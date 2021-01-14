Сочная курица в тесте. Пошаговый рецепт с фото

Очень часто на праздничный стол подают курицу, запеченную в духовке.
У меня тоже есть свой рецепт)))
Для приготовления нам понадобится:
- курица — 1,2-1,5 кг;
- майонез — 2-3 ст. ложки;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- соль и перец по вкусу;
- масло сливочное — 2 ст. ложки.
Для теста:
- молоко — 2 стакана;
- мука — 3-3,5 стакана;
- соль
Сначала моем курицу, хорошо ее просушиваем.
Натираем солью и перцем, снаружи и изнутри.
В майонез добавляем натертый чеснок.
Теперь обмазываем этой смесью всю курицу.
Убираем в холодильник на час.
Готовим тесто: насыпаем 3 стакана муки, солим, добавляем 2 стакана молока и вымешиваем тесто. По необходимости еще добавляем муку. Тесто должно получится упругое.
Накрываем полотенцем или кастрюлей и оставляем на час.
Раскатываем тесто.
Выкладываем на него курицу и добавляем кусочки сливочного масла для сочности.
Теперь защипываем тесто. Можно в виде большой пельмешки, можно как у меня на фото. Перекладываем на противень, смазанный маслом.
Тесто смазывать не нужно.
Ставим в духовку примерно на 1 час и 20 минут. Температура 180 градусов. Главное, чтобы тесто зарумянилось. Выключаем духовку и оставляем еще минут на 10, чтобы корочка стала мягкая.
Подаем с отварным картофелем, грибочками, соленьями.Тесто получается очень вкусным и душистым.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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