Пончики на замену хлебу. Добавили зелень прямо в тесто и жарим на сковороде

Магазинный хлеб быстро черствеет, а домашний обычно слишком сложен в приготовлении. На замену хлебу проще и вкуснее будет приготовить особые пончики: зелень добавим прямо в тесто, а затем не будем возиться с выпечкой, а просто быстро обжарим их на сковороде.

Ингредиенты:

1 пучок зеленого лука

1 пучок петрушки 2 яйца

3 столовые ложки растительного масла

1,5 ложки соли

250 миллилитров молока

300 граммом любого твердого тертого сыра

1 пакетик разрыхлителя

250 граммов муки

Процесс:

1. Измельчаем всю зелень в глубокую миску, разбиваем к ней два яйца. Солим, добавляем молоко и кладем натертый сыр. Сверху посыпаем разрыхлителем и перемешиваем.

2. Наливаем немного растительного масла и в три этапа вводим равное количество муки, все это время не прекращаем перемешивать. У нас получилось мягкое текстурное тесто.

3. Раскатываем тесто и делим его на несколько частей.

4. Из каждой формируем небольшой пончик.

5. Осталось только быстро обжарить пончики на сковороде.

Видеорецепт:

В тесто кроме зелени можно вмешать и другие ингредиенты, вплоть до орехов.