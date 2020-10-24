Карельские калитки

Приготовление 1 час и 30 минут
Рецепт на:
6 персон
Традиционные карельские пирожки на пресном ржаном тесте — калитки. Хороши сами по себе, но я их дополнила соленой ставридой и маринованным крымским луком. Смотрите последнее фото и пробуйте обязательно!
ИНГРЕДИЕНТЫ
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ржаная мука
|450 г
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кефир 2,5%
|200 мл
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картофель
|7 шт.
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молоко
|100 мл
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сливочное масло
|70 г
Замешиваем тесто: в муку наливаем кефир и вымешиваем хорошенько, пока тесто не станет эластичным. В зависимости от качества муки, кефира может понадобиться чуть больше. Тесто складываем в полиэтиленовый пакет и оставляем на 30 минут. Картофель чистим и варим до готовности. Добавляем сливочное масло и молоко, делаем пюре.
Раскатываем тесто в «колбаску», нарезаем кусочками размером с грецкий орех и немного скатываем в шарик.
Каждый шарик раскатываем толщиной 1–1,5 мм. В середину кладем картофель так, чтобы края оставались свободными, нам они понадобятся для формирования пирожка.
Защипываем края на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Кладем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в духовке, разогретой до 200°C, 20 минут.
А теперь потрясающая идея! Нарезаем тонко любую соленую рыбу: ставриду, сельдь, лосося.Маринуем красный лук в винном уксусе. На теплую калитку выкладываем рыбу, сверху — лук. Подаем к столу! Это нереально вкусно!
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