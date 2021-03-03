Французский салат без майонеза

Когда я готовлю свекольный салат, саму свеклу предпочитаю использовать сырой. Мне нравится ее сочность и хрустящая текстура. Но иногда без термообработки не обойтись. К примеру, если готовить салат со свеклой и фетой, овощ сперва следует запечь в духовке. А вот французский салат готовится из полностью сырых продуктов.
На самом деле, свекла в сыром виде содержит слишком много полезных веществ, чтобы просто так от них отказываться. Поэтому в рационе моей семьи всегда найдется место для свекольного салата. Во французский салат я принципиально не добавляю майонез. Чтобы сделать его вкусным, использую другие хитрости.
Ингредиенты
|Свекла
|3–4 шт.
|Картофель
|1 шт.
|Огурцы
|1 шт.
|Красный лук
|0,5 шт.
|Яйцо
|2 шт.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Оливковое масло
|2 ст. л.
|Петрушка
|10 г
Приготовление
- Сырую свеклу очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Картофель отварите в кожуре. Остудите и очистите корнеплод от кожуры. Крупный огурец тоже очистите от кожуры.
- Огурец натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Картошку натрите так же. Пересыпьте оба овоща к свекле. Половинку красного лука нарежьте тонкими полосками, а петрушку порубите.
- Добавьте ингредиенты в миску с остальными овощами. Посолите и поперчите массу по вкусу. Полейте ее оливковым маслом. Перемешайте. Выложите салат на тарелку для подачи.
Украсьте французский салат дольками яиц, заранее сваренных вкрутую. Очень красивой закуска получается и с перепелиными яйцами. Если такие есть в холодильнике, смело готовьте их для этого блюда. Понравился рецепт? Расскажите, как вы готовите свекольные салаты? Будем рады узнать о ваших предпочтениях!
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