Фруктовый сыр и ещё четыре необычных заготовки на зиму

Холодными зимними вечерами нам всем порой хочется чего-нибудь сладенького. И в этом случае на помощь всегда придут вкусные и полезные домашние заготовки.

Яблочно-мятное желе

Традиционный британский рецепт классического яблочно-мятного желе порадует вас и ваших гостей зимой своим изысканным вкусом. Это не просто великолепный десерт, но и отличная заправка к мясным блюдам. Чтобы приготовить такое желе, вам потребуется немало времени и терпения, но результат, поверьте, того стоит.

Ингредиенты:

1 кг зелёных яблок (можно использовать любые кислые сорта)

450 г сахара

4 ст.л. белого винного уксуса

1/4 ч.л. соли

6-7 ст.л. мелко нарезанной свежей мяты

Приготовление:

Помойте яблоки, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Семена и пятна на кожуре удалите, а вот саму кожуру лучше оставить.

Налейте в кастрюлю 600 мл воды, добавьте яблоки, доведите до кипения и убавьте огонь до минимума. Затем 30-40 минут готовьте яблоки под крышкой, пока они не размякнут. Выключите огонь и разомните всё вилкой или толкушкой.

Если у вас есть специальный мешок для желе, то используйте его по назначению, если же нет — застелите сито плотной хлопчатобумажной или нейлоновой тканью и поместите его над миской.

Выложите содержимое кастрюли на ткань и соберите концы салфетки в узел.

Подвесьте ткань с яблоками так, чтобы сок стекал в миску. Давить вручную не стоит, чтобы мякоть не попала в желе и не сделала его мутным. Лучше оставить всю эту конструкцию на ночь (минимум 4 часа).

Далее очень важно выдержать пропорцию. На 600 мл полученного сока добавьте 450 г сахара. Перелейте всё в кастрюлю и на медленном огне доведите до кипения, затем варите 2-3 минуты.

После этого добавьте винный уксус и соль. Кипятите при постоянном помешивании 30 минут, периодически снимая пену.

Проверьте готовность желе, охладив небольшой кусочек. Если оно недостаточно густое, варите ещё, проверяя через каждые 5 минут. Дополнительное время может быть от 10 минут до часа и зависит от яблочного пектина, сахара и содержания воды.

Готовое желе снимите с огня, оставьте на 10 минут.

Пока займитесь мятой. Помойте её, обсушите, оборвите листья и нарежьте их как можно мельче. Добавьте её в желе и перемешайте.

Разлейте по маленьким стерильным банкам и плотно закройте. Оставьте остывать. Если мята неравномерно распределилась в банках, переверните их несколько раз. Храните в тёмном, прохладном месте.

Малиновая пастила

Пастила порадует вас и ваших детей своим особенным вкусом. Она прекрасно подходит к чаю, а ещё отлично сочетается с вином и сыром.

Ингредиенты:

1 кг малины

250 г сахара

100 г сахарной пудры

Приготовление:

Ягоды промойте холодной водой, обсушите и пересыпьте в широкую кастрюлю. Нагрейте духовку до 120 градусов и поставьте в неё ягоды на 50 минут.

Когда время истечёт, достаньте ягоды и протрите через сито. Полученную массу из малины поставьте на медленный огонь и доведите до кипения, постепенно добавляя сахар.



Масса уваривается до половины объёма. Горячую пастилу перелейте слоем 5-6 мм на противень, застеленный пергаментной бумагой и слегка смазанный растительным маслом.

Высушите все это в духовке при температуре 70 градусов.



Когда застывшая пастила остынет, её нужно порезать на кусочки и обвалять в сахарной пудре.

Хранить пастилу лучше плотно разложенной в стерилизованные сухие банки, закрытые пергаментной бумагой.

А перед подачей еще советую полить конфеты шоколадом и положить ненадолго в морозилку.

Фруктовый сыр из слив

Это лакомство стоит попробовать. Вкус его будет зависеть от того, какие специи вы используете для приготовления — оно может быть не только сладким. Экспериментируйте. Это блюдо не только вкусное, но и очень полезное. В качестве основного ингредиента можно использовать как покупные сливы, так и садовые.

Ингредиенты:

1 кг слив (без косточек)

100 г сахара

Кинза, корица, перец или другие специи по вкусу.

Приготовление:

Выберите хорошие спелые сливы, у которых легко отделяются косточки, удалите их. На каждый килограмм сливы отмерьте 100 граммов сахара и пересыпьте им плоды.

Когда из слив выделился сок, поставьте на небольшой огонь и варите до тех пор, пока в кастрюле не получится густая масса.

К получившемуся повидлу добавьте семена кинзы и тщательно перемешайте, чтобы они распределились по всему объёму.

Следующим этапом важно сформировать «головку» будущего сыра. Когда сливовая масса полностью остынет, переложите её в льняную салфетку и придайте форму. Концы салфетки завяжите и положите головку между двух досок под гнет. Выдержать так фруктовый сыр нужно три дня, а затем освободить от ткани.

Фруктовый сыр из тыквы и облепихи

Ещё один оригинальный рецепт овощного сыра, который без сомнения обладает ценнейшими лечебными качествами. В приготовлении он очень прост.

Ингредиенты:

200 мл сока облепихи

1 кг тыквы

200 г сахара

растительное масло

семена укропа

Приготовление:

Очистите тыкву от кожи и семечек, нарежьте на куски и пересыпьте сахаром.

Через два часа слейте получившийся тыквенный сок и добавьте остальной сахар и сок облепихи.

Варите массу на медленном огне, пока она не загустеет. Затем сделайте все то же, что и в предыдущем рецепте. Утрамбуйте получившуюся массу в ткань и положите на 3 дня под гнет.

Домашний мармелад из крыжовника

Крыжовник растёт практически в каждом саду, но вот почему-то любителей его отведать не так много. Может, всё дело в том, что мало кто пробовал этот оригинальный рецепт? Почему крыжовник? Потому что он богат пектином, что делает его структуру легко желируемой. К тому же цветовая гамма позволяет экспериментировать с цветом.

Ингредиенты:

1 кг крыжовника

550 г сахара

Приготовление:

Сложите ягоды в кастрюлю, долейте на дно небольшое количество воды и накройте крышкой.

На медленном огне, помешивая, разварите до мягкости и протрите массу через сито. Полученное пюре варите, пока оно не уменьшится вдвое. Постепенно добавляя сахар, готовьте до загустения на минимальном огне.

Полученное пюре уже практически стало мармеладом, осталось только его остудить. Для этого возьмите любую подходящую по объёму миску и смочите её водой. Выложив туда пюре, дождитесь его полного остывания. Через некоторое время можете поставить его в холодильник. Когда оно полностью застынет, разрежьте мармелад на кусочки и посыпьте сахаром.

Если нужно сохранить мармелад из крыжовника на зиму, то следует упаковать его в картонные коробки, переложить пергаментом и поставить в прохладное место.

Варенье из смородины с апельсинами

В принципе, это старое доброе варенье с нотками цитруса, которые придают ему потрясающий и необычный аромат. Красная смородина не очень капризна в приготовлении и легко желируется. В нашей семье это варенье всегда идёт на ура. Причем не только к блинчикам, но и к мясу.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

1 кг красной смородины

1-1,5 кг апельсинов

1-1,5 кг сахара

Приготовление:

Отделите ягоды от веточек и тщательно переберите их. Вымойте и обсушите ягоды и апельсины.

Апельсины прямо с кожурой нарежьте на небольшие части и пропустите через мясорубку (лучше не использовать блендер для этой цели, но если у вас нет другой возможности, сделайте всё им).

Смородину также необходимо превратить в пюре, и здесь как раз лучше использовать блендер.

Всё это перемешайте и выложите в кастрюлю, добавьте сахар и оставьте на час, чтобы сахар растворился. Затем ещё раз перемешайте ягодную массу до однородности и при необходимости снова измельчите.

Доведите массу до кипения и варите, помешивая, не более 5 минут.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте.