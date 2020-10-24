Карельские калитки

Приготовление 1 час и 30 минут

Рецепт на:

6 персон

Традиционные карельские пирожки на пресном ржаном тесте — калитки. Хороши сами по себе, но я их дополнила соленой ставридой и маринованным крымским луком. Смотрите последнее фото и пробуйте обязательно!

ИНГРЕДИЕНТЫ

ржаная мука 450 г

кефир 2,5% 200 мл

картофель 7 шт.

молоко 100 мл

сливочное масло 70 г

Замешиваем тесто: в муку наливаем кефир и вымешиваем хорошенько, пока тесто не станет эластичным. В зависимости от качества муки, кефира может понадобиться чуть больше. Тесто складываем в полиэтиленовый пакет и оставляем на 30 минут. Картофель чистим и варим до готовности. Добавляем сливочное масло и молоко, делаем пюре.

Раскатываем тесто в «колбаску», нарезаем кусочками размером с грецкий орех и немного скатываем в шарик.

Каждый шарик раскатываем толщиной 1–1,5 мм. В середину кладем картофель так, чтобы края оставались свободными, нам они понадобятся для формирования пирожка.

Защипываем края на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Кладем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в духовке, разогретой до 200°C, 20 минут.

А теперь потрясающая идея! Нарезаем тонко любую соленую рыбу: ставриду, сельдь, лосося.

Маринуем красный лук в винном уксусе. На теплую калитку выкладываем рыбу, сверху — лук. Подаем к столу! Это нереально вкусно!