в миску, добавить дор блю. Перемешать. Тесто раскатать, вырезать кружки диаметром 12 см, на каждом сделать по краю частые надрезы длиной 2 см. Слегка смочить кружки водой.

Печенье с тыквой (этап 4)

Печенье с тыквой

Разогреть духовку до 200°С. Противень слегка смазать маслом, уложить на него кружки теста. Выложить в центр кружков по 1 ст. л. начинки, собрать надрезанные края к центру. Выпекать 10 мин. Пора к столу!

 

 

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