Как приготовить кексы, вафли и другие блюда из кабачков: 5 оригинальных рецептов

Из кабачков можно приготовить не только икру, оладьи да супы, а и уйму других блюд, которые вы наверняка ещё не пробовали. Поэтому, вооружайтесь приведёнными ниже рецептами и готовьте то, что возможно в скором времени станет неотъемлемой частью вашего стола и козырем в рукаве, способным удивить родственников, друзей и коллег.

1. Шашлык

Овощной шашлык.

Вот и лето подоспело, а это означает то, что дни стали длиннее, погода теплее и, соответственно, можно выбраться на природу, устроив пикник с различными вкусняшками, где овощной шашлык – самый настоящий хит.

Ингредиенты:

• Кабачки среднего размера - 1 шт;

• Баклажаны среднего размера - 1 шт;

• Перец болгарский красный - 1 шт;

• Помидоры среднего размера - 2 шт;

• Лук фиолетовый среднего размера - 1 шт;

• Мёд - 2 ч.л;

• Горчица - 1 ч.л;

• Масло подсолнечное - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу.

Шашлык из овощей.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить;

• Нарезать крупными кубиками;

• Перец вымыть;

• Удалить плодоножку и семена;

• Мякоть нарезать крупными кусочками;

• Баклажаны вымыть;

• Просушить и нарезать крупными кубиками;

• Помидоры также вымыть и нарезать крупными кубиками;

• Нанизать на шпажки или шампур;

• В миске смешать соль с мёдом, маслом, перцем и горчицей;

• Получившейся смесью смазать овощи со всех сторон;

• Запекать на гриле или мангале примерно 25-35 минут, периодически переворачивая, чтобы овощи подрумянились со всех сторон.

2. Вафли

Кабачковые вафли.

Устали от блинчиков и оладушек? Тогда рецепт кабачковых вафель станет прекрасной альтернативой этим блюдам.

Ингредиенты:

• Кабачки - 2 шт;

• Сыр пармезан - 30 г;

• Яйца - 1 шт;

• Молоко - 60 мл;

• Мука - 70 г;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Смесь сушёных трав (Прованские или Итальянские)- по вкусу;

• Масло подсолнечное - 1 ст.л.

Вафли из кабачков.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить;

• Натереть на самую крупную тёрку;

• Откинуть на дуршлаг;

• Приправить солью;

• Отставить на полчаса;

• После промыть под холодной проточной водой;

• Хорошенько отжать;

• Сыр натереть на самую мелкую тёрку;

• Переложить в миску;

• Смешать с молоком и яйцами;

• Взбить венчиком;

• Добавить соль, перец, сушёные травы и муку;

• Перемешать и вновь хорошенько взбить до однородной массы;

• Затем добавить кабачки;

• Перемешать и ещё раз взбить;

• Вафельницу как следует разогреть;

• Смазать маслом;

• Заполнить отсеки тестом;

• Выпекать 5-7 минут до золотистого цвета;

• При желании подавать со сметаной или любым другим соусом.

3. Яичница

Яичница.

Рецептов омлетов и яичниц настолько много, что каждый раз разбегаются глаза при выборе того или иного. Исключением не стал и вариант с кабачками. Вкусное блюдо и оригинальная подача – залог хорошего настроения.

Ингредиенты:

• Кабачки крупные - 1 шт;

• Яйца - 4 шт;

• Масло подсолнечное - 4 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Петрушка свежая - 3-4 стебля.

Яичница в кабачках.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить;

• Отрезать четыре кружка толщиной 1,5-2 см;

• Удалить сердцевину;

• Масло разогреть на сковороде;

• Обжарить кабачковые кольца до лёгкой румяности с одной стороны;

• Затем перевернуть на другую сторону;

• А через минуты в каждое кольцо вбить по одному яйцу;

• Приправить солью и перцем;

• Накрыть крышкой и готовить до тех пор, пока белок и желток полностью не схватится;

• Перед подачей посыпать мелко рубленной петрушкой.

4. Намазка

Кабачковая намазка.

Это блюдо настолько универсально, что, приготовив его однажды, вы вряд ли захотите от него отказаться. Подавайте в качестве закуски, дополняйте гарнир из отварного риса или картофеля, используйте в качестве намазки на хлеб, тосты или крекеры.

Ингредиенты:

• Кабачки среднего размера - 2-3 шт;

• Лук белый салатный среднего размера - 1 шт;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Масло оливковое - для жарки;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Петрушка свежая - 1 маленький пучок.

Закуска из кабачков.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить;

• Натереть на самую крупную тёрку или измельчить;

• Оставить на 5-7 минут;

• Затем отжать лишнюю влагу и откинуть на дуршлаг;

• Лук и чеснок очистить;

• Мелко нарезать;

• Разогреть оливковое масло;

• Обжарить лук и чеснок до лёгкого золотистого цвета;

• После добавить кабачки;

• Приправить солью и перцем;

• Перемешать;

• Готовить 6-8 минут или до тех пор, пока кабачки не станут мягкими;

• За пару минут до готовности добавить мелко рубленную петрушку.

5. Кексы

Кабачковые кексы.

Кексы из кабачков? Да-да, вы не ослышались. Блюдо, которое будет с восторгом съедено всем семейством.

Ингредиенты:

• Кабачки достаточно крупные - 1 шт;

• Лук белый - 1 шт;

• Яйца - 2 шт;

• Мука - 0,5 кг + пару ложек для посыпки;

• Бекон копчёный - 70 г;

• Сахар - 1 ч.л;

• Разрыхлитель - 1,5 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Масло подсолнечное;

• Перец молотый - по вкусу.

Кексы из кабачков.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить;

• Натереть на самую мелкую тёрку;

• Оставить на 5-7 минут;

• Затем отжать лишнюю жидкость и откинуть на дуршлаг;

• Лук очистить;

• Мелко-мелко нарезать;

• Обжарить на масле 8-10 минут;

• В миске смешать яйца с солью, сахаром и перцем;

• Немного взбить и добавить муку;

• Перемешать и взбить до однородной массы;

• Бекон мелко нарезать и добавить в миску с мукой;

• Перемешать;

• Добавить кабачки с обжаренным луком;

• Перемешать всё до однородной массы;

• Формочки для кексов смазать маслом и присыпать мукой;

• Заполнить тестом;

• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на 12-15 минут или до тех пор, пока кексы не станут румяными.