Соус шаурма по-арабски

Приветствую, друзья я продолжаю экспериментировать с рецептами соусов для Шаурмы. Сегодня попробуем «арабский соус для шаурмы».

Этот изысканный соус, по вкусу как полноценное блюдо, благодаря которому шаурма станет вкуснее всяких деликатесов.

Ингредиенты:

Лук желтый (средняя головка) – 1 шт

Сладкий перец – 1 шт.

- Болгарский или Рамино

Помидоры (Вкусные, средние)– 3 шт.

- помидоры лучше брать мясистые

Кинза – 1 пучок (грамм 30)

Чеснок – 5 долек;

Оливковое масло – 2 ст.л.;



Специи:

Кориандр, шафран, базилик, черный перец – по 1/2 ч.л,

Соль 1 ч.л.



Приготовление:

1. Кинзу очищаем от стеблей отправляем в бледерную чашу.

2. Произвольно нарезаем лук, перец и отправляем к кинзе. Туда же добавляем чеснок и оливковое масло. Все перемалываем блендером в кашу.

3. В блендерную чашу отправляем наши специи и соль.

>4. Из помидор удаляем сердцевину и произвольно измельчаем. Так же отправляем в чашу. Все хорошо перемалываем до однородной массы.





Выводы:

Соус получается довольно вкусным, можно есть и просто с макаронами и крупами.

По вкусу пряный, томатный соус с чесноком и кинзой.

Советую данный соус использовать как красный соус для шаурмы, т.е. вместе с белым. Ещё любителям остренького подойдёт вмешать чутку молотого Чили перца - по вкусу.

Напоследок отмечу - изначально соус кажется жидким, но все решается 1 ст.л. крахмала в холодный соус и дать настояться, ну или просто использовать мясистые помидоры.Друзья попробуйте сделать данный соус он того стоит.Всем вам всего вкусного. Пока, пока.