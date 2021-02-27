Ошеек в банках

Иногда совсем нет времени на то, чтобы приготовить домашнее мясо. Приходится довольствоваться дорогими и не всегда вкусными магазинными колбасами. Думаю, этот рецепт был создан специально для таких занятых людей. За раз вы можете запастись ароматным и сочным мяском на несколько недель. Ошеек, сваренный в банке, в ней же и хранится.

Тушенка идеально подходит для бутербродов или как дополнение к разным гарнирам. Вы открываете банку и получаете вкусный кусок домашнего мяса. Всегда под рукой. Маленькие емкости помогают доставать по одной порции за раз. А какой запах… Напоминает былые времена, когда наши бабушки закатывали мясо в банки.

Ингредиенты

Свиной ошеек 2 кг Чеснок 4 зуб. Майоран 3 ч. л. Любисток 2 ч. л. Черный перец (молотый) 1 ч. л. Соль 40 г

Приготовление

Разделите мясо на куски, чтобы они уместились в банках с широким горлышком объемом 0,5 л. Так мясо легко войдет в емкость, и его будет удобно вынуть после приготовления.