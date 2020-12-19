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Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

Магазинный хлеб быстро черствеет, а домашний обычно слишком сложен в приготовлении. На замену хлебу проще и вкуснее будет приготовить особые пончики: зелень добавим прямо в тесто, а затем не будем возиться с выпечкой, а просто быстро обжарим их на сковороде.

Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

Ингредиенты:

1 пучок зеленого лука
1 пучок петрушки 2 яйца
3 столовые ложки растительного масла
1,5 ложки соли
250 миллилитров молока
300 граммом любого твердого тертого сыра 
1 пакетик разрыхлителя
250 граммов муки

Процесс:

1. Измельчаем всю зелень в глубокую миску, разбиваем к ней два яйца. Солим, добавляем молоко и кладем натертый сыр. Сверху посыпаем разрыхлителем и перемешиваем.

Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

2. Наливаем немного растительного масла и в три этапа вводим равное количество муки, все это время не прекращаем перемешивать. У нас получилось мягкое текстурное тесто.

3. Раскатываем тесто и делим его на несколько частей.

Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

4. Из каждой формируем небольшой пончик.

Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

5. Осталось только быстро обжарить пончики на сковороде.

Видеорецепт:

В тесто кроме зелени можно вмешать и другие ингредиенты, вплоть до орехов.

 

 

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выпечка
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