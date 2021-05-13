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15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

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Сложно придумать более универсальное и легкое блюдо, чем куриные грудки в духовке. А еще они всегда очень разные, потому что нежное куриное филе отлично вбирает вкусы и ароматы. Делимся лучшими рецептами!

1. Куриные грудки в соевом соусе

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Оригинальный вкус, который не спутаешь ни с чем.

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 4 зубчика чеснока, 100 мл соевого соуса, 1 ст.л. оливкового масла, специи.

Приготовление: Переложи куриную грудку в рукав и добавь давленый чеснок, масло, соевый соус и специи по вкусу. Завяжи, хорошо все перемешай и запекай в духовке 30-40 минут при 180 градусах.

2. Куриные грудки под сыром

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Не только вкусно, но и очень красиво!

Тебе понадобится: 1,5 кг куриных грудок, 300 г помидоров, 150 г сыра, 2 ст.л. сметаны, 1 ч.л. горчицы, специи.

Приготовление: Натри куриные грудки специями и сделай глубокие широкие надрезы. Вложи в них кружочки помидоров и полосочки сыра. Сверху смажь курицу сметаной с горчицей, и запекай 35-40 минут при 180 градусах.

3. Куриные грудки с медом и горчицей

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Такой соус делает суховатое куриное мясо более нежным.

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 1 ст.л. горчицы, 2 ст.л. меда, специи.

Приготовление: Обваляй куриную грудку в специях, смажь соусом из меда и горчицы, и оставь на 20 минут.

Запекай в духовке 25-30 минут при 200-220 градусах до красивой корочки.

4. Куриные грудки, запеченные с апельсинами

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Очень интересно получается, если добавить немного чили и имбиря.

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 1 апельсин, специи, 1 ст.л. соевого соуса.

Приготовление: Надрежь грудку так, чтобы получился кармашек. Со всех сторон натри ее соевым соусом со специями, а в кармашек вложи пару долек апельсина без пленок. Заверни курицу в фольгу с оставшимися кусочками апельсина, и запекай 20-30 минут при 200 градусах.

5. Куриные грудки в сливочном соусе

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Несмотря на то, что это очень простое блюдо, перед ним не устоит ни один гурман!

Тебе понадобится: 2 куриные грудки, 100 г сыра, 100 мл сливок, 50 г плавленого сыра, специи.

Приготовление: Натри куриные грудки специями и слегка обжарь до золотистости. Натри оба вида сыра, смешай со сливками и залей этим курицу. Запекай в духовке 30 минут при 180 градусах.

6. Куриные грудки в майонезе

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Курица в майонезе очень мягкая, сочная и ароматная.

Тебе понадобится: 4 куриных грудки, 5 ст.л. майонеза, кориандр, прованские травы, соль, перец, паприка, специи, чеснок.

Приготовление: Смешай майонез с давленым чесноком и всеми специями, и дай соусу немного настояться. Слегка отбей куриные грудки, замаринуй в нем и оставь еще на полчаса. Запекай 30 минут в духовке при 180-200 градусах.

7. Куриные грудки, запеченные с овощами

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Идеальный рецепт на весну и лето, когда появляются свежие молодые овощи.

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 250 г картошки, 250 г моркови, 1 луковица, 1 перец, 1 кабачок, 1 помидор, 1 пучок зеленого лука, 2 зубчика чеснока, специи, 2 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. сметаны.

Приготовление: Смажь куриную грудку сметаной и выложи в форму, а вокруг разложи произвольно нарезанные овощи. Сверху посыпь рубленым чесноком, зеленым луком и специями. Сбрызни овощи маслом и запекай все под фольгой 35 минут, и потом еще 10 минут без нее.

8. Куриные грудки с рисом в духовке

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Сразу и мясо, и сытный, но диетический гарнир!

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 1 перец, 50 г грибов, 1 морковь, 1 кабачок, 50 г риса, специи.

Приготовление: Замочи рис в кипятке на 5 минут, а курицу обваляй в специях. Выложи рис в форму, сверху положи грудку, и разложи овощи по бокам. Запекай все вместе 45 минут под фольгой при 180 градусах.

9. Куриные грудки с картошкой в духовке

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Особенно хорошо получается с мелкой молодой картошкой, которую даже не надо резать.

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 300 г картошки, 0,5 луковицы, 1 перец, 100 г сыра, 25 мл соевого соуса, специи.

Приготовление: Замаринуй курицу в соевом соусе и специях на 25 минут. Выложи в форму овощи, а сверху – куриную грудку, залей остатками маринада, накрой фольгой и запекай 20 минут при 180 градусах. Сними фольгу, посыпь блюдо тертым сыром и запекай еще 15 минут.

10. Куриные грудки, запеченные с грибами

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Такое блюдо невозможно испортить или пересушить!

Тебе понадобится: 1 куриная грудка, 200 г шампиньонов, 2 ст.л. тертого сыра, 1 луковица, 3 ст.л. кефира, 1 ч.л. горчицы, специи, зелень.

Приготовление: Смешай кефир, горчицу, специи и рубленую зелень. Курицу надрежь, разверни в книжку, отбей и с одной стороны натри маринадом. Выложи сверху тертый сыр и обжаренные грибы с луком, сверни грудку рулетом и плотно заверни в фольгу. Запекай 45-50 минут в духовке при 180 градусах.

11. Запеченные куриные грудки со шпинатом

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Чтобы вложить начинку внутрь, сделай на грудке надрез, раскрой книжкой и слегка отбей.

Тебе понадобится: 2 куриные грудки, 200 г шпината, 0,5 луковицы, 2 зубчика чеснока, 100 г моцареллы, сливочное масло, специи.

Приготовление: Обжарь измельченный лук, чеснок и шпинат на сливочном масле до мягкости. Курицу присыпь специями, выложи начинку, а сверху – немного сыра, и соедини зубочистками. Отправь в духовку на 40-45 минут при 180 градусах.

12. Куриные грудки в томатном соусе

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Острый томатный соус на белом вине – что еще нужно?

Тебе понадобится: 2 куриные грудки, 2 ст.л. муки, 30 г сливочного масла, 1 луковица, 6 зубчиков чеснока, 120 мл белого вина, 150 г томатной пасты, 120 мл бульона, базилик, острый перец, 0,5 лимона, специи.

Приготовление: Обваляй курицу в специях и муке, и слегка обжарь на сливочном масле. Измельчи лук, чеснок и базилик, обжарь отдельно, и добавь вино с лимонным соком.

Когда жидкость немного выпарится, добавь бульон и томатную пасту, прогрей соус, всыпь оставшуюся муку, и провари до загустения. Выложи грудки в форму, залей соусом и запекай 25 минут при 180 градусах.

13. Куриные грудки с капустой духовке

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Оригинальное в своей простоте домашнее блюдо.

Тебе понадобится: 2 куриных грудки, 1 кочан капусты, 300 г моркови, 300 г лука, 100 г зелени, 150 г томатной пасты, 200 г сыра, специи.

Приготовление: Нашинкуй капусту, лук и морковь, и выложи в форму. Куриные грудки натри специями и разложи на овощи сверху. Присыпь все зеленью, залей томатной пастой и запекай 35 минут под фольгой при 200 градусах. Присыпь блюдо тертым сыром и отправь в духовку еще на 15 минут.

14. Запеченные куриные грудки с кабачками

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Идеальный диетический рецепт для тех, кто следит за фигурой.

Тебе понадобится: 2 куриные грудки, 2 помидора, 350 г кабачков, 1 луковица, специи, 150 г сыра.

Приготовление: Обваляй курицу в специях и выложи в форму на луковые кольца. Сверху или вокруг разложи дольки помидоров и кружочки кабачков. Засыпь все тертым сыром и запекай в духовке 45 минут при 180 градусах.

15. Куриные грудки со стручковой фасолью

15 рецептов самых вкусных куриных грудок, запеченных в духовке

Можно взять обычную фасоль, но тогда отварную или консервированную.

Тебе понадобится: 1 кг куриных грудок, 500 г стручковой фасоли, 1 луковица, 1 морковь, 200 г 15% сметаны, 200 г моцареллы, 1 пучок зелени, специи.

Приготовление: Обваляй курицу в специях и разложи в форму. Нарежь лук кольцами, морковь натри на крупной терке и выложи на грудки. Сверху засыпь все стручковой фасоль. Смешай сметану с рубленой зеленью и тертым сыром, и залей блюдо. Запекай в духовке около 40-45 минут при 180 градусах.

 

 

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