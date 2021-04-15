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Соус шаурма по-арабски

Приветствую, друзья я продолжаю экспериментировать с рецептами соусов для Шаурмы. Сегодня попробуем «арабский соус для шаурмы».
Этот изысканный соус, по вкусу как полноценное блюдо, благодаря которому шаурма станет вкуснее всяких деликатесов.

Соус шаурма по-арабски

Ингредиенты:
Лук желтый (средняя головка) – 1 шт
Сладкий перец – 1 шт.
- Болгарский или Рамино
Помидоры (Вкусные, средние)– 3 шт.
- помидоры лучше брать мясистые
Кинза – 1 пучок (грамм 30)
Чеснок – 5 долек;
Оливковое масло – 2 ст.л.;

Специи:
Кориандр, шафран, базилик, черный перец – по 1/2 ч.л,
Соль 1 ч.л.

Приготовление:

1. Кинзу очищаем от стеблей отправляем в бледерную чашу.

Соус шаурма по-арабски

2. Произвольно нарезаем лук, перец и отправляем к кинзе. Туда же добавляем чеснок и оливковое масло. Все перемалываем блендером в кашу.

Соус шаурма по-арабски

3. В блендерную чашу отправляем наши специи и соль.

Соус шаурма по-арабски

>4. Из помидор удаляем сердцевину и произвольно измельчаем. Так же отправляем в чашу. Все хорошо перемалываем до однородной массы.

Соус шаурма по-арабски



Выводы:
Соус получается довольно вкусным, можно есть и просто с макаронами и крупами.
По вкусу пряный, томатный соус с чесноком и кинзой.
Советую данный соус использовать как красный соус для шаурмы, т.е. вместе с белым. Ещё любителям остренького подойдёт вмешать чутку молотого Чили перца - по вкусу.

Напоследок отмечу - изначально соус кажется жидким, но все решается 1 ст.л. крахмала в холодный соус и дать настояться, ну или просто использовать мясистые помидоры.
Друзья попробуйте сделать данный соус он того стоит.
Всем вам всего вкусного. Пока, пока.

 

 

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