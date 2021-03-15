Вот, к примеру, картофельники, или зразы, - делаются быстро, а набор продуктов настолько прост, что приходит на память знаменитое "поскрести по сусекам" - и вот, глядишь, и на зразы набралось)))

"Название зразы произошло от польского zrazy, означающего "отрезанный кусок". Хотя само блюдо родом из Литвы, где оно было известно еще с XIV в. В первоначальном варианте зразы представляли собой любое мясо (отбитое) с начинкой из овощей и яиц. В дальнейшем, для начинки стал использоваться любые остатки продуктов, которые повар мог найти у себя на кухне. Благодаря этой универсальности зразы получили признание и у других народов, в частности на Украине (особенно на Волыни, входившей до XVI в. в состав Литвы), в Польше и Белоруссии. На Украине, например, особую популярность приобрели картофельные зразы с начинкой из мясного или грибного фарша."

(цитата)

Бабуля моя частенько баловала нас такими картофельниками, так что для меня научиться их готовить означало очередную встречу с детством.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С НАЧИНКОЙ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ

- 1 кг картофеля

- 0,5 кг говяжьей печени

- 1 большая луковица

- 1 средняя морковь

- соль и чёрный молотый перец - по вкусу

- по 1 ст. л. кукурузной и пшеничной муки

Для подачи:

- сметана

- зелень

Картофель отварить в "мундире" и остудить.

Охлаждённый картофель очистить от кожуры и пропустить через мясорубку, посолить и хорошо перемешать.Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной тёрке.Печень зачистить от плёнок, порезать на небольшие кусочки и обжарить на 2 ст. л. растительного масла. Остудить.Отдельно обжарить лук и морковь на 2 ст. л. растительного масла.

Печень, лук и морковь пропустить через мясорубку, добавить соль, перец и тщательно вымешать.

С помощью столовой ложки набираем картофельную массу и на влажной ладони формируем толстенькую лепёшку. На центр лепёшки кладём фарш - его набираем тоже столовой ложкой. Картофельную лепёшку обминаем вокруг фарша, формируя такой продолговатый пирожок.

Картофельник обвалять в муке и обжарить с двух сторон.

Подавать со сметаной и зеленью.

Если начинить зразы капустой или грибным фаршем, то получается замечательное постное блюдо.