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3 варианта сказочного декора на новогодний стол-легко, быстро и невероятно красиво

3 варианта сказочного декора на новогодний стол-легко, быстро и невероятно красиво | Мастер Сергеич | Яндекс Дзен

Дорогие друзья, здравствуйте!

Сегодня будем делать 3 вида украшения для новогоднего стола – это снеговик, елочка и пингвины. Все эти украшения делаются не очень сложно и все они съедобные. Вы сможете удивить своих гостей без больших затрат.

Покажу, как сделать новогоднюю елочку из огурца и моркови, пингвинчиков из маслин и сыра, а также снеговика из яиц и маслин.

Вот какие продукты вам понадобятся:

Для елочки:

  • Деревянная шпажка;
  • Огурец свежий;
  • Морковь сырая;
  • Немного кокосовой стружки.

Для пингвинов:

  • Зубочистки;
  • Маслины (лучше крупные);
  • Плавленый или сливочный сыр;
  • Морковь сырая.

И для снеговика:

  • Деревянная шпажка;
  • Коктейльная трубочка;
  • Яйца вареные;
  • Маслины;
  • Морковь вареная;
  • Петрушка.

Как видите, продукты все доступные и не очень дорогие, особенно учитывая, что их нужно не очень много.

Посмотрите подробное видео, как сделать всю эту красоту – это займет у вас всего 5 минут:

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разноеновогодние блюда
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