Деликатес советского времени - вкусный салат Раковые шейки

Когда я впервые попробовала этот салат, то просто не могла поверить в то, что основной его ингредиент - это вареный минтай.

Разве можно из вареной рыбы приготовить что-либо вкусное?

Оказывается можно. И не просто вкусный салат, а по-настоящему шикарный!

Не смотря на то, что я ни разу не ела настоящих крабов, гурманы утверждают, что у этого салата вкус один в один, как крабовое мясо.

Этот салат "Раковые шейки" пользовался бешеной популярностью в советские времена, когда многие товары были в дефиците, но вот минтай на магазинных полках был всегда.

Ингредиенты

Минтай (также это может быть путассу или треска) свежемороженный - 1 - 2 штуки, примерный вес 800 грамм;

Морковь вареная - 1 - 2 штуки среднего размера;

Свежий укроп (можно замороженный или сушеный) - пучок;

Майонез - для заправки.

Специи

Чтобы рыба получилась вкуснее и ароматнее, то варить ее нужно с добавлением специй + один секретный ингредиент, про который я расскажу далее.

А набор специй для варки рыбы следующий;

Лавровый лист - 3 - 4 штучки;

Горошины черного перца - 5 - 8 штук;

Горошины душистого перца - 2 - 4 штуки.

Пошаговое приготовление

Чищенную и потрошеную рыбу нужно залить холодной водой, доложить специи и поставить на огонь.

Не забыть посолить по вкусу.

В отдельной кастрюле отварить морковь.

Как только бульон с рыбой начнет кипеть, следует снять пену и добавить секретный ингредиент, про который я говорила чуть выше - это чайная ложка сахара.

Именно сахар позволяет в разы улучшить вкус дешевой рыбы, превратив его похожим на вкус крабового мяса.

Рыба варится достаточно быстро. А потому, уже через 10 - 15 минут минтай можно доставать из кастрюли и остужать.

К этому моменту морковь тоже уже должна быть готова.

Морковку натереть на крупной терке, укроп мелко нашинковать.

Из минтая удалить хребет, а мякоть без костей размыть вилкой.

Смешать все компоненты салата Раковые шейки", заправить майонезом, если нужно - досолить и добавить черный перец молотый.

Салат готов.

Но он получится вкуснее, если настоится в холодильнике пару часов.

Приятного аппетита!