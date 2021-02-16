4 блюда из риса, если надоел банальный плов

Рис - универсальная и доступная крупа, которая зачастую найдется в небольшом количестве у каждой хозяйки. Однако когда плов и тефтели уже надоели, но приготовить что-то нужно, воспользуйтесь этими рецептами, что помогут даже такую банальную начинку, как рис, превратить в настоящий кулинарный шедевр.

1. Блинчики с рисовой начинкой

Блинчики с начинкой.

Рисовой может быть не только молочная каша и суп, а и начинка для блинов. Оригинально, не правда ли? Тем более, если разбавить её ягодами или же сухофруктами.

Ингредиенты:

• Рис круглый - 0,5 стакана;

• Яйца - 2 шт;

• Вода - 1 неполный на два пальца стакана;

• Молоко жирное - 1 стакан;

• Мука - 125 г;

• Чернослив без косточки - 5-6 шт;

• Изюм - 1,5 ст.л;

• Соль - по вкусу;

• Корица молотая - 1 щепотка;

• Сахар - 1,5 ст.л;

• Сливочное масло - 1 ст.л;

• Сметана - для подачи.

Блинчики с рисовой начинкой.

Способ приготовления:

• Замесить блинное тесто, смешав все необходимые ингредиенты;

• Затем нажарить блинчики до лёгкой золотистой корочки со всех сторон и горкой выложить на блюдо;

• Рис тщательно промыть под холодной проточной водой до тех пор, пока вода не станет максимально прозрачной;

• После отварить в слегка подсоленной воде, полностью выпарив жидкость;

• Добавить молоко, смешанное с сахаром и корицей;

• Довести до кипения, бросить кусочек масла и готовить до тех пор, пока рис не станет консистенции густого крема;

• После снять с огня и дать остыть до комнатной температуры;

• Чернослив и изюм замочить в тёплой воде;

• Оставить на 10-15 минут;

• Воду слить, а сухофрукты несколько раз промыть;

• Чернослив нарезать небольшими кубиками и вместе с изюмом добавить в рисовую кашу;

• Перемешать;

• Начинить блинчики и сформировать трубочки или конвертики;

• Выложить на противень, застеленный бумагой для выпекания;

• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут;

• Подавать со сметаной.

2. Рис с цитрусовыми

Рис с цитрусовыми.

Рис с добавлением цитрусовых – блюдо, которое отлично сочетается с мясом и рыбой любых сортов, а также с морепродуктами и запечёнными овощами, в том числе и с грибами.

Ингредиенты:

• Рис длинный - 1 стакан;

• Лимоны - 4 шт;

• Грейпфруты - 1 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Имбирь корень свежий - 1-2 см;

• Белое сухое вино - 0,5 стакана;

• Бульон овощной из кубика - 1/4 часть стакана;

• Петрушка свежая - 1 маленький пучок;

• Сыр твёрдых сортов - 30 г;

• Сыр мягких сортов (плавленый) - 4 ч.л;

• Масло оливковое - 4 ч.л;

• Соль и молотый перец - по вкусу.

Рассыпчатый рис с добавлением цитрусовых.

Способ приготовления:

• Лимоны и грейпфруты очистить;

• Из половины грейпфрута и всех лимонов выдавить сок, а вторую половину нарезать мелким кубиком;

• Лимонную цедру натереть на мелкой тёрке или мелко-мелко нарезать;

• В кастрюле смешать воду с цедрой, цитрусовым соком, натёртым имбирём, мелко рубленной петрушкой, солью и перцем;

• Готовить на среднем огне 10-15 минут;

• В миске развести кубик овощного бульона горячей водой;

• И перелить в кастрюлю к соку с зеленью;

• Довести до кипения;

• Убрать с плиты;

• Лук измельчить и обжарить на масле до лёгкого полупрозрачного состояния (примерно 3-4 минуты);

• Затем добавить хорошо промытый рис;

• Перемешать и готовить 2-3 минут;

• Влить вино;

• Готовить до тех пор, пока не выпарится жидкость, а после залить цитрусово-овощной смесью;

• При необходимости приправить солью и перцем;

• За пять минут до готовности добавить плавленый сыр;

• Перед подачей посыпать остатками лимонной цедры, петрушкой и тёртым сыром.

3. Пудинг

Рисово-шоколадный пудинг.

Рисовый пудинг с добавлением шоколада – классная альтернатива молочной каше, которая успела наскучить и мало кого радует на самом деле своим вкусом.

Ингредиенты:

• Рис круглый или длинный - чуть больше половины стакана;

• Сахар - чуть больше половины стакана;

• Молоко - 10 ч.л;

• Какао - 1,5 ст.л;

• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;

• Чёрный шоколад - 2 плитки (по сто грамм каждая).

Рисовый пудинг.

Способ приготовления:

• Молоко смешать с какао, сахаром и ванилью;

• Добавить тщательно промытый рис;

• Готовить на среднем огне 45-50 минут, периодически помешивая, чтобы загустевающая каша не пристала к дну кастрюли;

• Полторы плитки шоколада поломать на куски и растопить на водяной бане;

• Аккуратно влить в готовый пудинг;

• Слегка перемешать и разлить по глубоким пиалам;

• Сверху посыпать тёртым шоколадом и перед подачей при желании украсить листочками свежей мяты.

4. Оладушки

Рисовые оладушки.

Ещё одно блюдо, которое можно приготовить из риса – оладушки с чесноком и грецкими орехами.

Ингредиенты:

• Рис - 1 стакан;

• Яйца - 1 шт;

• Сок лимонный - 2,5 ч.л;

• Масло подсолнечное - 4 ч.л;

• Масло оливковое - 2 ч.л;

• Смесь зелени - 1 большой пучок;

• Соль и перец - по вкусу.

Для соуса:

• Чеснок - 4-5 зубков;

• Орехи грецкие (ядра) - 1 стакан;

• Хлеб тостерный - 3 ломтика;

• Масло оливковое - 6 ч.л;

• Йогурт Греческий - 0,5 стакана;

• Вода - 6 ч.л;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Свежая петрушка - 3-4 стебля.

Пикантные рисовые оладушки.

Способ приготовления:

Приготовление соуса:

• Чеснок, орехи, оливковое масло, произвольно нарезанный хлеб переложить в чашу блендера;

• Перебить до однородной массы;

• Приправить солью и перцем, сдобрить оливковым маслом;

• Добавить петрушку смешенную с йогуртом;

• Перемешать и ещё раз пройтись блендером;

• Рис отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Откинуть на дуршлаг, остудить;

• Затем переложить в миску, добавить яичный желток, половину соуса и лимонный сок;

• При необходимости добавить ещё соль и перец;

• Тщательно перемешать до однородной массы;

• После сформировать небольшие оладушки и обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;

• Перед подачей полить оставшимся ореховым соусом.