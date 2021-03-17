Чешские тефтели из сухарей в грибном соусе

Мы из тех, кто даже арбуз с хлебом ест, поэтому регулярно закупаем много булочек, кирпичиков и батонов. Но проблема черствого хлеба всё равно иногда посещает наш дом. Выбрасывать продукт рука не поднимается, поэтому я готовлю нежные тефтели.

Да-да, не сухарики, а полноценное блюдо. Получается невероятно вкусно и красиво. Особенно оценят рецепт те, кто любит делать перерыв в употреблении мяса. Тефтели в грибном соусе придутся по душе каждому в семье!

Ингредиенты

Хлеб 0,5 шт. Молоко 150 мл Яйцо 1 шт. Соль по вкусу Петрушка 30 г Черный перец (молотый) по вкусу Шампиньоны 250 г Лук 1 шт. Овощной бульон 500 мл Сливки 120 мл Сливочное масло 20 г Пшеничная мука 2 ст. л. Вода 40 мл

Приготовление

Нарежьте хлеб мелкими кубиками и залейте его теплым молоком. Оставьте размокать на 15 минут. Слегка взбейте яйцо с солью и добавьте его к хлебной массе вместе с мелко нарезанной петрушкой. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте из хлебного теста небольшие шарики. Промойте и нарежьте грибы тонкими пластинками. Обжаривайте их до золотистости, чтобы испарилась лишняя влага. Мелко нарежьте лук и отправьте его к грибам. Посолите и готовьте до золотистого цвета. Влейте на сковороду овощной бульон и доведите до кипения. Затем выложите хлебные тефтели, накройте сковороду крышкой и готовьте полчаса на небольшом огне. Влейте к блюду сливки и добавьте сливочное масло, перемешайте. Разбавьте муку в воде и влейте смесь на сковороду. Готовьте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. После этого подержите блюдо под крышкой еще 5 минут и подавайте к столу.

Если вы всё-таки не воспринимаете тефтели без мяса, можно добавить немного фарша к ингредиентам. Кстати, в Чехии это блюдо называется кнедликами. Как думаете, с каким гарниром шарики будут сочетаться лучше всего?