10 пирогов с вареньем, которые станут вашими любимыми

Песочный, тёртый, слоёный, дрожжевой, постный, с творогом или орехами — любой пирог выйдет идеальным.

1. Тёртый пирог с вареньем на песочном тесте

Ингредиенты

180 г сливочного масла;

200–300 г сахара;

щепотка соли;

2 яйца;

420 г муки + немного для посыпки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

300 г любого густого варенья.

Приготовление

Взбейте миксером масло комнатной температуры с сахаром и солью. По одному вбейте яйца, тщательно взбивая после каждого добавления. У вас должна получиться пышная кремообразная масса. Просейте муку с разрыхлителем, всыпьте их в подготовленную массу и замесите тесто.

Присыпьте стол мукой и обваляйте в ней тесто со всех сторон. Отрежьте треть массы, заверните в целлофановый пакет или пищевую плёнку и уберите в морозилку. Оставшееся тесто слегка сплющите, придав форму прямоугольника, заверните в пакет или плёнку и уберите в холодильник на 40 минут.

Застелите пергаментом форму для выпечки размером 40 × 27 см. Пергамент должен выходить за края формы. Выложите туда тесто из холодильника и разровняйте руками. Смажьте его вареньем. Для этого рецепта лучше всего подойдёт варенье с кислинкой, поскольку в тесте много сахара. Массу из морозилки натрите сверху на крупной тёрке.

Выпекайте пирог 35–40 минут при температуре 180 °C до золотистого цвета и остудите.

2. Пирог с вареньем, творогом и безе

Ингредиенты

Для теста:

2 яичных желтка;

100 г сахара;

⅓ чайной ложки соли;

180 г сливочного масла;

1 чайная ложка разрыхлителя;

350–400 г муки.

Для начинки:

360 г творога;

1 яичный желток;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара;

300–400 г любого густого варенья.

Для безе:

3 яичных белка;

щепотка соли;

80 г сахарной пудры.

Приготовление

Взбейте миксером желтки, сахар и соль до кремообразного состояния. Добавьте размягчённое масло и разрыхлитель и взбейте ещё раз. Всыпьте просеянную муку и замесите тесто. Выложите его в форму размером 24 × 24 см, сформировав бортики высотой примерно 3–4 см.

Перетрите творог с желтком, сахаром и ванильным сахаром. Выложите начинку на тесто. Немного не доходя до его краёв, сверху распределите варенье. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.

Тем временем взбейте белки с солью миксером на маленькой скорости. Продолжайте взбивать, постепенно всыпая сахарную пудру и увеличивая скорость. У вас должна получиться густая белая кремообразная масса.

Выложите её на пирог и выпекайте около 15 минут при температуре 160 °C. Полностью остудите готовое блюдо.

3. Открытый пирог с вареньем

Ингредиенты

200 г сливочного масла;

80–100 г сахара;

щепотка соли;

2 яичных желтка;

300 г муки;

1–1½ чайной ложки разрыхлителя;

2–2½ столовой ложки кукурузного крахмала;

350–450 г любого варенья.

Приготовление

В блендере соедините размягчённое масло, сахар и соль. Вбейте желтки, перемешивая после каждого добавления. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.

Раскатайте массу пластом толщиной 1 см. Застелите форму диаметром 24–26 см пергаментом, распределите по ней тесто и наколите в нескольких местах вилкой.

Смешайте крахмал с вареньем. В начинку по желанию можно добавить любые пряности на ваш вкус. Выложите варенье на тесто и разровняйте. Выпекайте 30–40 минут при температуре 180 °C.

4. Насыпной пирог с вареньем и миндалём

Ингредиенты

150 г муки;

150 г манной крупы;

100 г сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли;

100 г сливочного масла;

1 желток;

400 г любого варенья;

1½ столовой ложки кукурузного крахмала;

горсть миндальных лепестков.

Приготовление

Смешайте муку, манку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте ледяное масло, натёртое на крупной тёрке, и желток и разотрите в крошку. Утрамбуйте больше половины теста по дну и бортикам формы диаметром 26–28 см.

Пробейте варенье погружным блендером и загустите крахмалом. Выложите начинку на тесто, посыпьте оставшимся тестом и миндальными лепестками. Выпекайте пирог при температуре 180 °C около 30 минут. Перед подачей остудите.

5. Дрожжевой пирог с вареньем

Ингредиенты

200 г + 1½ столовой ложки муки + немного для посыпки;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка сухих быстродействующих дрожжей;

60 мл молока;

2 столовые ложки растительного масла;

200–250 г любого варенья;

1 столовая ложка сливочного масла.

Приготовление

Смешайте 200 г муки, 1 ложку сахара и дрожжи. Влейте тёплое молоко и масло, замесите тесто. Сформируйте из массы шар, переложите в миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на час.

Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто прямоугольным пластом толщиной не более 1 см. Выложите варенье на середину теста, заняв треть всего пласта. На этом этапе лучше выложить густую часть варенья, фрукты или ягоды из него.

Накройте одной половиной теста и смажьте жидкой частью варенья. Накройте второй половиной и прочно скрепите края. Смажьте тесто частью растопленного сливочного масла. Оставшееся растопленное масло смешайте с сахаром и мукой.

Переложите пирог на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте его подготовленной смесью. Выпекайте около 30 минут при температуре 180 °C. Перед подачей остудите.

6. Слоёный пирог с вареньем

Ингредиенты

Немного муки для посыпки;

500 г бездрожжевого слоёного теста;

3–4 столовые ложки любого варенья;

1–2 чайные ложки картофельного крахмала — опционально;

немного молока;

1 столовая ложка сахара;

1–2 чайные ложки семян кунжута.

Приготовление

Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто двумя пластами. Вырежьте из них два одинаковых круга. Один выложите на застеленный пергаментом противень.

Смажьте тесто вареньем, не доходя до краёв пару сантиметров. Если варенье жидкое, смешайте его с крахмалом. Накройте вторым кругом из теста.

Поместите в центр будущего пирога рюмку или маленький бокал. Разрежьте тесто на 16 частей. Затем скрутите каждую из них трижды вокруг своей оси в одном направлении.

Смажьте тесто молоком, не задевая вылезающее варенье. Присыпьте сахаром и кунжутом, поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Перед подачей остудите.

7. Слоёный дрожжевой пирог с вареньем, грецкими орехами и шоколадной глазурью

Ингредиенты

500 г муки + немного для посыпки;

2 чайные ложки сухих быстродействующих дрожжей;

1 чайная ложка разрыхлителя;

50 мл молока;

250 г сахара;

1 яйцо;

250 г маргарина или сливочного масла + 70 г сливочного масла для глазури;

250–300 г абрикосового варенья;

200 г грецких орехов;

100 г тёмного шоколада.

Приготовление

Смешайте просеянную муку, дрожжи и разрыхлитель. Отдельно взбейте венчиком тёплое молоко, 100 г сахара и яйцо. Добавьте растопленный маргарин в мучную смесь и замесите однородное тесто. Накройте ёмкость с полученной массой плёнкой и оставьте в тёплом месте на 30 минут.

Пробейте варенье погружным блендером до однородной консистенции. Для этого пирога лучше всего подходит именно абрикосовое варенье. Измельчите в блендере орехи, а потом смешайте их с вареньем и оставшимся сахаром.

Присыпьте стол мукой, выложите тесто и разделите на три равные части. Раскатайте каждую из них тонким пластом размером примерно 25 х 30 см. Форма такого размера лучше подойдёт для этого рецепта. Покройте форму пергаментом так, чтобы он выходил за края.

Выложите в форму один слой теста и распределите по нему половину начинки. Накройте вторым пластом, распределите оставшуюся начинку и накройте третьим пластом теста. Оставьте на 30–40 минут, затем наколите много раз вилкой. Выпекайте примерно 25 минут при температуре 180 °C.

Растопите шоколад и 70 г масла на паровой бане или в микроволновке. Покройте смесью слегка остывший пирог и полностью остудите его.

8. Пирог с вареньем на кефире

Ингредиенты

120–150 г сахара;

2 яйца;

200 мл кефира;

250 г любого варенья;

260 г муки;

1½ чайной ложки соды;

немного растительного масла;

несколько столовых ложек сахарной пудры.

Приготовление

Смешайте сахар и яйца. Добавьте кефир и варенье и перемешайте. Всыпьте смесь муки и соды и замесите тесто. Смажьте маслом форму для выпечки размером 30 × 25 см и перелейте туда тесто.

Выпекайте пирог 40–50 минут при температуре 180 °C. Посыпьте остывшее блюдо сахарной пудрой.

9. Бисквитный пирог с вареньем

Ингредиенты

4 яйца;

½ чайной ложки соли;

200 г сахара;

90 мл растительного масла + немного для смазывания;

200 мл молока;

400 г муки + немного для посыпки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

щепотка ванилина;

200–300 г любого густого варенья;

несколько столовых ложек сахарной пудры.

Приготовление

Миксером взбейте яйца с солью до появления пены. Не останавливаясь, постепенно всыпьте сахар. Должна получиться кремообразная масса. Продолжая взбивать, порционно влейте масло и молоко.

Смешайте муку, разрыхлитель и ванилин. Просейте эту смесь и понемногу добавляйте в яичную массу, взбивая миксером до однородной консистенции. Смажьте маслом форму диаметром 24–26 см и присыпьте мукой.

Выложите в ёмкость половину теста. Сверху выложите густое варенье и покройте оставшимся тестом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и сразу же убавьте температуру до 160 °C. Выпекайте пирог около 50 минут, полностью остудите и посыпьте сахарной пудрой.

10. Постный пирог с вареньем и чаем

Ингредиенты

2 пакетика чёрного чая;

200 мл воды;

250 г муки;

200 г сахара;

4 столовые ложки растительного масла + немного для смазывания;

4 столовые ложки любого варенья;

1 чайная ложка соды;

1 чайная ложка уксуса 9%;

50–100 г шоколада.

Приготовление

Залейте чайные пакетики кипятком и оставьте настаиваться. Чай должен быть крепким. Смешайте просеянную муку и сахар. Добавьте остывший чай, масло и варенье и тщательно перемешайте. Насыпьте на тесто соду, полейте её уксусом и ещё раз хорошенько перемешайте.

Смажьте маслом форму диаметром 20 см и выложите туда тесто. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 30–35 минут. Украсьте остывший пирог растопленным шоколадом.