Как приготовить пироги и пирожки из лаваша: 5 вкуснейших рецептов для всей семьи

Лаваш настолько универсален, что с ним можно приготовить практически любое блюдо: от классических закусок, шаурмы и салатов до пирогов и пирожков. Ведь как говорится, всё гениальное – просто!
1. Куриный пирог
Куриный пирог из лаваша. \ Фото: receptnajedlo.sk.
Преимущество такого пирога заключается в том, что его не составит труда приготовить, а соответственно, с ним справится даже новичок. Нежный, лёгкий и воздушный, он буквально тает во рту, оставляя после себя приятное послевкусие сырно-мясной начинки с овощами.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий - 2 шт;
• Филе куриное - 0,5 кг;
• Лук белый - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубка;
• Томаты свежие - 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов - 200 г;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Яйца - 1 шт;
• Кефир - 0,5 стакана;
• Петрушка - 6-8 веточек.
Мясной пирог из лаваша. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть, зачистить и просушить;
• После нарезать мелкой соломкой или кубиком;
• Лук мелко нашинковать;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Все ингредиенты обжарить на растительном масле примерно 10-12 минут;
• Затем добавить мелко нарезанные (очищенные) помидоры;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить 5-6 минут;
• Снять с огня и остудить;
• Петрушку мелко порубить и смешать с мясной начинкой;
• Перемешать хорошенько;
• В миске смешать яйца с кефиром и щепоткой соли;
• Тщательно перемешать;
• Форму для запекания смазать маслом;
• На дно выложить один лаваш, наслаивая его так, чтобы остался свободный край, которым можно было бы накрыть начинку;
• Смазать выложенный в форму для запекания лаваш кефирной смесью;
• Сверху выложить достаточно толстый слой начинки;
• Щедро посыпать твёрдым сыром;
• Накрыть свободным краем лаваша, также наслаивая его;
• Смазать смесью из кефира;
• Выложить слоями второй лаваш, оставляя свободный край;
• Также пропитать кефирной смесью;
• Выложить оставшуюся начинку;
• Разравнять и посыпать тёртым сыром;
• Накрыть лавашем, заправив край;
• Смазать оставшейся кефирной массой и посыпать сыром;
• Украсить ломтиками помидора;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут;
• Перед подачей нарезать порционно.
2. Яблочные пирожки
Яблочные пирожки из лаваша. \ Фото: pinterest.fr.
Любите яблочный пирог и пирожки, но не хотите возиться с тестом, растрачивая драгоценное время? Тогда этот простейший рецепт вам в помощь. Всё, что нужно, так это приготовить начинку, а после – завернуть её в тонкие листы лаваша.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий - 1 шт;
• Яблоки зелёные - 4 шт;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Сахар - 6 ч.л;
• Масло подсолнечное - 4-8 ч.л;
• Сахарная пудра - для посыпки.
Пирожки из лаваша с яблочной начинкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лаваш раскатать на столе;
• И нарезать на равномерные полоски;
• Яблоки вымыть;
• Просушить и натереть на самой крупной тёрке;
• На сковородке растопить сахар со сливочным маслом и обжарить в нём яблоки около 3-4 минут, постоянно помешивая;
• Получившуюся начинку остудить, а затем порционно выложить на одну сторону лаваша, отступая от края 1-1,5 см;
• Сформировать треугольники;
• Обжарить на подсолнечном масле до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
3. «Фальшивый» рыбный пирог
Рыба в лаваше. \ Фото: yandex.ua.
Это блюдо можно назвать «фальшивым» рыбным пирогом или же рыбой в тесте, кому как больше нравится. Но на самом деле это отличная горячая закуска: рыбка в лаваше, которая получается настолько восхитительной, что за уши не оттянуть, подавай добавку!
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий - 1 шт;
• Филе рыбное - 0,5 кг;
• Лук белый - 2 шт;
• Томаты свежие - 2 шт;
• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Сметана - 1 стакан;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Сок лимонный - 2 ч.л;
• Горчица - 2 ч.л;
• Кунжут - для посыпки.
Фальшивые пирожки с рыбой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе вымыть;
• При необходимости удалить кости;
• Мякоть нарезать кусками среднего размера;
• Сдобрить перцем, солью и сушёными травами;
• Лук нарезать полукольцами;
• Помидоры нарезать полукольцами средней толщины;
• В миске смешать перец, горчицу, сметану, лимонный сок и масло;
• Лаваш разрешать на равномерные и широкие полоски;
• Каждую полоску лаваша смазать соусом, выложить по куску рыбного филе, ломтики лука и помидоров, ещё раз смазать соусом;
• Сформировать конвертики;
• Выложить в смазанную маслом форму для запекания;
• Посыпать кунжутом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
4. Вишнёвый штрудель с орешками
Вишнёвый штрудель из лаваша. \ Фото: vsezdorovo.com.
Теперь, чтобы приготовить штрудель, не обязательно возиться с тестом. Достаточно купить лаваш и приготовить вкуснейший пирог с вишнёво-ореховой начинкой.
Ингредиенты:
• Лаваш длинный тонкий - 1 шт;
• Вишни без косточки замороженные - 0,5 кг;
• Крахмал - 1 ст.л;
• Сахар - 1 стакан;
• Ядра грецкого ореха - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Йогурт натуральный - 2 ч.л;
• Масло подсолнечное.
Вишнёвый пирог из лаваша. \ Фото: bene-gusto.com.
Способ приготовления:
• Вишни разморозить;
• Крахмал смешать с вишнёвым соком (примерно 3-4 ст.л. сока);
• Переложить вишни вместе с соком в кастрюлю;
• Добавить сахар;
• Готовить до тех пор, пока сахар не растворится;
• Затем добавить крахмал;
• Варить до лёгкого запустевания;
• Ядра орехов подробить до состояния средней крошки;
• В миске взбить яйца с йогуртом и маслом;
• Лаваш разрезать поперёк на две равные части;
• Выложить начинку отступая от края 2-3 сантиметра (по боковым сторонам должно оставить примерно 3-4 см);
• Сверху вишни засыпать орехами;
• Подвернуть боковые края внахлёст поверх начинки;
• Сформировать рулет;
• Вторую полоску лаваша смазать яичной массой;
• И поверх выложить рулет;
• Обмотать его лавашем по принципу сворачивания рулетов;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить рулет;
• Смазать яичной смесью;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут или до тех пор, пока не появится золотистая корочка;
• Перед подачей нарезать на порции и при желании посыпать сахарной пудрой.
5. Капустный пирог
Капустный пирог из лаваша. \ Фото: uk.n-life.org.
Капустный пирог – классика, знакомая из детства. Но когда совсем нет времени возиться с тестом, можно прибегнуть к маленьким хитростям и воспользоваться лавашем.
Ингредиенты:
• Лаваш тонкий листовой - 2 шт;
• Яйца - 3-4 шт;
• Лук белый - 1 шт;
• Капуста - 0,5 кг;
• Морковка - 1 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Паприка копчёная - по вкусу;
• Молоко - 1 стакан;
• Сметана - 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное.
Пирог с капустой из лаваша. \ Фото: delo-vcusa.ru.
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на самой крупной тёрке;
• Лук измельчить;
• Обжарить вместе с морковкой на подсолнечном масле примерно 6-10 минут;
• Капусту вымыть и нашинковать;
• Высыпать в сковороду к луку с морковкой;
• Приправить солью, перцем и паприкой;
• Перемешать;
• Тушить до полной готовности на среднем огне;
• После снять с огня и остудить;
• Лаваш разрезать на две-три равномерные части;
• На каждый ломтик выложить капустную начинку;
• Сформировать рулеты;
• Каждый рулетик разрезать на несколько равномерных частей;
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом;
• В миске смешать сметану, молоко, яйца, соль, перец;
• Получившейся смесью залить лаваш;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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