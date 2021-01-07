Свиная корейка запечённая с луком и чесноком

Коротенький и вкусный рецепт.

Возьмите корейку молодого поросёнка или не очень молодой свинки, как получится.

Не обрезая жирок, и не снимая с кости (нам эти части дадут сохранить сочность), посолите и поперчите мясо.

Приготовьте намазку из мёда, растительного масла, горчицы.

Сделайте смесь из специй(перец жгучий, кориандр, тимьян, перец сладкий, чабер)

Натрите корейку смесью из специй. Намажьте мясо медово – горчичной намазкой, обверните пищевой плёнкой и поместите в холодильник на ночь или ещё лучше на сутки.

За час - полтора до запекания, мясо вынуть из холодильника и пусть отойдёт от холода немного при комнатной температуре. Убрать плёнку.

Почистить несколько луковиц и чеснок. В жаропрочную посуду на дно капнуть растительного жира и разложить нарезанный сегментами лук и зубки чеснока, пару веточек тимьяна.

Сверху лука разместить корейку.

Духовку разогреть до 230 оС, мясо накрыть фольгой и выпекать 20 минут, затем понизить температуру в духовке до 170 оС и продолжить печь под прикрытием ещё около часа.

Достать мясо, снять фольгу, смазать соками со дна и вернуть его в духовку для получения румяной корочки.

Корейки разные, поэтому и время запекания оринтировочное. Температура внутри мяса должно быть 65-70 оС.

Накройте готовое мясо и дайте ему постоять под фольгой минут десять после духовки.

Вот теперь время нарезать и подать.

Гарнировать луком и чесноком.

Если всё не съели, на следующий день нарежьте его тонко не нагревая к завтраку!

Приятного аппетита!