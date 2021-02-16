Рецепт настоящей советской горчицы - той самой, которая бесплатно стояла на каждом столике в столовой

Горчица — универсальная приправа, которая прекрасно подходит для мясных и рыбных блюд, а также для овощных салатов (в составе заправки) и супов (если намазать на хлебушек). Многие прекрасно помнят советские столовые, в которых на каждом столике стояла емкость с горчицей, причем пользоваться ей можно было в неограниченном количестве и совершенно бесплатно.

Вариантов приготовления горчицы огромное количество, но я поделюсь с вами классическим рецептом «русской горчицы».

Ингредиенты

Порошок горчицы — 50 г

Сахар — 1 ч. ложка

Соль — 0,5 ч. ложки

Гвоздика — 1 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Корица (небольшой кусочек)

Вода — 125 мл

Масло растительное (Слобода) — 1 ст. ложка

Уксус 9% — 1 ч. ложка

Приготовление

В небольшой сотейник насыпать соль, сахар и положить лаврушку, корицу и гвоздику.

Залить водой и поставить на огонь, довести до кипения и прокипятить пару минут. Накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.

Затем процедить через сито и снова довести до кипения. Можно перелить в сотейник, а можно в кружке поставить в микроволновую печь.

Налить в любую посуду 100 мл горячего раствора (размешивая горчичный порошок в очень горячей воде, мы получаем менее острую горчицу).

Теперь, постепенно добавляя горчицу, тщательно размешивать венчиком, чтобы масса была однородной и гладкой, без каких-либо комочков.

Довести до желаемой консистенции горчицу можно, добавляя в массу оставшийся раствор. Горчицу можно приготовить более густой или менее.

Затем добавить уксус и растительное масло Слобода. Хочу отметить, что за счет добавления масла горчица получается более нежной. Тщательно перемешать до однородности.

Переложить приготовленную горчицу в маленькую баночку с крышкой.

Завернуть в небольшую салфетку и оставить до полного остывания, примерно на 12 часов, но… лучше всего на сутки.

Использовать горчицу можно по мере необходимости, поэтому лучше не готовить ее в больших количествах.

Гтовую горчицу лучше всего хранить в холодильнике.

Пробуйте и наслаждайтесь!