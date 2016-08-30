Назад в СССР: домашние молочные коржики из детства

Молочные коржики из детства







Ингредиенты 10 порций



Пшеничная мука 400 г

Сахар 200 г

Маргарин 100 г

Яйцо куриное 1 штука

Молоко 80 мл

Разрыхлитель 10 г

Ванилин 0,2 г



Инструкция



1. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить яйцо, молоко и разрыхлитель (по вкусу можно добавить ванильный сахар). Добавить муку и быстро замесить мягкое тесто.



2. Раскатать пласт толщиной 6–7 мм. Формочкой для кекса выдавить коржики.



3. Сформированные коржики переложить на противень и выпекать в разогретой до 180–200 градусов духовке 15 минут. Сверху коржики немного зарумянятся — значит, готовы. Главное — не передержать, иначе будут жесткие.







Домашние молочные коржики









Приготовление:



•400 г муки

•170 г сахара

•100 г сливочного масла

•75 мл молока

•1 пакетик ванильного сахара

•1 яйцо

•1 ст.л. воды

•1/3 ч.л. соды

•сахарная пудра



Приготовление:



Соединить молоко, обычный и ванильный сахар, сварить сироп и остудить его до комнатной температуры.



Масло размягчить, слегка взбить, перемешать с сиропом до однородности.



Муку перемешать с содой, просеять, смешать с молочной массой, быстро замесить тесто, раскатать его в пласт около 6-7 мм толщиной.



Вырезать при помощи формочек фигурки.



Выложить фигурки из теста на выстеленный пергаментом противень, обмазать желтком, перемешанным с водой.



Выпекать домашние молочные коржики в разогретой до 210 градусов духовке около 12 мин, теплые коржики посыпать сахарной пудрой.







Коржики «Молочные»









Вкусные, нежные, рассыпчатые коржики.

Особенно дети оценят!

Из указанного количества ингредиентов получается 20–25 штук.



Ингредиенты



200 г сахара

2 ч. л. ванильного сахара

150 г сливочного масла

150 мл молока

2 яйца

2 ч. л. разрыхлителя

450–500 г муки







Приготовление



Шаг 1 Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром.







Добавить яйца.







Перемешать.







Добавить молоко, перемешать.







Добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто.







Тесто раскатать толщиной 5–7 мм.







При помощи формочек вырезать коржики.







Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.

Выложить коржики.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать в течение 20–25 минут.







При подаче можно посыпать сахарной пудрой.











Молочные коржики – вспоминаем детство









Всего каких-то пару десятков лет назад в нашей стране не знали о киндерах, шоколадных батончиках и прочих сладких прелестях, которые сегодня так любят дети. Раньше для счастья простому советскому ребенку было достаточно простого и вкусного молочного коржика – нежного, ароматного десерта без каких бы то ни было искусственных добавок, консервантов и прочего не нужного никому «груза» в довесок к десерту, который «ложится» на плечи современных детей. А давайте попробуем их порадовать и приготовить вкусные домашние молочные коржики как в нашем детстве?



Может потому сегодня детки так любят покупные сладости, что многим мамам кажется, что приготовление домашних десертов – это долго, трудно и неинтересно? Мы продолжаем развеивать этот очень ошибочный миф, доказывая, что домашние десерты это очень просто и рассказывая о простых и быстрых их вариантах в наших статьях. Сегодня мы поговорим о такой простой, но очень вкусной домашней сладости как молочные коржики, которые пользовались огромной любовью и популярностью у советских деток.



Нежный вкус песочной выпечки, быстрота приготовления, низкая себестоимость десерта – все это делает молочные коржики вариантом домашней сладкой выпечки, который вне всяких сомнений достоин внимания любящих мам и бабушек. Для начала давайте познакомимся с классическим рецептом этого десерта.





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Понадобится:



400 г муки,

200 г сахара,

95 г сливочного масла размягченного,

75 г молока,

5 г ванильного сахара,

4 г разрыхлителя,

1 яйцо,

1 щепотка соды.



Как приготовить молочные коржики как в детстве по ГОСТУ.



Размягченное сливочное масло комнатной температуры вместе с сахаром взбить до однородности. Взбить яйцо, разделить яичную массу ровно пополам, одну половину добавить в масло вместе с молоком, взбить смесь до состояния крема, всыпать соду и разрыхлитель, перемешать. Всыпать в получившуюся кремовую массу муку, замесить нелипкое гладкое тесто. Раскатать тесто на припудренной мукой рабочей поверхности в пласт не более 1см толщиной (лучше – 6-7мм). При помощи стакана или формочки вырезать из теста кружки диаметром 7-10см, выложить их на застеленный пергаментом противень. Обрезки теста снова скатать в шар, раскатать в пласт и вырезать коржики – проделывать так, пока не кончится тесто. Обмазать коржики оставшимся взбитым яйцом, отложенным ранее, поставить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 10-12мин до легкого зарумянивания, остудить на решетке.



Как можно видеть, приготовление вкусных и ароматных домашних молочных коржиков – это действительно очень просто. В тесто можно добавить кусочки фруктов, мак, орешки, шоколадную крошку, мармелад и многое другое – фантазируйте! Ну а мы рассмотрим другой рецепт – с практически идентичным первому составом и дозировкой ингредиентов, но совсем другой технологией приготовления.



Рецепт приготовления молочных коржиков на сахарном сиропе



Понадобится:



400 г муки,

200 г сахара,

100 г сливочного масла,

110 мл молока,

1 яйцо,

¼ ч.л. соды,

1 яичный желток для обмазки,

ванилин.



Как приготовить молочные коржики на сахарном сиропе.



Молоко налить в кастрюлю, всыпать сахар и ванилин, нагреть при постоянном помешивании до растворения сахара, довести до кипения, убавить огонь, проварить 5мин до легкого загустения сиропа, убрать молочно-сахарный сироп с плиты и дать ему остыть до комнатной температуры. Размягченное масло смешать с приготовленным сиропом, вбить яйцо, миксером или венчиком взбить все до однородности, всыпать просеянную муку, заранее перемешанную с содой, замесить тесто – оно должно получиться мягким, нежным. Убрать тесто на 40мин в холодильник – так его будет легче раскатать, а коржики благодаря этому получатся нежными, рассыпчатыми и при этом не слишком сухими. Раскатать тесто в пласт не более 1см толщиной, вырезать коржики, выложить на сухой пергамент на противень, обмазать слегка взбитым с ложкой молока желтком яйца. Выпекать коржики в разогретой до 200градусов духовке 12мин на среднем уровне духовке или верхнем, чтобы они не пригорели снизу.



По двум предложенным рецептам коржики получаются именно такими, какими их помнят многие – рассыпчатыми, но нежными, с легким ароматом ванили и молока. Попробуйте оба рецепта, и сможете решить для себя, какой из них вам больше нравится, ну а если хочется чего-то еще попроще и побыстрее (хотя обозначенные рецепты не занимают много времени), смотрите следующий рецепт.





Рецепт приготовления молочных коржиков по-быстрому









Понадобится:



450 г муки,

200 г сахара,

100 г сливочного масла размягченного,

80 мл молока,

1 яйцо,

1 ч.л. разрыхлителя для теста.



Как приготовить быстрые молочные коржики.



Взбить размягченное масло с сахаром, вбить яйцо, влить молоко, всыпать разрыхлитель, также можно добавить ванильный сахар, частями всыпая муку, замесить мягкое тесто. Раскатать тесто в пласт до 1 см толщиной, вырезать коржики, переложить их на противень, смазанный маслом, выпекать 15мин в разогретой до 180 градусов духовке.



Хранить остывшие коржики нужно в пластиковом контейнере или пакете, закрывая – иначе они станут твердыми и очень сухими.



Молочные коржики – это очень вкусно, быстро и просто







Молочные коржики из детства









Очень интересно приготовить тесто таким необычным способом: сначала нужно сварить сироп из молока и сахара, а потом уже на нем замешивать тесто. Плюс автор рецепта утверждала, что коржики получатся по вкусу, такие же как в детстве.



В состав теста входит сливочное масло, а значит замешивать его очень легко, как только добавляется достаточное количество муки оно перестает липнуть к рукам.



Готовые коржики мне очень понравились, мягкие, рассыпчатые, с еле уловимым молочным вкусом, про детей даже говорить не буду, умяли с молоком за милую душу. Плюс принимали участие в готовке - я раскатывала пласт теста, а они вырезали формочкой цветочки.



Ингредиенты для молочных коржиков



мука - 400 грамм

сахар - не полный стакан (Зависит от вашего вкуса. Можно брать и пол стакана, так как с полной нормой сахара получается сладковато)

молоко - чуть больше пол стакана

масло сливочное - 100 грамм

яйцо - 1 шт.

разрыхлитель 1 ч.л.

соль







Рецепт приготовления коржиков на молочном сиропе



Высыпала в кастрюлю сахар и вылила молоко.







Перемешала и поставила на огонь. Нужно будет сварить молочный сироп. Варю примерно пять минут, сироп вот так пенится и должен немного загустеть. Выключаю печку и оставляю, чтобы молочный сироп немного остыл.







Достала сливочное масло из холодильника заранее и размяла его вилкой, но это делать не обязательно как оказалось, можно брать и мороженое масло, все равно горячий сироп его растопит.







Вылила сироп в масло, вбила яйцо, посолила немного, перемешала венчиком.







Высыпала часть муки с разрыхлителем. Мешаю и постепенно подсыпаю муку. В этом рецепте ее необязательно точно вымерять стаканами, сыплю, пока получится замесить мягкое тесто, которое не будет липнуть к рукам.







Вот такое оно получается гладкое и красивое. Важно: с мукой не переборщите, тесто лучше сделать мягче, чем переборщить с мукой и тесто будет тугим. Чем мягче тесто, тем лучше поднимутся коржики.



Чтобы было удобнее работать с мягким тестом положила его в холодильник примерно на 20 минут так клейковина муки разбухнет и тесто подзамерзнет, будет удобнее раскатывать.







Потом отделила половину теста, раскатала его в пласт толщиной чуть больше пол сантиметра.







Вырезала формочкой цветочки, повторюсь, что это могут и детки сделать.







Выложила заготовки молочных коржиков на противень и поставила его в духовку, выпекала примерно 12 минут при температуре 180 градусов. По идее коржики должны быть бледненькими, но детки попросили меня сделать порумянее.



Если есть желание можно сверху их еще смазать яичным желтком.







Ну какая вкуснятина с молочком или с чаем. Все-таки домашняя выпечка - это очень здорово. Мне кажется, что эксперимент прошел удачно, только вот у меня сомнения, действительно ли коржики прямо как из детства? Просто я не очень хорошо помню тот вкус.











Молочные коржики











Эти коржики были самым популярным и любимым перекусом и даже лакомством всех советских школьников.



На 10 коржиков диаметром около 10 см вам понадобится:



400 г пшеничной муки в/с

80 г молока

200 г сахарного песка

100 г сливочного масла или маргарина

1 куриное яйцо (1/2 яйца в тесто и ½ яйца для смазывания коржиков перед выпечкой)

2 г питьевой соды и 4 г углекислого аммония (можно заменить на 2 чайные ложки разрыхлителя для теста)



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:



В сотейник с молоком добавьте сахар и при аккуратном нагреве и помешивании добейтесь его полного растворения. Кипятить молоко не нужно, прогревайте только до начала парения т.е. примерно до температуры 70 – 80 С.







В горячем молочном сиропе распустите сливочное масло или маргарин, перелейте сироп в миску для замеса теста и дайте полностью остыть.



Яйцо разболтайте вилочкой. Половину яйца добавьте в остывший сироп с маслом, а половину отложите для смазывания коржиков перед выпечкой.



Всыпьте соду и аммоний. Все очень хорошо размешайте до полного растворения разрыхлителей.



Если вместо соды и аммония будете использовать разрыхлитель для теста, смешайте его с мукой.



Добавьте просеянную муку и быстро замешайте тесто. Долго месить тесто не нужно, чтобы оно не затянулось и в результате коржики не получились плотными, но в то же время очень важно, чтобы готовое тесто было вымешано до однородности.



Подпылите рабочий стол мукой и раскатайте подготовленное тесто до толщины чуть меньше сантиметра.



Нарежьте на коржики диаметром +- 10 см.







Вырезанные коржики аккуратно перенесите на противень, застеленный бумагой для выпечки.



Смажьте яйцом.







Выпекайте в разогретой до 200 – 210 С духовке до легкого зарумянивания (10 – 12 минут).







Дайте полностью остыть и приятного вам чаепития!







Попутно замечу, что в случае использования углекислого аммония нельзя есть коржики с пылу – жару, им нужно обязательно дать отлежаться, чтобы полностью выветрились пары аммиака, выделяющегося в процессе разложения аммония при выпечке.





Коржики "Молочные" ГОСТ









Ещё один очень простой и многими любимый ГОСТ.



Ингредиенты:



Продукты (на 5 порций)

Масло сливочное (комнатной температуры) - 95 г

Сахар - 200 г

Яйцо - 1 шт. (0,5 шт. в тесто + 0,5 шт. для смазывания)

Молоко - 75 г

Ванильный сахар - 5 г

Разрыхлитель - 4 г

Сода - 2 г

Мука - 400 г



Как сделать коржики молочные:



Масло комнатной температуры взбить с сахаром до однородности. Яйцо хорошо разболтать и разделить на

2 равные части. Одну часть отставить, она нужна для смазывания коржиков.

Добавить молоко и половину яйца в масло. Взбить в крем. Добавить разрыхлители, перемешать.







Всыпать муку и замесить гладкое, не липнущее тесто







Стол припылить мукой. Раскатать пласт толщиной 6-7 мм. Вырезать коржики диаметром 9,5 см (у меня они диаметром 8 см).







Переложить на противень, выстеленный пергаментом. Смазать яйцом.

(Оставшееся тесто собрать в шар, обмять, снова раскатать... Так, пока не израсходуете всё тесто.)







Выпекать коржики молочные в разогретой до 200С духовке 10-12 минут. До золотого цвета.

Остудить на решётке.







У меня получилось ровно 20 коржиков диаметром 8 см.

На один противень не поместились.



Готовые коржики молочные.







Приятного аппетита!!!

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