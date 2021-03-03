Французский салат без майонеза

Когда я готовлю свекольный салат, саму свеклу предпочитаю использовать сырой. Мне нравится ее сочность и хрустящая текстура. Но иногда без термообработки не обойтись. К примеру, если готовить салат со свеклой и фетой, овощ сперва следует запечь в духовке. А вот французский салат готовится из полностью сырых продуктов.

На самом деле, свекла в сыром виде содержит слишком много полезных веществ, чтобы просто так от них отказываться. Поэтому в рационе моей семьи всегда найдется место для свекольного салата. Во французский салат я принципиально не добавляю майонез. Чтобы сделать его вкусным, использую другие хитрости.

Ингредиенты

Свекла 3–4 шт. Картофель 1 шт. Огурцы 1 шт. Красный лук 0,5 шт. Яйцо 2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Оливковое масло 2 ст. л. Петрушка 10 г

Приготовление

Сырую свеклу очистите от кожуры, натрите на крупной терке. Картофель отварите в кожуре. Остудите и очистите корнеплод от кожуры. Крупный огурец тоже очистите от кожуры. Огурец натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Картошку натрите так же. Пересыпьте оба овоща к свекле. Половинку красного лука нарежьте тонкими полосками, а петрушку порубите. Добавьте ингредиенты в миску с остальными овощами. Посолите и поперчите массу по вкусу. Полейте ее оливковым маслом. Перемешайте. Выложите салат на тарелку для подачи.

Украсьте французский салат дольками яиц, заранее сваренных вкрутую. Очень красивой закуска получается и с перепелиными яйцами. Если такие есть в холодильнике, смело готовьте их для этого блюда. Понравился рецепт? Расскажите, как вы готовите свекольные салаты? Будем рады узнать о ваших предпочтениях!