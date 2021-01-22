Как правильно приготовить гороховый суп

Гороховый суп был известен уже в античные времена, а в Европе он прижился только в XVII веке благодаря немецким поварам. Сейчас существует несколько сотен рецептов приготовления этого вкусного, питательного и полезного блюда, которое в каждой стране приобрело свои национальные особенности. Немцы добавляют в гороховый суп копчености и колбасу, итальянцы — пармезан и сухое вино, жители Монголии готовят это блюдо с томатным соком, а индусы варят дал — гороховый суп на кокосовом молоке с обжаренными в масле специями. Горох, содержащий растительный белок, аминокислоты, витамины, минералы и микроэлементы, незаменим в домашнем рационе, особенно если в семье есть дети. Густой ароматный гороховый суп, мясной или постный, прекрасно подходит для обеда, поэтому поговорим о том, как правильно приготовить это блюдо, чтобы о нем можно было сказать «пальчики оближешь».

Правильный горох — вкусный гороховый суп

Для горохового супа обычно используют сухой горох — колотый или цельный, который перебирают, промывают и замачивают в холодной воде, чтобы впоследствии он хорошо разварился. По возможности воду следует периодически менять, а для улучшения вкуса в нее можно положить лавровый лист.

Утром воду сливают, горох снова промывают и ставят варить в воде или бульоне. На пятилитровую кастрюлю супа обычно берут 1,5–2 стакана гороха, но пропорции могут меняться в зависимости от рецепта. Если вы хотите, чтобы горох приготовился быстрее, залейте его кипятком, проварите 15 минут и добавьте в кастрюлю полстакана холодной воды. При этом в процессе варки солить суп и разбавлять его холодной водой не рекомендуется, но при необходимости можно доливать немного кипятка. Ускорить варку гороха можно столовой ложкой сливочного или растительного масла, добавленной в бульон или воду.

Очень вкусный суп получается из консервированного гороха, который перемалывается в блендере до состояния пюре, разбавляется горячим бульоном, сдабривается специями и сливочным маслом.

Варим гороховый суп с мясом

Гороховый суп получается особенно вкусным и сытным на мясном бульоне, а сварить его можно с любым мясом — с говядиной, свининой, бараниной, курицей, гусем и с копченостями, и в наших рецептах вы узнаете, как приготовить это блюдо правильно. Суп из копченостей считается классическим и наиболее популярным в разных кухнях мира, к тому же копчености придают блюду особую пикантность и пряный аромат.

Из свежего мяса, свиных или говяжьих ребрышек, рульки, грудинки варят крепкий мясной бульон, отделяют мясо от костей, нарезают кусочками и добавляют в кастрюлю вместе с подготовленным горохом. Время варки индивидуально, но, как правило, замоченный дробленый горох варится около 40 минут, а цельный — до 1,5 часов. Если варят суп-пюре, мясо нарезают только после измельчения в блендере гороха и овощей.

Для экономии времени можно сварить суп с тушенкой или фрикадельками, добавив их в блюдо за полчаса до окончания варки.

Овощи, специи и другие добавки в гороховом супе

Пока суп варится, режут овощи: картофель — крупными кубиками, морковь, корень сельдерея или петрушки — мелкими кубиками, лук соломкой или полукольцами. Овощи опускают в бульон к мясу и гороху, но можно добавить в суп только картофель, а из остальных овощей сделать зажарку, добавив в нее по желанию порезанную колбасу, ветчину или сосиски. Если суп получился жидким, делают пассеровку из масла и муки, а для нежности вкуса в суп вводят молоко и сливки, нередко взбитые с желтком. Для пикантности добавляют пряности (тмин, фенхель, куркуму, кориандр, перец, чеснок), которые устраняют характерный гороховый вкус и облегчают переваривание гороха. За несколько минут до окончания варки в кастрюлю бросают мелко порубленную зелень укропа и петрушки и дают блюду настояться, чтобы овощи пропитались ароматом мяса и приправ.

Гороховый суп подают с сухарями из белого хлеба, свежей зеленью, горчицей, сметаной и сливками. Это вкусное блюдо хорошо готовить зимой, когда хочется согреться и съесть что-то особенно сытное и питательное. В этом помогут рецепты правильного горохового супа, опубликованные на нашем сайте. Вы можете проявить свою фантазию и приготовить гороховый суп с шампиньонами, домашней лапшой, галушками, морепродуктами, яблоком, алычой и зернами граната. Варить гороховый суп не очень сложно, а результат порадует всю семью и поднимет настроение, ведь вкусная еда — хороший антидепрессант.