Как приготовить пироги и пирожки из лаваша: 5 вкуснейших рецептов для всей семьи

Лаваш настолько универсален, что с ним можно приготовить практически любое блюдо: от классических закусок, шаурмы и салатов до пирогов и пирожков. Ведь как говорится, всё гениальное – просто!





1. Куриный пирог

Куриный пирог из лаваша. \ Фото: receptnajedlo.sk.



Преимущество такого пирога заключается в том, что его не составит труда приготовить, а соответственно, с ним справится даже новичок. Нежный, лёгкий и воздушный, он буквально тает во рту, оставляя после себя приятное послевкусие сырно-мясной начинки с овощами.



Ингредиенты:



• Лаваш тонкий - 2 шт;

• Филе куриное - 0,5 кг;

• Лук белый - 1 шт;

• Чеснок - 3 зубка;

• Томаты свежие - 2 шт;

• Сыр твёрдых сортов - 200 г;

• Масло подсолнечное - 4 ч.л;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Яйца - 1 шт;

• Кефир - 0,5 стакана;

• Петрушка - 6-8 веточек.





Мясной пирог из лаваша. \ Фото: google.com.



Способ приготовления:



• Филе вымыть, зачистить и просушить;

• После нарезать мелкой соломкой или кубиком;

• Лук мелко нашинковать;

• Чеснок пропустить через пресс;

• Все ингредиенты обжарить на растительном масле примерно 10-12 минут;

• Затем добавить мелко нарезанные (очищенные) помидоры;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать;

• Готовить 5-6 минут;

• Снять с огня и остудить;

• Петрушку мелко порубить и смешать с мясной начинкой;

• Перемешать хорошенько;

• В миске смешать яйца с кефиром и щепоткой соли;

• Тщательно перемешать;

• Форму для запекания смазать маслом;

• На дно выложить один лаваш, наслаивая его так, чтобы остался свободный край, которым можно было бы накрыть начинку;

• Смазать выложенный в форму для запекания лаваш кефирной смесью;

• Сверху выложить достаточно толстый слой начинки;

• Щедро посыпать твёрдым сыром;

• Накрыть свободным краем лаваша, также наслаивая его;

• Смазать смесью из кефира;

• Выложить слоями второй лаваш, оставляя свободный край;

• Также пропитать кефирной смесью;

• Выложить оставшуюся начинку;

• Разравнять и посыпать тёртым сыром;

• Накрыть лавашем, заправив край;

• Смазать оставшейся кефирной массой и посыпать сыром;

• Украсить ломтиками помидора;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут;

• Перед подачей нарезать порционно.

2. Яблочные пирожки

Яблочные пирожки из лаваша. \ Фото: pinterest.fr.



Любите яблочный пирог и пирожки, но не хотите возиться с тестом, растрачивая драгоценное время? Тогда этот простейший рецепт вам в помощь. Всё, что нужно, так это приготовить начинку, а после – завернуть её в тонкие листы лаваша.



Ингредиенты:



• Лаваш тонкий - 1 шт;

• Яблоки зелёные - 4 шт;

• Масло сливочное - 4 ч.л;

• Сахар - 6 ч.л;

• Масло подсолнечное - 4-8 ч.л;

• Сахарная пудра - для посыпки.





Пирожки из лаваша с яблочной начинкой. \ Фото: google.com.



Способ приготовления:



• Лаваш раскатать на столе;

• И нарезать на равномерные полоски;

• Яблоки вымыть;

• Просушить и натереть на самой крупной тёрке;

• На сковородке растопить сахар со сливочным маслом и обжарить в нём яблоки около 3-4 минут, постоянно помешивая;

• Получившуюся начинку остудить, а затем порционно выложить на одну сторону лаваша, отступая от края 1-1,5 см;

• Сформировать треугольники;

• Обжарить на подсолнечном масле до образования золотистой корочки со всех сторон;

• Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

3. «Фальшивый» рыбный пирог

Рыба в лаваше. \ Фото: yandex.ua.



Это блюдо можно назвать «фальшивым» рыбным пирогом или же рыбой в тесте, кому как больше нравится. Но на самом деле это отличная горячая закуска: рыбка в лаваше, которая получается настолько восхитительной, что за уши не оттянуть, подавай добавку!



Ингредиенты:



• Лаваш тонкий - 1 шт;

• Филе рыбное - 0,5 кг;

• Лук белый - 2 шт;

• Томаты свежие - 2 шт;

• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу;

• Сушёные травы - по вкусу;

• Сметана - 1 стакан;

• Масло подсолнечное - 6 ч.л;

• Сок лимонный - 2 ч.л;

• Горчица - 2 ч.л;

• Кунжут - для посыпки.





Фальшивые пирожки с рыбой. \ Фото: twitter.com.



Способ приготовления:



• Рыбное филе вымыть;

• При необходимости удалить кости;

• Мякоть нарезать кусками среднего размера;

• Сдобрить перцем, солью и сушёными травами;

• Лук нарезать полукольцами;

• Помидоры нарезать полукольцами средней толщины;

• В миске смешать перец, горчицу, сметану, лимонный сок и масло;

• Лаваш разрешать на равномерные и широкие полоски;

• Каждую полоску лаваша смазать соусом, выложить по куску рыбного филе, ломтики лука и помидоров, ещё раз смазать соусом;

• Сформировать конвертики;

• Выложить в смазанную маслом форму для запекания;

• Посыпать кунжутом;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

4. Вишнёвый штрудель с орешками

Вишнёвый штрудель из лаваша. \ Фото: vsezdorovo.com.



Теперь, чтобы приготовить штрудель, не обязательно возиться с тестом. Достаточно купить лаваш и приготовить вкуснейший пирог с вишнёво-ореховой начинкой.



Ингредиенты:



• Лаваш длинный тонкий - 1 шт;

• Вишни без косточки замороженные - 0,5 кг;

• Крахмал - 1 ст.л;

• Сахар - 1 стакан;

• Ядра грецкого ореха - 1 стакан;

• Яйца - 1 шт;

• Йогурт натуральный - 2 ч.л;

• Масло подсолнечное.





Вишнёвый пирог из лаваша. \ Фото: bene-gusto.com.



Способ приготовления:



• Вишни разморозить;

• Крахмал смешать с вишнёвым соком (примерно 3-4 ст.л. сока);

• Переложить вишни вместе с соком в кастрюлю;

• Добавить сахар;

• Готовить до тех пор, пока сахар не растворится;

• Затем добавить крахмал;

• Варить до лёгкого запустевания;

• Ядра орехов подробить до состояния средней крошки;

• В миске взбить яйца с йогуртом и маслом;

• Лаваш разрезать поперёк на две равные части;

• Выложить начинку отступая от края 2-3 сантиметра (по боковым сторонам должно оставить примерно 3-4 см);

• Сверху вишни засыпать орехами;

• Подвернуть боковые края внахлёст поверх начинки;

• Сформировать рулет;

• Вторую полоску лаваша смазать яичной массой;

• И поверх выложить рулет;

• Обмотать его лавашем по принципу сворачивания рулетов;

• Форму для запекания смазать маслом;

• Выложить рулет;

• Смазать яичной смесью;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут или до тех пор, пока не появится золотистая корочка;

• Перед подачей нарезать на порции и при желании посыпать сахарной пудрой.

5. Капустный пирог

Капустный пирог из лаваша. \ Фото: uk.n-life.org.



Капустный пирог – классика, знакомая из детства. Но когда совсем нет времени возиться с тестом, можно прибегнуть к маленьким хитростям и воспользоваться лавашем.



Ингредиенты:



• Лаваш тонкий листовой - 2 шт;

• Яйца - 3-4 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Капуста - 0,5 кг;

• Морковка - 1 шт;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Паприка копчёная - по вкусу;

• Молоко - 1 стакан;

• Сметана - 0,5 стакана;

• Масло подсолнечное.





Пирог с капустой из лаваша. \ Фото: delo-vcusa.ru.



• Морковку вымыть;

• Очистить;

• Натереть на самой крупной тёрке;

• Лук измельчить;

• Обжарить вместе с морковкой на подсолнечном масле примерно 6-10 минут;

• Капусту вымыть и нашинковать;

• Высыпать в сковороду к луку с морковкой;

• Приправить солью, перцем и паприкой;

• Перемешать;

• Тушить до полной готовности на среднем огне;

• После снять с огня и остудить;

• Лаваш разрезать на две-три равномерные части;

• На каждый ломтик выложить капустную начинку;

• Сформировать рулеты;

• Каждый рулетик разрезать на несколько равномерных частей;

• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом;

• В миске смешать сметану, молоко, яйца, соль, перец;

• Получившейся смесью залить лаваш;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.