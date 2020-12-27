3 варианта сказочного декора на новогодний стол-легко, быстро и невероятно красиво

Дорогие друзья, здравствуйте!
Сегодня будем делать 3 вида украшения для новогоднего стола – это снеговик, елочка и пингвины. Все эти украшения делаются не очень сложно и все они съедобные. Вы сможете удивить своих гостей без больших затрат.
Покажу, как сделать новогоднюю елочку из огурца и моркови, пингвинчиков из маслин и сыра, а также снеговика из яиц и маслин.
Вот какие продукты вам понадобятся:
Для елочки:
- Деревянная шпажка;
- Огурец свежий;
- Морковь сырая;
- Немного кокосовой стружки.
Для пингвинов:
- Зубочистки;
- Маслины (лучше крупные);
- Плавленый или сливочный сыр;
- Морковь сырая.
И для снеговика:
- Деревянная шпажка;
- Коктейльная трубочка;
- Яйца вареные;
- Маслины;
- Морковь вареная;
- Петрушка.
Как видите, продукты все доступные и не очень дорогие, особенно учитывая, что их нужно не очень много.
Посмотрите подробное видео, как сделать всю эту красоту – это займет у вас всего 5 минут:
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