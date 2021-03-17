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Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе

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Мы из тех, кто даже арбуз с хлебом ест, поэтому регулярно закупаем много булочек, кирпичиков и батонов. Но проблема черствого хлеба всё равно иногда посещает наш дом. Выбрасывать продукт рука не поднимается, поэтому я готовлю нежные тефтели.

Да-да, не сухарики, а полноценное блюдо. Получается невероятно вкусно и красиво. Особенно оценят рецепт те, кто любит делать перерыв в употреблении мяса. Тефтели в грибном соусе придутся по душе каждому в семье!

Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе

Ингредиенты

Хлеб 0,5 шт.
Молоко 150 мл
Яйцо 1 шт.
Соль по вкусу
Петрушка 30 г
Черный перец (молотый) по вкусу
Шампиньоны 250 г
Лук 1 шт.
Овощной бульон 500 мл
Сливки 120 мл
Сливочное масло 20 г
Пшеничная мука 2 ст. л.
Вода 40 мл

 

Приготовление

  1. Нарежьте хлеб мелкими кубиками и залейте его теплым молоком. Оставьте размокать на 15 минут.Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе
  2. Слегка взбейте яйцо с солью и добавьте его к хлебной массе вместе с мелко нарезанной петрушкой. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте из хлебного теста небольшие шарики.Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе
  3. Промойте и нарежьте грибы тонкими пластинками. Обжаривайте их до золотистости, чтобы испарилась лишняя влага. Мелко нарежьте лук и отправьте его к грибам. Посолите и готовьте до золотистого цвета.
  4. Влейте на сковороду овощной бульон и доведите до кипения. Затем выложите хлебные тефтели, накройте сковороду крышкой и готовьте полчаса на небольшом огне.Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе
  5. Влейте к блюду сливки и добавьте сливочное масло, перемешайте. Разбавьте муку в воде и влейте смесь на сковороду. Готовьте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. После этого подержите блюдо под крышкой еще 5 минут и подавайте к столу.

Если вы всё-таки не воспринимаете тефтели без мяса, можно добавить немного фарша к ингредиентам. Кстати, в Чехии это блюдо называется кнедликами. Как думаете, с каким гарниром шарики будут сочетаться лучше всего?

 

 

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