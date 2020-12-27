3 варианта сказочного декора на новогодний стол-легко, быстро и невероятно красиво

Дорогие друзья, здравствуйте!

Сегодня будем делать 3 вида украшения для новогоднего стола – это снеговик, елочка и пингвины. Все эти украшения делаются не очень сложно и все они съедобные. Вы сможете удивить своих гостей без больших затрат.

Покажу, как сделать новогоднюю елочку из огурца и моркови, пингвинчиков из маслин и сыра, а также снеговика из яиц и маслин.

Вот какие продукты вам понадобятся:

Для елочки:

Деревянная шпажка;

Огурец свежий;

Морковь сырая;

Немного кокосовой стружки.

Для пингвинов:

Зубочистки;

Маслины (лучше крупные);

Плавленый или сливочный сыр;

Морковь сырая.

И для снеговика:

Деревянная шпажка;

Коктейльная трубочка;

Яйца вареные;

Маслины;

Морковь вареная;

Петрушка.

Как видите, продукты все доступные и не очень дорогие, особенно учитывая, что их нужно не очень много.

Посмотрите подробное видео, как сделать всю эту красоту – это займет у вас всего 5 минут: