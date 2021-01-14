Сочная курица в тесте. Пошаговый рецепт с фото

Очень часто на праздничный стол подают курицу, запеченную в духовке.

У меня тоже есть свой рецепт)))

Для приготовления нам понадобится:

курица — 1,2-1,5 кг;

майонез — 2-3 ст. ложки;

чеснок — 4-5 зубчиков;

соль и перец по вкусу;

масло сливочное — 2 ст. ложки.

Для теста:

молоко — 2 стакана;

мука — 3-3,5 стакана;

соль

Сначала моем курицу, хорошо ее просушиваем.

Натираем солью и перцем, снаружи и изнутри.

В майонез добавляем натертый чеснок.

Теперь обмазываем этой смесью всю курицу.

Убираем в холодильник на час.

Готовим тесто: насыпаем 3 стакана муки, солим, добавляем 2 стакана молока и вымешиваем тесто. По необходимости еще добавляем муку. Тесто должно получится упругое.

Накрываем полотенцем или кастрюлей и оставляем на час.

Раскатываем тесто.

Выкладываем на него курицу и добавляем кусочки сливочного масла для сочности.

Теперь защипываем тесто. Можно в виде большой пельмешки, можно как у меня на фото. Перекладываем на противень, смазанный маслом.

Тесто смазывать не нужно.

Ставим в духовку примерно на 1 час и 20 минут. Температура 180 градусов. Главное, чтобы тесто зарумянилось. Выключаем духовку и оставляем еще минут на 10, чтобы корочка стала мягкая.

Подаем с отварным картофелем, грибочками, соленьями.

Тесто получается очень вкусным и душистым.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!