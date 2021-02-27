Ошеек в банках

Иногда совсем нет времени на то, чтобы приготовить домашнее мясо. Приходится довольствоваться дорогими и не всегда вкусными магазинными колбасами. Думаю, этот рецепт был создан специально для таких занятых людей. За раз вы можете запастись ароматным и сочным мяском на несколько недель. Ошеек, сваренный в банке, в ней же и хранится.
Тушенка идеально подходит для бутербродов или как дополнение к разным гарнирам. Вы открываете банку и получаете вкусный кусок домашнего мяса. Всегда под рукой. Маленькие емкости помогают доставать по одной порции за раз. А какой запах… Напоминает былые времена, когда наши бабушки закатывали мясо в банки.
Ингредиенты
|Свиной ошеек
|2 кг
|Чеснок
|4 зуб.
|Майоран
|3 ч. л.
|Любисток
|2 ч. л.
|Черный перец (молотый)
|1 ч. л.
|Соль
|40 г
Приготовление
- Разделите мясо на куски, чтобы они уместились в банках с широким горлышком объемом 0,5 л. Так мясо легко войдет в емкость, и его будет удобно вынуть после приготовления.
- В миске смешайте выдавленный через пресс чеснок, все специи и соль. Обмажьте мясо этой смесью, накройте крышкой и уберите в холодильник на 2 дня.
- По истечении этого времени разложите кусочки в банки так, чтобы сверху оставалось примерно 1–1,5 см.
- Закройте банки и поместите их в кастрюлю, выстланную хлопчатобумажной тканью. Залейте водой примерно до 3/4 высоты банки и варите с момента закипания воды на слабом огне около 2 часов.
- Выключите газ и оставьте банки в кастрюле до полного остывания. Затем уберите в холодильник, чтобы содержимое полностью затвердело.
Такие баночки с мясом могут храниться в холодильнике около 1 месяца. Возможно, и больше, но проверить не получалось, потому что съедали мы закрутку быстрее. Понравилось блюдо?
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