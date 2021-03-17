Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе

Мы из тех, кто даже арбуз с хлебом ест, поэтому регулярно закупаем много булочек, кирпичиков и батонов. Но проблема черствого хлеба всё равно иногда посещает наш дом. Выбрасывать продукт рука не поднимается, поэтому я готовлю нежные тефтели.
Да-да, не сухарики, а полноценное блюдо. Получается невероятно вкусно и красиво. Особенно оценят рецепт те, кто любит делать перерыв в употреблении мяса. Тефтели в грибном соусе придутся по душе каждому в семье!
Ингредиенты
|Хлеб
|0,5 шт.
|Молоко
|150 мл
|Яйцо
|1 шт.
|Соль
|по вкусу
|Петрушка
|30 г
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Шампиньоны
|250 г
|Лук
|1 шт.
|Овощной бульон
|500 мл
|Сливки
|120 мл
|Сливочное масло
|20 г
|Пшеничная мука
|2 ст. л.
|Вода
|40 мл
Приготовление
- Нарежьте хлеб мелкими кубиками и залейте его теплым молоком. Оставьте размокать на 15 минут.
- Слегка взбейте яйцо с солью и добавьте его к хлебной массе вместе с мелко нарезанной петрушкой. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте из хлебного теста небольшие шарики.
- Промойте и нарежьте грибы тонкими пластинками. Обжаривайте их до золотистости, чтобы испарилась лишняя влага. Мелко нарежьте лук и отправьте его к грибам. Посолите и готовьте до золотистого цвета.
- Влейте на сковороду овощной бульон и доведите до кипения. Затем выложите хлебные тефтели, накройте сковороду крышкой и готовьте полчаса на небольшом огне.
- Влейте к блюду сливки и добавьте сливочное масло, перемешайте. Разбавьте муку в воде и влейте смесь на сковороду. Готовьте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. После этого подержите блюдо под крышкой еще 5 минут и подавайте к столу.
Если вы всё-таки не воспринимаете тефтели без мяса, можно добавить немного фарша к ингредиентам. Кстати, в Чехии это блюдо называется кнедликами. Как думаете, с каким гарниром шарики будут сочетаться лучше всего?
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